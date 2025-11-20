TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」

TVB台慶2025｜9大台慶焦點 張振朗林俊其被指似玩屎 譚俊彥取代黃宗澤成魔音？

TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。

TVB台慶焦點1：加入機械人

《萬千星輝賀台慶》除咗唔理有冇主持經驗，選以《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員擔任主持，今年更破天荒加入機械人阿飛，以及竉物機械狗依依。節目一開始，主持們叫機械人阿飛講講TVB嘅背景，佢就能夠好快咁背出嚟。不過，主持們都唔收貨，指阿飛「冇人性」，阿飛隨即扮演曾志偉，令現場觀眾感驚喜，認為：「今年用AI 幾創新」、「部機械人勁過大陸上星期唔知邊間發布果部」；不過，都有網民留言：「依堆機械人係買定係借返黎」、「量產機器人，俾錢就買到 咁都做一part」、「部機械人勁過大陸上星期唔知邊間發布果部」等等。

《萬千星輝賀台慶》截圖

《萬千星輝賀台慶》截圖

TVB台慶焦點2：神秘嘉賓係機械人？

台慶播出前，一宣有宣傳指會有神秘嘉賓出席，不過網民睇到節目結束都見唔到該神秘嘉賓。而原來神秘嘉賓就係機械人。有網民對此感不滿，但亦有網民表示一早估到：「由它們宣傳說劃時代嘉賓主持，就知道肯定是AI機器人了，往年神秘嘉賓都是真人剪影的，今年這個一看就是AI出來的剪影啦」、「哪位神秘主持？ TVB這次是欺騙了觀眾了」等等。

《萬千星輝賀台慶》截圖

《萬千星輝賀台慶》截圖

TVB台慶焦點3：《聲秀》周智敏Emily奪獎惹討論

完成亮燈儀式後，馬國明出場致辭，並由一班藝員勁歌熱舞慶揭開序幕。一開始就開始抽獎，其中一個大獎由《聲秀》周智敏Emily獲得。當宣布周智敏得獎後，佢就喺最後衝上前。由於周智敏著住一間表演嘅貼身體育服，令網民留意到佢原來擁有好身材：「Emily正到…」、「條女個樣有少少似JJ，」、「肉地微胖」等等。

《萬千星輝賀台慶》截圖

TVB台慶焦點4：謝天華相隔13年回歸

節目中《舞動星華賀台慶》環節，TVB邀得謝天華相隔13年回歸，並由佢率領30位小花勁歌熱舞賀台慶。不過，唔少網民就覺得成班小花跳舞跳得好唔齊，又對謝天華做嘉賓感不解：「laughing哥都上神抬」、「我都想問佢憑咩own一個環節，近幾年又冇拍劇都冇人記得」、「都唔知點解謝天華，再林峯好過啦」、「做咩做到laughing gor成個巨星咁」等等。

《萬千星輝賀台慶》截圖

《萬千星輝賀台慶》截圖

TVB台慶焦點5：網民指年年都有賣慘環節

陳豪、譚俊彥、高海寧、張振朗4位前輩於「光影傳承，薪火對話」環節，帶領何晉樂、李海銅、林俊其、洪曼芹、梁超怡、黃泳嘉、林夕童、鍾晴、鄧伊婷、陳芷姍、劉展霆、鄒兆霆、陳力行、陳嘉俊、陳頌天、林家樂，以音樂劇形式道出演員無限等待嘅辛酸，並演繹經典歌曲《葡萄成熟時》、《我們都是這樣長大的》、《我》及《小伙子》。網民表示呢個環節毫無新意，幾乎年年都有賣慘環節，留言：「依幾年都係依個新手懷才不遇主題，好悶」、「邊個係導演啊？ 應該去⋯⋯」、「又係呢招，騙徒呃你錢兼呃你時間」、「第一年就話感動啫，年年都搞啲咁嘅環節，觀眾都睇到厭啦」等等，又指由掛上星二代光環嘅譚俊彥鼓勵班新人好似冇乜說服力：「揾狄龍仔勉勵班坐冷板凳嘅大茄係咩玩法」、「由佢把口講等待真係好諷刺，講真佢真係靠老豆入行」等等。

《萬千星輝賀台慶》截圖

《萬千星輝賀台慶》截圖

TVB台慶焦點6：譚俊彥取代黃宗澤成魔音？

黃宗澤當年於一次頒獎禮與陳奕迅合唱《K歌之王》而留下黑歷史，但有網民認為譚俊彥嘅演出更災難級：「聽完譚俊彥先知其實Bosco你唱得幾好」、「譚俊彥唱歌咩事」、「譚俊彥真係唱歌好難聽」、「黐線，綵排嘅時候冇人話佢好難聽咩」、「我知，呢首歌好難唱，因為好難聽」等等。另外，同場新人亦唔見好得去邊，唔少人都唱到走晒音，網民們都一致覺得明知唱得咁差點解唔咪咀：「neway K房？」、「比唱K仲難聽，乜料。大台搵到咁多技安level」、「唱live咁有勇氣」、「聽得出唔係咪嘴」、「好心咪嘴啦」、「真係好似中學生話劇同才藝表演」等等。不過，有網民激讚陳豪醒目，可能知自己唱得唔好，所以全程都唔唱歌：「陳豪唔唱歌？？？」、「還我陳豪唱歌！！！」、「陳豪好堅持，一句都唔唱」等等。

《萬千星輝賀台慶》截圖

TVB台慶焦點7： 張振朗林俊其被指似玩屎

張振朗與林俊其分別被稱「翻版張智霖」和「翻版王浩信」，傳達「我就是我」嘅強大訊息，張振朗演繹《我》時用顏料撥向林俊其，仲與對方自行「照頭淋」， 有網民大讚二人並冇在意形象，但亦有人指好似「淋屎」。

《萬千星輝賀台慶》截圖

《萬千星輝賀台慶》截圖

TVB台慶焦點8：福祿壽組合再回歸

戀愛真人騷《女神配對計劃》大受歡迎，李思捷、王祖藍、阮兆祥於節目中展開福祿壽配對計劃，強強聯手，扮演古癲樂（古天樂）﹑叻哥和肥牛哥，阮兆祥更分飾《新聞女王2》脹爆Man姐，表演十分搞笑。

《萬千星輝賀台慶》截圖

TVB台慶焦點9：終極大抽獎

壓軸環節「終極大抽獎」中，由曾文心抽到逾33萬豪華名車。另一個獎品則是由上海商業銀行送出50萬免找數簽賬額，TVB以彈珠遊戲來決定得主，代表陳豪、黃翠如、汪明荃、高海寧、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、姚子羚、張振朗及馬國明嘅十顆彈珠在跑道上競逐。原先係由陳展鵬嘅淺藍色波一馬當先，當曾志偉、鍾志光、朱凱婷、區永權等原先想宣布「淺藍色」得勝，卻收到指示要嚟多一場比拼，結果由陳煒嘅紫色波波勝出，與隊友們均分50萬。唔少網民都感到驚訝，質疑為何要再鬥多圈：「係咪想造馬？」、「點解頭先唔計？」、「學F1玩熱身圈？」等等。有網民就指係因為負責落波嘅張馳豪（Aska）一開始就唔同步起步，又冇落閘：「因為第一輪終點就已經下閘」、「姓張的那個一開始就放得不公平，十分敷衍」、「直情一開始放都無放好啦～ 曬氣」、「aska放波已經放錯了，又不記得落閘，真係災難現場」等等。

《萬千星輝賀台慶》截圖

《萬千星輝賀台慶》截圖

《萬千星輝賀台慶》截圖

