TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死

電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。

梁愛日前慶祝87歲生日

楊紹雄為梁愛慶祝生日

楊紹雄去年曾訪問梁愛

梁愛

梁愛演出過唔少家傭、巴辣婦人角色，但其實愛姐鏡頭後係位慈母，人生經歷唔算少。梁愛生於內地，因家貧被生父母遺棄，再被送到香港富貴人家成為養女。但後來家道中落，而且養父母態度有變，梁愛12歲離家自立，打過唔少工，19歲因為應徵做臨時演員而入行。梁愛後來同導演左几結婚，一度重過富貴生活，但到六七暴動家庭又陷入財困。梁愛70年代重返幕前並加入TVB，不停拍劇搵錢供兒子讀書。梁愛曾經表示，當時TVB嘅PA都知，邊間房有床就會搵到梁愛喺度休息緊，可想而知幾咁搏命。

梁愛演過唔少霸氣管家、家傭角色

梁愛兒子後來於加拿大生活，可惜嘅係梁愛於2019年跌倒受傷，兒子回港照顧媽媽後不幸在加國家中心臟病發猝逝，終年55歲。梁愛接受楊紹雄訪問時，對兒子「先行一步」睇得豁達。「人唔使歎息咁多，有啲嘢係上天整定」。幸而孫仔對梁愛好好，曾提議嫲嫲同住，但愛姐有感兩代人生活習慣唔同而拒絕，但孫仔仍會每年回港探望兩次。