TVB有人事變動 何小慧突退休並即時生效？ 無綫立即發聲明回應

今日有傳媒報導指非戲劇部高級經理(綜藝)何小慧已經退休，並即時生效。 何小慧加入TVB 30年 ，去年才在晚宴中拎取 「30年服務獎」並與行政主席許濤合照，何小慧其中最大的項目就是帶隊製作一年一度的香港小姐競選。

高級經理何小慧 photo credit from 魔方全媒
高級經理何小慧 photo credit from 魔方全媒

另外有指同樣效力TVB 30年的戲劇部總監徐正康10月1日退休，他製作多套高收視劇集，其中一套就是為人熟悉的《 男親女愛 》。

電視廣播有限公司助理總經理（企業傳訊） 黃德慧 就事件回覆傳媒查詢，聲明如下

就今日傳媒有關 TVB 人事變動的不實報道，電視廣播有限公司特此澄清如下：

有報道指部分員工被「突然退休」，此說法並不屬實。TVB 一直秉持有序及透明的人事管理政策，在兼顧公司發展與員工合理安排的原則下實施退休制度。

公司於 2024 年 9 月 20 日 已由管理層議決並通過新的退休年齡政策，2024 年 10 月 1 日 起正式生效。根據制度，公司安排最長一年的交接期，退休員工均在計劃期內選定接班人，公司亦會安排足夠時間作交接期，以確保過渡平穩及無縫銜接。

公司衷心感謝他們多年來對 TVB 的專業付出與心血，這份貢獻已成為公司發展歷程中重要的一部分。

上述退休政策自 2024 年 10 月 1 日 起全面實施，為員工提供不少於 12 個月的退休安排，使整體制度更具規劃性，並確保日常運作暢順。因此，外界所謂「人事地震」的報道，並不屬實。

TVB 再次重申：公司所有人事決策均經過審慎考慮，安排以員工利益與公司長遠發展為核心，並不存在「突如其來」的退休情況。

