TVB年度盛事《環境、社會及管治大獎》2025 頒獎典禮 港澳各界機構勇奪殊榮

以ESG引領營商 共建可持續社會

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月19日 - 在全球加速邁向可持續發展、投資者及持份者對負責任營商要求日益提高的大環境下，港澳企業近年積極將環境、社會及管治（ESG）理念融入業務策略，推動綠色轉型及高質量增長。由電視廣播有限公司（TVB）主辦、香港生產力促進局協辦的TVB《環境、社會及管治大獎》2025（TVB ESG大獎 2025），旨在表揚及嘉許在ESG及可持續發展有傑出表現的企業和機構。邁入第四屆，此年度盛事評選出具有卓越實力的機構，並肯定其過去一年在ESG領域的實踐成果。





典禮由一眾主禮嘉賓，財政司副司長黃偉綸先生, GBS, JP（左二）、行政會議非官守議員、碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生, GBS, JP（右一）、電視廣播總經理（商務營運）蕭世和先生（右二）、香港生產力促進局首席技術總監張梓昌博士（左一）主持儀式。



典禮由一眾主禮嘉賓，財政司副司長黃偉綸先生, GBS, JP、行政會議非官守議員、碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生, GBS, JP、電視廣播總經理（商務營運）蕭世和先生、香港生產力促進局首席技術總監張梓昌博士主持儀式。TVB繼今年七月舉辦綠色峰會後，是日頒獎典禮亦特設分享環節，邀請行業領袖及專家討論最新趨勢及實踐經驗。同場更設有優化配對交流環節，讓參與企業透過攤位展覽與眾多參加者交流，促進跨界別合作與知識分享。



獎項涵蓋多元範疇 肯定港澳業界積極付出



今年大獎涵蓋「ESG年度卓越大獎」、「ESG最佳表現大獎」、「ESG最佳報告大獎」、「ESG環境創新科技大獎」及「ESG社會創新科技大獎」等獎項，供不同參賽組別報名參與，包括大市值、中市值、小市值及GEM上市公司、非上市公司及非牟利機構共五個組別，以肯定不同規模的企業在ESG實踐、報告及創新發展等多方面成就。各獎項匯聚由TVB委任的跨界別專業評審團負責評選，評審團依據清晰多元的評分準則進行審核，主要覆蓋五個範疇，分別為環境、社會、企業管治、可持續發展戰略、企業訊息披露及溝通，從眾多參與機構中遴選出行業翹楚。



此外，今年大獎特別新增「大灣區ESG傑出企業大獎（澳門特區）」，以表揚在ESG具卓越表現、並積極推動澳門社區可持續發展的企業及機構。另外，為提升及表揚中小企於ESG實踐和創新方面的優秀表現，TVB亦於本年度聯同香港生產力促進局的「ESG一站通」（ESG One）平台推出「中小企ESG卓越大獎」，此獎項涵蓋五大範疇：「減碳營商」、「關愛員工」、「供應鏈夥伴」、「可持續管治」及「應用ESG科技增值」，協助中小企逐步提升ESG表現。即使未能獲得以上各類別ESG 獎項之機構，但在過去年度，有積極在ESG各方面作出努力及實踐，經評核後，將有機會獲取「ESG特別嘉許獎 - 優異」或「ESG特別嘉許獎」，以表揚其貢獻。



財政司副司長黃偉綸先生, GBS, JP發表主題演講時指出：「香港在綠色經濟轉型方面擁有巨大優勢，作為本港兩大創科旗艦─香港科學園及數碼港，目前已匯聚了超過270間綠色科技公司，較2023年增長逾80%，反映近年發展相當迅速。香港能夠提供多元化的投融資渠道，引導國際資金配對優質的綠色項目。截至今年9月底，共有超過200隻獲證監會認可的ESG基金，資產管理規模超過1.1萬億港元，顯示投資者越來越重視投入綠色項目和可持續發展。政府期待未來與大家繼續努力，攜手構建我們的可持續未來，為香港的綠色經濟發展作出卓越的貢獻。」



電視廣播總經理（商務營運）蕭世和先生表示：「TVB《環境、社會及管治大獎》今年共收到逾250份企業報名申請，反映企業對ESG的重視與日俱增。感謝一眾得獎機構與合作夥伴對此盛事的鼎力支持，今屆得獎者不單在ESG方面表現出色，更為業界樹立具前瞻性的典範。TVB十分支持企業投入ESG發展，將可持續理念融入業務決策及營運，並提升企業社會責任感。大獎亦為不同行業及規模的企業提供專業交流平台，向更多持份者分享在ESG實踐上的策略及實際成果。」



為協助大眾更全面了解各企業的理念、創新策略及發展願景，頒獎典禮特設分享環節，其中大獎評審、香港生產力促進局首席技術總監張梓昌博士聯同多位ESG年度卓越大獎得獎企業代表交流實戰心得。「ESG年度卓越大獎」作為本屆最高殊榮，授予各組別中在「ESG表現」及「ESG報告」兩大範疇均達至業界最佳水平的頂尖機構，得獎企業於題為「跨界同行 共創低碳未來」環節分享如下：



港鐵公司持續發展事務主管陳淑媚女士分享港鐵公司如何憑藉多元化業務，在日常營運中推動減碳及社會共融，繼而帶動業務夥伴提升ESG表現。

復星國際有限公司公司秘書兼ESG管理委員會負責人史美明女士，分享復星如何加碼創新，堅定推進全球化發展，為各方創造價值，並闡述跨產業與跨地域企業在落實 ESG 策略上的實踐。

中國建築興業集團有限公司法律事務部助理總經理劉淑賢女士則以創新應用例子說明其企業的突破及減碳目標。

施耐德電氣香港區總裁趙啟文先生，分享公司作為全球能源科技領導者，如何致力透過電氣化、自動化和數碼化解決方案，推動每個行業、企業及家庭實現高效能與可持續發展，助力香港低碳轉型。

香港機場管理局首席可持續發展主管李仲騰先生，講解機管局聯同業務夥伴協作的措施，並把可持續理念惠及至社區、教育層面。

Riskory Consultancy Limited董事總經理區永源先生，分享中小企如何透過創意方案及實際行動推動ESG，並配合盛事經濟發展發揮更大影響力。

大獎評審、香港生產力促進局首席技術總監張梓昌博士（左一）聯同多位ESG年度卓越大獎得獎企業代表，港鐵公司持續發展事務主管陳淑媚女士（左二）、復星國際有限公司公司秘書兼ESG管理委員會負責人史美明女士（左三）、中國建築興業集團有限公司法律事務部助理總經理劉淑賢女士（左四）、施耐德電氣香港區總裁趙啟文先生（右三）、香港機場管理局首席可持續發展主管李仲騰先生（右二）及Riskory Consultancy Limited董事總經理區永源先生（右一），於題為「跨界同行 共創低碳未來」分享環節交流實戰心得。



其後亦有題為「共建綠色可持續之路 推動更宜居共融智慧城市」的分享環節邀得團結香港基金政策倡議高級經理王雲豪先生擔任嘉賓主持，與香港房屋協會總監（項目策劃及管理）張冠華工程師、華懋集團ESG高級副總監鄺天生先生及均安化工股份有限公司董事總經理陸世安先生，就減碳規劃、綠色及創新建築技術的應用例如「組裝合成」建築法（MiC）、廚房廢油和隔油井地溝油回收管理等議題作深入交流，探討港澳地區在城市可持續發展上的下一步方向，提升業界建築及環保效益。





題為「共建綠色可持續之路 推動更宜居共融智慧城市」的分享環節邀得團結香港基金政策倡議高級經理王雲豪先生（左一）擔任嘉賓主持，與香港房屋協會總監（項目策劃及管理）張冠華工程師（左二）、華懋集團ESG高級副總監鄺天生先生（右二）及均安化工股份有限公司董事總經理陸世安先生（右一）作深入交流。



企業踴躍參與 促進跨界連結



今年典禮獲眾多企業和機構積極參與，囊括上市公司、非上市公司及非牟利機構等不同界別的機構，反映本地市場對ESG議題的重視程度持續提升。活動於頒獎前後均設「優化配對交流」環節，讓與會者在現場攤位展覽就綠色科技方案、可持續發展、環保物料等議題作深入交流，發掘合作機遇。







完整得獎名單請瀏覽：https://www.tvbesg.com.hk/past-awards/esg-awards-2025

TVB ESG

TVB ESG自2022年起致力為本地可持續發展建立專業交流平台，推動企業與社會各界深化對環境、社會及管治 (ESG) 議題的理解、實踐與策略發展。我們與多個機構緊密合作，旨在促進跨界別協作，協助企業拓展專業網絡、加強行業連結，並透過多元渠道提升其在市場及業界的曝光度，從而擴大其於 ESG 領域的影響力。



為加強業界的交流及推動可持續發展文化，TVB ESG 每年舉辦三項核心活動：包括綠色論壇、綠色峰會及「TVB環境、社會及管治大獎」。活動聚焦重要環境議題及新興趨勢，並匯聚業界領袖及專家，為企業提供前瞻資訊，推動知識共享、促進最佳實踐的交流。並藉由「TVB環境、社會及管治大獎」表揚在可持續發展領域具卓越成就的企業與機構，鼓勵業界持續實踐並提升ESG水平。







