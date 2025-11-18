TWICE子瑜、娜璉御用色號全公開！Visée、fwee、Laka…2025秋冬「水光唇」天花板就是這幾支

（圖／取自visee_kose IG、 fwee_makeup IG）

想知道韓國頂流女團的化妝包裡都裝了什麼嗎？K-Pop的流行趨勢，永遠是粉絲們追隨的焦點。今年秋冬，TWICE的兩大門面——子瑜與娜璉，分別以絕美妝容拍攝日、韓彩妝形象照，她們「御用色號」更是引爆全網討論，共同掀起了一股「水光果汁唇」的風潮。從子瑜的日系透明感，到娜璉的韓系甜酷風，這些讓女神們愛不釋手的單品，現在在台灣也能輕鬆買到！再加上韓國討論度破表、剛開設快閃店的無性別彩妝Laka，想打造同款女團美唇？這篇清單就是妳的捷徑！

Visée 花綻雙色頰彩 RO-3暮紫薔薇

子瑜使用的就是RO-3甜美優雅的藕粉色，透過疊加兩種質感與色彩，打造出如同從內而外綻放的花朵一般、好氣色且立體感十足的雙頰。輕薄服貼，即使多次疊擦也不會厚重感、粉感或泛白，實現清透美麗的粧效。

廣告 廣告

Visée 花綻雙色頰彩 全8色／390 元（圖／取自visee_kose IG、品牌提供）

Visée 果漾晶潤豐唇膏PK881＋精華豐唇蜜 PKP802

子瑜先用唇膏打底再疊上唇蜜營造出水嫩感，豐唇蜜不僅能作為唇蜜使用，也能當作唇彩打底及潤澤護唇品使用。能完美貼合雙唇，輕鬆打造水潤光澤及豐潤美唇的精華豐唇蜜，子瑜使用的PK802 散發細膩光輝，營造甜美純淨印象。

Visée 果漾晶潤豐唇膏 全6色／360元、Visée 精華豐唇蜜 限定新2色／330元（圖／取自visee_kose IG、品牌提供）

fwee 3D透明水晶唇釉 09APPLE DIP

韓國超人氣彩妝品牌 fwee 驚喜宣布 TWICE 成員娜璉成為品牌最新代言人！以甜美又率性的形象深受全球粉絲喜愛的娜璉，完美詮釋 fwee 所傳遞的「Feel Your Moment」品牌精神。在最新釋出的畫報中，娜璉以兩套截然不同的造型亮相，無論是水潤光感的裸肌底妝，或是粉嫩閃耀的高光澤唇妝，都流露自信且充滿活力的魅力，展現 fwee 獨一無二的時尚能量。娜璉使用的3D透明水晶唇釉09 APPLE DIP，延續熱銷款 3D 透明水晶唇蜜的立體光澤感，再結合唇釉特有的鮮明色澤，加上一滴潤澤油提升唇部舒適度打造更水光的立體妝效。

fwee 3D透明水晶唇釉 台南門市線下獨家上市（圖／取自 fwee_makeup_tw IG）

fwee Pocket眼影盤EP02 Yogurt Peach

娜璉使用的EP02 Yogurt Peach是閃耀微光的棕色與淡蜜桃色調，集齊日常所需的完美五色眼影盤，一盤搞定打底、眼窩暈染，甚至是閃亮亮的珠光色！從打底到重點色，只要這5色就能完成整個眼妝，輕巧便攜，天天帶著走！柔滑質地搭配高顯色度，只需手指就能輕鬆上妝，外出補妝也超方便！

fwee Pocket 眼影盤／ 720元（圖／品牌提供、取自 fwee_makeup IG）

Laka 果然保濕潤唇蜜

除了子瑜與娜璉的御用單品外，韓國無性別彩妝品牌 Laka 的唇彩單品也很值得關注，品牌以「打破性別疆界」為核心理念於11月14日在台北信義新光三越 A11 一樓盛大開幕，推出品牌首間台灣期間限定快閃店。其中於台灣初次登場的Fruity Lip Glotioner 果然保濕潤唇蜜，以潤唇蜜融合護唇與上妝功效，兼具水潤光澤與豐盈立體感，成為韓國話題新品。

Laka 果然保濕潤唇蜜／480元（圖／廖怡婷 攝、品牌提供）

Laka 果然持久水光唇釉

品牌明星唇釉系列的果然持久水光唇釉以果汁般的水潤光澤與高達 50 色的飽滿色調打造自然又耀眼的雙唇，推出台灣獨家新色#131 Creamcha 微糖奶茶色、#136 Oolong 玫瑰烏龍色，鐵粉絕對不能錯過！

Laka 果然持久水光唇釉／400元（圖／品牌提供、取自laka.official IG）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日本模特兒「不戒澱粉」也能維持46kg！「美顏+健康」一日三餐全公開，便利商店這瓶飲料意外成亮點

「愛看霸總言情小說」能幫助抗老？阿Sa蔡卓妍42歲維持少女感的保養心法全公開

