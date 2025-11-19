Trip.com酒店減$500、機票減$200
TVB台慶2025 紅地氈｜戴祖儀波波無懼冷風超性感谷盡上陣 郭珮文閃裙盡顯身材
一年一度TVB台慶今晚（19日）舉行，TVB男女藝人傾巢而出現身台慶，各人都盛裝打扮登上紅地氈。即刻睇吓邊位藝人嘅打扮最吸睛！
TVB 58周年台慶大會司儀由汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌聯同《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員擔任，當中包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德，司儀陣容還破天荒加入機械人阿飛，帶同竉物機械狗依依。
其他人也在看
蔡一傑經中環街市目擊火警 見義勇為即報警：10分鐘後消防員迅速到場
跳唱組合草蜢成員蔡一傑今日（11月19日）在社交媒體發布影片，講述目睹火警現場的驚險事！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
《GTO》女星希良梨二度患癌被爆病危 日前曾崩潰發文：不是正常身體
曾出演日劇《GTO》爆紅，現年45歲的日本女星希良梨去年宣布第二度患癌，今年年初透露癌病轉移兼達第三期Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
全運會・劍擊｜張家朗蔡俊彥領軍 男子花劍港隊輕取江蘇入決賽 今晚7：30撼福建爭金
第15屆全運會周三賽事，張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘合組男子花劍隊聯手出戰團體賽，殺入決賽面對個人賽金牌許杰壓陣的福建。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
向佑曾遭外國小孩往頭吐痰 向太負面觀感唔畀子女移民：如果敢去 一毛都不留給他們
向華強太太陳嵐（向太）早前拍片激罕談及兩個兒子，坦言細仔向佑令佢明白慈母多敗兒：「他是我的痛」。近日，向太再拍片提及向佐與向佑嘅童年往事，揭露二人赴美夏令營時遭外國小孩欺負嘅經歷，公開宣示絕不許子女移民。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
愛回家｜網民盼「食屎陳師奶」回歸 最新劇情卻指被「陳法拉」取代？
87歲孫慧蓮退休前係一名小學教師，退休後成為特約演員，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「食屎陳師奶」一角惹人注目Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 7 小時前
香港街馬2025｜周日開跑途經未開通中九龍繞道 凌晨多區封路 大會：加強指示避免「跑多」烏龍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】「香港街馬 2025」將於本周日（ 23 日）早上開跑，逾兩萬名跑手分別參與全馬、半馬、十公里三個賽事組別。其中全馬、半馬選手將率先跑進尚未通車的中九龍繞道（油麻地段）。去年街馬出現「烏龍」，有半馬跑手疑在工作人員指示不清下「跑多」近 9 公里。「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行表示，今年全馬和半馬跑道在早段已分開左右線，所有指示牌已加大、分顏色，相信不會再有類似情況發生。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宋慧喬「精靈系耳下捲髮」美爆了！重現20歲清純初戀顏 全網跪著看照片！
照片裡她換成了蓬鬆微卷、眉上瀏海的「精靈系耳下捲髮」，髮尾自然內彎、濃密髮流貼著臉線，看起來像日雜封面剛走下來的女模，完全跳脫過往成熟氛圍！搭配亮橘針織、祖母綠襯衫、酒紅裙這種難度超高的配色，她卻能穿出清爽又高級的氣場，視覺年齡瞬間回春二十歲。這組照片曝...styletc ・ 3 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 1 天前
新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠 康文署、食環署：即日視察偵查源頭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】鼠患問題不時都困擾市民。香港舞台劇演員梁景堯在threads上載一條新蒲崗寧遠街一棵老榕樹的短片，片中見十多隻老鼠空群而出，老鼠見拍片者走近也不懼人。梁不禁慨嘆「全部都係老鼠，點搞呀？」食物環境衞生署及康樂文化事務署回覆《Yahoo新聞》查詢時均稱，涉事地點非鼠患黑點，已即日派員視察。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
中日關係｜共同社：中國政府通報暫停進口日本水產品 中止恢復對華出口牛肉談判｜Yahoo
中日關係近期緊張，日本《共同社》報道，中國政府今日（19 日）去日方通報，表示暫停進口日本水產品。《共同社》下午再引述多名日本政府消息人士稱，根據中方的意向，圍繞恢復日本牛肉對華出口的談判已中止。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 ｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」八強走勢
由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
前區議員朱江瑋赴台辦《自殺通告》包場活動 持續被跟蹤偷拍 返港被海關搜身｜Yahoo
油尖旺前區議員朱江瑋創辦的網購平台「如一」，本月初在台灣包場欣賞由周冠威執導的《自殺通告》。他在社交媒體披露，在台期間持續被人跟蹤、監視和偷拍，當他試圖與跟蹤者對質的時候，對方立即逃離。此外，他返港後又被帶到海關的羈留室，被搜身和搜查行李。朱江瑋認為，「在現今時勢，這應該不是單一事件」。他公開事件「是想告訴那些在背後搞小動作，躲在暗處浪費社會資源的人，我是身正不怕影子斜，不要在我身上浪費時間了」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
6 人涉毀選舉海報及恐嚇被捕 有人疑不滿街站聲浪過大 4名男童貪玩破壞海報｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於12月7日舉行，警方今（19日）表示，近日接獲三宗案件涉不滿街站聲浪作出刑事恐嚇、惡意破壞選舉海報，共拘捕 6 人。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
特朗普白宮接見C朗：兒子是他鐵粉
【Now Sports】特朗普周二在白宮接見沙特阿拉伯王儲穆罕默德本薩勒曼，基斯坦奴朗拿度亦有份隨行，而這位美國總統在晚宴致辭時，還表示自己的兒子是C朗鐵粉。由於基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）目前效力沙特阿拉伯球會艾拿素，作為沙特足球聯賽代表，獲邀隨行一同前往白宮，更與特朗普在白宮握手拍照。隨後的白宮晚宴，C朗帶同未婚妻洛迪古絲一同盛裝出席，而且他本人也被安排坐在中央餐桌的主家席。特朗普上台致辭時，也特意提到這名球星，但第一句竟說：「C朗在哪裡？」隨後坐在另一餐桌的洛迪古絲，大動作指向C朗所坐的位置，全場也立即響起掌聲。「你們知道嗎？我兒子巴朗是C朗的超級粉絲。」特朗普隨後笑說：「我想，就因為我介紹你們認識，他現在應該更尊重他的父親了。所以，我想感謝你來這裡，這是我的榮幸。」C朗不是唯一足球界的代表，因為國際足協（FIFA）會長恩芬天奴也再次現身白宮。另外，Tesla行政總裁馬斯克及英偉達行政總裁黃仁勳，也是晚宴座上客。now.com 體育 ・ 5 小時前
特朗普威脅釘牌電視台 租用銅鑼灣舊樓做直播？
特朗普接獲沙地萬億投資承諾之時，他又因著愛潑斯坦檔案風波重提向美國廣播公司（ABC）釘牌建議，原因係該台記者就愛潑斯坦敏感議題向他提問。同一日ABC駐港記者分享一條短片，揭示進行新聞直播地方，竟然是銅鑼灣臨海舊樓單位。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
死因庭裁陳輝旺非法被殺 警員林偉榮再申覆核挑戰押明年訊 官拒頒令有結果前禁檢控
的士司機陳輝旺與乘客爭執，被警員拘捕時遭「箍頸」，其後全身癱瘓、留醫期間死亡。事件經歷兩次死因研訊，陪審團均裁定陳「非法被殺」。警員林偉榮早前入稟高院提司法覆核，再次要求推翻死因庭裁決，並申請臨時禁制令，禁止律政司在司法覆核有結果前，採取檢控行動。法庭線 ・ 4 小時前