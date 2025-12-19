宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
TVB年度盛事《環境、社會及管治大獎》2025 頒獎典禮 港澳各界機構勇奪殊榮
以ESG引領營商 共建可持續社會
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月19日 - 在全球加速邁向可持續發展、投資者及持份者對負責任營商要求日益提高的大環境下，港澳企業近年積極將環境、社會及管治（ESG）理念融入業務策略，推動綠色轉型及高質量增長。由電視廣播有限公司（TVB）主辦、香港生產力促進局協辦的TVB《環境、社會及管治大獎》2025（TVB ESG大獎 2025），旨在表揚及嘉許在ESG及可持續發展有傑出表現的企業和機構。邁入第四屆，此年度盛事評選出具有卓越實力的機構，並肯定其過去一年在ESG領域的實踐成果。
典禮由一眾主禮嘉賓，財政司副司長黃偉綸先生, GBS, JP、行政會議非官守議員、碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生, GBS, JP、電視廣播總經理（商務營運）蕭世和先生、香港生產力促進局首席技術總監張梓昌博士主持儀式。TVB繼今年七月舉辦綠色峰會後，是日頒獎典禮亦特設分享環節，邀請行業領袖及專家討論最新趨勢及實踐經驗。同場更設有優化配對交流環節，讓參與企業透過攤位展覽與眾多參加者交流，促進跨界別合作與知識分享。
獎項涵蓋多元範疇 肯定港澳業界積極付出
今年大獎涵蓋「ESG年度卓越大獎」、「ESG最佳表現大獎」、「ESG最佳報告大獎」、「ESG環境創新科技大獎」及「ESG社會創新科技大獎」等獎項，供不同參賽組別報名參與，包括大市值、中市值、小市值及GEM上市公司、非上市公司及非牟利機構共五個組別，以肯定不同規模的企業在ESG實踐、報告及創新發展等多方面成就。各獎項匯聚由TVB委任的跨界別專業評審團負責評選，評審團依據清晰多元的評分準則進行審核，主要覆蓋五個範疇，分別為環境、社會、企業管治、可持續發展戰略、企業訊息披露及溝通，從眾多參與機構中遴選出行業翹楚。
此外，今年大獎特別新增「大灣區ESG傑出企業大獎（澳門特區）」，以表揚在ESG具卓越表現、並積極推動澳門社區可持續發展的企業及機構。另外，為提升及表揚中小企於ESG實踐和創新方面的優秀表現，TVB亦於本年度聯同香港生產力促進局的「ESG一站通」（ESG One）平台推出「中小企ESG卓越大獎」，此獎項涵蓋五大範疇：「減碳營商」、「關愛員工」、「供應鏈夥伴」、「可持續管治」及「應用ESG科技增值」，協助中小企逐步提升ESG表現。即使未能獲得以上各類別ESG 獎項之機構，但在過去年度，有積極在ESG各方面作出努力及實踐，經評核後，將有機會獲取「ESG特別嘉許獎 - 優異」或「ESG特別嘉許獎」，以表揚其貢獻。
財政司副司長黃偉綸先生, GBS, JP發表主題演講時指出：「香港在綠色經濟轉型方面擁有巨大優勢，作為本港兩大創科旗艦─香港科學園及數碼港，目前已匯聚了超過270間綠色科技公司，較2023年增長逾80%，反映近年發展相當迅速。香港能夠提供多元化的投融資渠道，引導國際資金配對優質的綠色項目。截至今年9月底，共有超過200隻獲證監會認可的ESG基金，資產管理規模超過1.1萬億港元，顯示投資者越來越重視投入綠色項目和可持續發展。政府期待未來與大家繼續努力，攜手構建我們的可持續未來，為香港的綠色經濟發展作出卓越的貢獻。」
電視廣播總經理（商務營運）蕭世和先生表示：「TVB《環境、社會及管治大獎》今年共收到逾250份企業報名申請，反映企業對ESG的重視與日俱增。感謝一眾得獎機構與合作夥伴對此盛事的鼎力支持，今屆得獎者不單在ESG方面表現出色，更為業界樹立具前瞻性的典範。TVB十分支持企業投入ESG發展，將可持續理念融入業務決策及營運，並提升企業社會責任感。大獎亦為不同行業及規模的企業提供專業交流平台，向更多持份者分享在ESG實踐上的策略及實際成果。」
為協助大眾更全面了解各企業的理念、創新策略及發展願景，頒獎典禮特設分享環節，其中大獎評審、香港生產力促進局首席技術總監張梓昌博士聯同多位ESG年度卓越大獎得獎企業代表交流實戰心得。「ESG年度卓越大獎」作為本屆最高殊榮，授予各組別中在「ESG表現」及「ESG報告」兩大範疇均達至業界最佳水平的頂尖機構，得獎企業於題為「跨界同行 共創低碳未來」環節分享如下：
港鐵公司持續發展事務主管陳淑媚女士分享港鐵公司如何憑藉多元化業務，在日常營運中推動減碳及社會共融，繼而帶動業務夥伴提升ESG表現。
復星國際有限公司公司秘書兼ESG管理委員會負責人史美明女士，分享復星如何加碼創新，堅定推進全球化發展，為各方創造價值，並闡述跨產業與跨地域企業在落實 ESG 策略上的實踐。
中國建築興業集團有限公司法律事務部助理總經理劉淑賢女士則以創新應用例子說明其企業的突破及減碳目標。
施耐德電氣香港區總裁趙啟文先生，分享公司作為全球能源科技領導者，如何致力透過電氣化、自動化和數碼化解決方案，推動每個行業、企業及家庭實現高效能與可持續發展，助力香港低碳轉型。
香港機場管理局首席可持續發展主管李仲騰先生，講解機管局聯同業務夥伴協作的措施，並把可持續理念惠及至社區、教育層面。
Riskory Consultancy Limited董事總經理區永源先生，分享中小企如何透過創意方案及實際行動推動ESG，並配合盛事經濟發展發揮更大影響力。
其後亦有題為「共建綠色可持續之路 推動更宜居共融智慧城市」的分享環節邀得團結香港基金政策倡議高級經理王雲豪先生擔任嘉賓主持，與香港房屋協會總監（項目策劃及管理）張冠華工程師、華懋集團ESG高級副總監鄺天生先生及均安化工股份有限公司董事總經理陸世安先生，就減碳規劃、綠色及創新建築技術的應用例如「組裝合成」建築法（MiC）、廚房廢油和隔油井地溝油回收管理等議題作深入交流，探討港澳地區在城市可持續發展上的下一步方向，提升業界建築及環保效益。
企業踴躍參與 促進跨界連結
今年典禮獲眾多企業和機構積極參與，囊括上市公司、非上市公司及非牟利機構等不同界別的機構，反映本地市場對ESG議題的重視程度持續提升。活動於頒獎前後均設「優化配對交流」環節，讓與會者在現場攤位展覽就綠色科技方案、可持續發展、環保物料等議題作深入交流，發掘合作機遇。
完整得獎名單請瀏覽：https://www.tvbesg.com.hk/past-awards/esg-awards-2025
高清圖片 按此
Hashtag: #TVBESGAwards #TVB #ESG #Corporate
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
TVB ESG
TVB ESG自2022年起致力為本地可持續發展建立專業交流平台，推動企業與社會各界深化對環境、社會及管治 (ESG) 議題的理解、實踐與策略發展。我們與多個機構緊密合作，旨在促進跨界別協作，協助企業拓展專業網絡、加強行業連結，並透過多元渠道提升其在市場及業界的曝光度，從而擴大其於 ESG 領域的影響力。
為加強業界的交流及推動可持續發展文化，TVB ESG 每年舉辦三項核心活動：包括綠色論壇、綠色峰會及「TVB環境、社會及管治大獎」。活動聚焦重要環境議題及新興趨勢，並匯聚業界領袖及專家，為企業提供前瞻資訊，推動知識共享、促進最佳實踐的交流。並藉由「TVB環境、社會及管治大獎」表揚在可持續發展領域具卓越成就的企業與機構，鼓勵業界持續實踐並提升ESG水平。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情
2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg
根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 5 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 1 天前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
薛凱琪44歲保養美如18歲，連劉嘉玲都羡慕！6大私藏凍齡大揭秘：每天1杯牛蒡汁、每晚必抹油？
薛凱琪愈活愈年輕，總忍不住讓人感嘆她似乎永遠停留在少女階段，在她的臉上完全找不到歲月痕跡。薛凱琪的凍齡秘訣既不是天價護膚品，也不是嚴苛的飲食習慣，而是藏在日常生活中的小習慣。究竟是甚麼讓薛凱琪在44歲依舊散發少女光芒？以下即為大家揭曉她的6大獨門凍齡保養秘方！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
蜜雪冰城石門店難作業績指標 女老闆曾自爆為拿身分證開店
開業未滿1年的蜜雪冰城石門分店舖位傳出招租，據報月租更高達16萬元，引起網民熱議要賣多少杯才能交租。然而該加盟店結業，能否預視業績？ 翻查資料顯示，蜜雪冰城最新業績依然強勁，母企半年多賺44%，近日業務拓展到美國荷里活星光大道；石門加盟店的女老闆則曾自揭開店是為了續簽身分證，有特別目的，似乎難作後市趨勢指標Yahoo財經 ・ 6 小時前
Coldplay Kiss Cam 揭婚外情︱科技公司前女高層嘆職業生涯告終 長期承受滋擾影響子女︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國搖滾天團 Coldplay 今年 7 月全球巡演期間，在美國波士頓站的 Kiss Cam 環節中，意外揭露一樁科技公司高層婚外情，涉及美國科技公司 Astronomer 前人力資源主管卡博特（Kristin Cabot）與時任行政總裁拜倫（Andy Byron）。卡博特首次公開談及事件對生活帶來的衝擊，形容自己長期承受網絡辱罵、恐嚇，並因事件難以再找到工作。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 1 天前
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
減肥界傳說！胡杏兒2個月狂瘦21kg，就靠「這食物」＋瘦瘦湯吃出神級身材
說到狠角色減肥代表，胡杏兒真的名列前茅！她當年拍完《肥田喜事》，體重一度來到76kg，後來竟然只花2個月就瘦回55kg，整整輕了21kg，速度快到像開外掛。最猛的是，生了三胎後居然依舊辣，身材緊實又精女人我最大 ・ 6 小時前
騙案｜七旬婦網戀「單身舊識」耗盡棺材本 再借子女親友失逾400萬元
追求晚年幸福與陪伴本是人之常情，卻可能成為騙徒伺機而動的目標。警方表示，近日一名70歲女事主在WhatsApp收到陌生人訊息，對方假冒舊識開展對話，表示希望與事主成為朋友。該名自稱從事貿易的男士，聲稱自己離婚、與事主年齡相仿，並以投資黃金獲利豐厚為由吸引注意，雙方成為網上戀人。及後，對方訛稱為事主開設投資帳戶，表示可代am730 ・ 1 天前
美中角力新變數！特朗普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
《路透社》周四 (18 日) 報導，美國總統特朗普下令對委內瑞拉實施部分封鎖，被視為美方對馬杜洛政府施壓的重大升級，但分析人士警告，此舉可能反而削弱華府在另一核心戰略目標上的立場，也就是遏制中國以海上封鎖方式對台灣施壓。鉅亨網 ・ 13 小時前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 1 天前
【MUJI】精選商品8折優惠 羽絨背心低至$183（即日起至28/12）
即日起至12月28日，精選商品於全線無印良品以8折發售，涵蓋服飾及生活用品等多款熱賣商品。數量有限，售完即止。YAHOO著數 ・ 3 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 1 天前
【萬寧】一日限定全場88折 10大精選必買產品（只限19/12）
萬寧今日（12月19日）全場產品無門88折，部分產品仲有折上折優惠，即睇以下10大精選必買單品，無論聖誕送俾人定自用都一樣咁啱！YAHOO著數 ・ 9 小時前
中國大拋美國國債 持倉降至全球金融危機以來最低位
【彭博】— 外國投資者持有的美國國債10月因中國大幅拋售而下降，儘管包括日本和英國在內的一些國家增加了頭寸。Bloomberg ・ 13 小時前