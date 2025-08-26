焦點

拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成

TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上

TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 宣傳海報疑致敬Red Velvet專輯相
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 宣傳海報疑致敬Red Velvet專輯相

TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。《巨塔之后》於佛山和歐洲拍攝，劇中有唔少緊張刺激大場面，包括飛機失事、巨型吊臂崩塌及群醫奔走救人嘅場口。《巨塔之后》原定由張可頤擔任女主角，當時張可頤表示已睇過劇本及做資料搜集，由於所飾演嘅角色為心臟科醫生，亦指自己已向醫生朋友取經。不過，喺5月舉行嘅《TVB節目巡禮2025》播出嘅預告片中，女主角就換上宣萱，同劇演員包括陳展鵬、陳煒、劉佩玥、吳若希、張頴康、蔣家旻等等。及後，監製鍾澍佳為臨陣換角一事解畫，稱因為自己度劇本慢令歐洲拍攝日期延遲，張可頤因檔期問題無奈推辭演出邀請；至於，宣萱和張可頤皆是心目中女主角人選，但原本宣萱因拍攝《執法者們》無期，後來因《巨塔之后》延遲開拍所以促成女主角一事。

另外，《巨塔之后》釋出宣傳海報，不過就被網民指出與韓國女團Red Velvet 2023年第三張正規專輯《Chill Kill》嘅圖片相似。同樣有個鏡框，Red Velvet《Chill Kill》走詭異恐怖氣氛，鏡框裡面為5位成員，而《巨塔之后》海報則係6位女演員，《巨塔之后》疑似有致敬之嫌。

Red Velvet《Chill Kill》
Red Velvet《Chill Kill》
