TVB萬千星輝頒獎典禮｜《巨塔之后》宣萱爭視后 網民問會否出席獲本人親回
無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（4日)假座澳門上葡京綜合度假村舉行，其中最佳女主角10強名單中，佘詩曼憑《新聞女王2》角色「Man姐」文慧心被看高一線可冧莊視后，但另一強敵宣萱在《巨塔之后》飾演心臟外科醫生董一妍亦表現亮麗，加上《尋秦記》電影版上映後人氣急升，成為另一大熱之選。
宣萱近期活躍於社交平台Threads，開設個人帳戶不時親身與網民互動，被大讚「識玩」而大受網民歡迎。今日有網民開帖問：「董醫生今天會不會出席在TVB的頒獎典禮呢？好想看到妳哦💕🌹」並且加上標籤tag了宣萱，沒想到本尊秒回，以「不會」決斷地回應。最佳女主角是頒獎禮的最重頭獎項，過往都是「人到獎到」，宣萱表明不會出席，看來與視后獎項無緣。
宣萱的兩字回應獲逾千網民讚好，有人仍力撐她，表示「去不去，都是我心中唯一的最佳女主」、「已是心中最佳女主角❤️」、「對白乾脆利落😜（懸念都破壞啦😜😜）」、「So sad 😞 我的女主角不去🥹🥹」、「TVB的獎向來不一定頒給演得最好的」。有人認為宣萱不出席等於沒獎，「睇到宣萱『不會』兩個字，個心即刻沉咗落嚟，唉，成個人冇晒心機，好 down。😒😒」、「TVB的獎向來不一定頒給演得最好的」、「那今年的視后還是佘詩曼」。
宣萱於是1999年憑《刑事偵緝檔案IV》成為TVB視后，她對於今次能否獲獎抱着平常心，早前曾回應指「唔介意再攞多次，攞到會好開心，但我拍劇從來唔係為攞獎，只係想嘗試多啲唔同挑戰」。
《尋秦記》電影版上映後，宣萱忙於跟古天樂及林峯等人四出宣傳，而出身於TVB的古天樂今天將倒戈到對家電視ViuTV為《全民造星VI》總決賽做嘉賓，未知屆時《尋秦記》演員會否一起亮相宣傳。
