TWICE出道10年超人氣 姐妹情20日登大螢幕

[NOWnews今日新聞] 美國知名音樂榜單Billboard日前公布全新榜單，人氣女團TWICE出道10週年專輯《STRATEGY》的主打曲〈Strategy〉，以及《Kpop 獵魔女團》收錄曲〈TAKEDOWN〉，已經連續11週、13週在「Hot 100」榜上有名。迎來出道第10週年的她們，今年不僅要來台灣首次開演唱會，紀念電影《ONE IN A MILL10N》也將在TWICE出道10週年的10月20日上映，電影中公開9位成員一起走過10年的超級團魂，讓ONCE（粉絲名）更了解珍貴的TWICE每位成員。

TWICE新曲霸榜Billboard 音樂發展走向全球

美國Billboard日前公開全球百大熱門歌曲榜單，其中TWICE和梅根尤物合作的歌曲〈Strategy〉，以及成員定延、志效、彩瑛為《Kpop 獵魔女團》所演唱的收錄歌曲〈TAKEDOWN〉，已經連續11週、13周在「Hot 100」榜上有名，展現出了她們音樂發展的全球性和超人氣。

TWICE出道10週年！紀念電影10／20上映

TWICE自2015年出道，今年10月20日將迎來出道10週年，紀錄她們一路走來故事的紀念電影《ONE IN A MILL10N》也將於同天上映，台灣也將與韓國同步於10月20日上映。電影中記錄了TWICE從不停下的練習腳步、世界巡演過程的璀璨光芒，以及她們互相分享的成長故事、成員之間珍貴的情誼、對未來的夢想。

預告中，TWICE成員娜璉、定延、MOMO、SANA、志效、MINA、多賢、彩瑛、子瑜對著鏡頭開心揮手，對於出道10週年她們表示：「是非常感激的事情，我們是可以給予彼此力量的珍貴存在。」同時喊話希望粉絲可以一直在身邊支持她們，可以看見TWICE對於出道10週年也是感到無比興奮，認為這段站在舞台上的時光是非常珍貴的回憶。

▲《ONE IN A MILL10N》將於10月20日在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

多賢主演電影國慶上映 改編自《那些年》超浪漫

不只是TWICE出道十週年電影將上映！由成員多賢和《Sweet Home 2》振永一起主演的電影《妳是我眼中的蘋果》也將於國慶日10月10日上映。該片改編自球票房突破12億元台幣的台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》，在韓國上映時，多賢在劇中的吻戲掀起了許多觀眾討論，多賢對此表示：「好像有粉絲問其他成員關於吻戲的事，結果成員說：『我也很心煩意亂！看到那段時要摀住眼睛才行！』可能因為和成員們從小就在一起了，她們依然覺得我是個小妹妹吧！」看見了TWICE成員之間互相看對方長大、相互珍惜的好感情。

▲多賢（中）主演電影《妳是我眼中的蘋果》將於10月10日全台上映。（圖／車庫娛樂提供）

