TVB台慶2025 紅地氈｜戴祖儀波波無懼冷風超性感谷盡上陣 郭珮文閃裙盡顯身材

【Now Sports】特朗普周二在白宮接見沙特阿拉伯王儲穆罕默德本薩勒曼，基斯坦奴朗拿度亦有份隨行，而這位美國總統在晚宴致辭時，還表示自己的兒子是C朗鐵粉。由於基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）目前效力沙特阿拉伯球會艾拿素，作為沙特足球聯賽代表，獲邀隨行一同前往白宮，更與特朗普在白宮握手拍照。隨後的白宮晚宴，C朗帶同未婚妻洛迪古絲一同盛裝出席，而且他本人也被安排坐在中央餐桌的主家席。特朗普上台致辭時，也特意提到這名球星，但第一句竟說：「C朗在哪裡？」隨後坐在另一餐桌的洛迪古絲，大動作指向C朗所坐的位置，全場也立即響起掌聲。「你們知道嗎？我兒子巴朗是C朗的超級粉絲。」特朗普隨後笑說：「我想，就因為我介紹你們認識，他現在應該更尊重他的父親了。所以，我想感謝你來這裡，這是我的榮幸。」C朗不是唯一足球界的代表，因為國際足協（FIFA）會長恩芬天奴也再次現身白宮。另外，Tesla行政總裁馬斯克及英偉達行政總裁黃仁勳，也是晚宴座上客。

now.com 體育 ・ 5 小時前