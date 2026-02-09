TVB小花陳嘉慧第二胎出世 成功湊個「好」字：Welcome to the world my little Prince！

現年29歲嘅TVB小花陳嘉慧（Erica），2023年10月閃嫁圈外男友Calvin，翌年3月誕下大女Harper後，之後便停工專心照顧寶貝女，相隔一年多，噚日佢喺社交網站宣布平安誕下男B消息，成功湊個「好」字！真係恭喜晒呀！

陳嘉慧喺社交網站出PO，上載多張珍貴照片，當中包括剛生產完嘅陳嘉慧抱住啱啱出生嘅囝囝，場面溫馨。佢並寫下：「Welcome to the world my little Prince！終於卸貨了！」另外，佢仲喺限時動態上載合照，感謝主診醫生及醫護人員嘅悉心照顧，寫下：「好安心第二胎又係你親手接生，由懷孕到生產好多謝孫醫生悉心嘅照顧，感恩遇到你呢位好醫生，順利平安生產。Btw，生完之後我成個人好似虛脫嘅時候，我有個記憶好深刻嘅印象，係有位中大嘅醫護人員好溫柔咁幫我摸吓肚仔，又幫我按摩個頭，直到我瞓着為止，但係我真係唔記得您嘅樣子，雖然唔可以親口同你講返聲多謝您，但希望您睇到我呢個story，真係好感激您。感恩每次都能遇上很好的醫護人員，真的好感激您！」

網民得知陳嘉慧「卸貨」誕下B仔消息後，紛紛留言恭喜佢，例如「Congratulations 🎊祝BB身體健康，開心快樂成長❤️」、「媽媽好叻✨🤍 welcome to the world 👶 !!」、「恭喜靚媽咪😘😘😘 BB好得意😍😍😍」、「🩵💙congratulations 🩵💙🧡💛辛苦哂媽媽～好好休息💛🧡」、「兒女雙全了」及「congratulations Erica, bb好靚仔、媽咪好叻叻,可以一齊迎接新年喇 😘😍😍😍🧧🎇🎉」等等。

