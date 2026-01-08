天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。
何依婷喺社交網站上載靚相，並留言：「Happy 2026🩵新一年新雪季，開板！喜歡滑雪時無拘無束的感覺，專注自我，挑戰自己，就像人生一樣，有時候會遇到有些困難，有些崎嶇，但只要相信、專注和堅持，每一個走過的陡坡都是在成就更好的自己❄️P.S 每張好有型的相背後總會有一些蝦碌，例如唔小心叉錯腳，仲有！滑緊雪戴晒頭盔面罩其實睇唔到樣😆」。
呢個PO一出，唔少網民紛紛留言大讚靚，例如「造型感覺妳很會滑雪」、「首席香港最靚媽咪，當之無愧❤️😍」、「雪中仙子！😍😍❤️」、「都話妳最靚啦！🔥」及「型、靚、美」等等；不過亦有網民錯重點，將焦點投放喺佢嘅打扮上，直指佢全身名牌，留言話「好富貴，周身都係名牌」及「點解愈嚟愈富貴！」等等。
