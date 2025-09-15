TVB 聯手兩大銀行 勇奪Spark Awards 2025 十一項大獎 首度榮膺「年度最佳媒體大獎」 彰顯市場營銷影響力

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月15日 - 由香港權威市場營銷雜誌《MARKETING-INTERACTIVE》主辦的「2025香港卓越傳媒大獎」（The Spark Awards 2025）日前舉行頒獎典禮，表彰過去一年業內表現卓越的媒體與廣告企劃。TVB與合作客戶共奪得11項殊榮，包括4金5銀2銅，更首次勇奪「年度最佳媒體大獎」（Media of the Year），成為全場焦點。





圖一：TVB勇奪「年度最佳媒體大獎」。圖為TVB總經理（商務營運）蕭世和（左五），聯同TVB市場及營業團隊與滙豐銀行及渣打銀行客戶團隊代表留影。

頒獎禮眾星雲集，TVB藝人高海寧、C君、陸浩明、梁敏巧、何沛珈及廖倬竩親臨支持，與銀行客戶團隊、及TVB製作團隊一同分享喜悦。



TVB市場部近年憑着一系列全方位、創新且高效的市場推廣策略，為客戶訂製出與別不同的營銷創意項目。



其中滙豐銀行的項目囊括7個獎項，項目包括借助熱播劇《新聞女王》中佘詩曼的角色形象，打造出「理財女王」，成功吸引了國內和本地的富裕客戶觀眾，培養了對滙豐卓越理財和滙豐人壽品牌的強烈喜愛和偏好；另外，適逢滙豐160周年紀念，客戶聯乘TVB，利用TVB的豐富檔案片段，結合了銀行檔案故事，從媒體角度講述滙豐160年的輝煌歷史，成功加強了滙豐品牌影響力，並與消費者建立有意義聯繫的戰略舉措。PayMe與TVB聯乘，在農曆新年期間透過TVB直播節目大派搶購券「利是」，成功推動消費者消費，吸納新用戶並增加月活躍用戶，突顯PayMe作為本土品牌的地位。





圖二：滙豐銀行客戶團隊與TVB團隊合照。



另外，渣打銀行把握《Grand住去台北》熱潮，推出《Grand住去大阪》，節目突顯渣打優先理財客戶可享有的非凡旅遊體驗，成功推動銀行產品業務增長及獲得行業認可，再攬兩金兩銅佳績。





圖三：渣打銀行客戶團隊與TVB團隊合照。



TVB 於今屆Spark Awards大放異彩，展現獨有市場營銷領域的實力與影響力，能夠有效將廣告客戶的項目推廣到大灣區及香港高端觀眾群。



奬項名單：



TVB

1. 「年度最佳媒體大獎」



滙豐銀行

2. 「最佳受眾吸引及留住策略」 （金獎）

得獎企劃《PayMe 大派利是捕實電視喜勢搶》

3. 「最佳媒體宣傳項目 ― 創意」 （金獎）

得獎企劃《理財女王》

4.「最佳媒體宣傳項目 ― 目標受眾」 （銀獎）

得獎企劃《理財女王》

5.「最佳促銷策略」 （銀獎）

得獎企劃《理財女王》

6. 「最佳故事行銷宣傳項目」 （銀獎）

得獎企劃 《滙豐盛演160年的故事》

7.「最佳合作夥伴策略」 （銀獎）

得獎企劃 《滙豐盛演160年的故事》

8.「最佳品牌內容應用」 （銀獎）

得獎企劃 《滙豐盛演160年的故事》



渣打銀行

9.「最佳媒體宣傳項目 ― 目標受眾」 （金獎）

得獎企劃《Grand 住去大阪》

10.「最佳聯繫策略」 （金獎）

得獎企劃《Grand 住去大阪》

11.「最佳贊助宣傳項目」 （銅獎）

得獎企劃《Grand 住去大阪》

12.「最佳品牌內容應用」 （銅獎）

得獎企劃《Grand 住去大阪》

