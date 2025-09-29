TVB有人事變動 何小慧突退休並即時生效？ 無綫立即發聲明回應

今日有傳媒報導指非戲劇部高級經理(綜藝)何小慧已經退休，並即時生效。 何小慧加入TVB 30年 ，去年才在晚宴中拎取 「30年服務獎」並與行政主席許濤合照，何小慧其中最大的項目就是帶隊製作一年一度的香港小姐競選。

高級經理何小慧 photo credit from 魔方全媒

另外有指同樣效力TVB 30年的戲劇部總監徐正康10月1日退休，他製作多套高收視劇集，其中一套就是為人熟悉的《 男親女愛 》。

電視廣播有限公司助理總經理（企業傳訊） 黃德慧 就事件回覆傳媒查詢，聲明如下

就今日傳媒有關 TVB 人事變動的不實報道，電視廣播有限公司特此澄清如下：

有報道指部分員工被「突然退休」，此說法並不屬實。TVB 一直秉持有序及透明的人事管理政策，在兼顧公司發展與員工合理安排的原則下實施退休制度。

公司於 2024 年 9 月 20 日 已由管理層議決並通過新的退休年齡政策，2024 年 10 月 1 日 起正式生效。根據制度，公司安排最長一年的交接期，退休員工均在計劃期內選定接班人，公司亦會安排足夠時間作交接期，以確保過渡平穩及無縫銜接。

公司衷心感謝他們多年來對 TVB 的專業付出與心血，這份貢獻已成為公司發展歷程中重要的一部分。

上述退休政策自 2024 年 10 月 1 日 起全面實施，為員工提供不少於 12 個月的退休安排，使整體制度更具規劃性，並確保日常運作暢順。因此，外界所謂「人事地震」的報道，並不屬實。

TVB 再次重申：公司所有人事決策均經過審慎考慮，安排以員工利益與公司長遠發展為核心，並不存在「突如其來」的退休情況。