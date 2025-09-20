TWICE東京巨蛋騷尾場 遭諧星岡村隆史踩場

【on.cc東網專訊】韓國女團TWICE紀念出道10周年舉行的第6次世界巡迴演唱會《THIS IS FOR WORLD TOUR 》，今年7月在韓國仁川開鑼後，12月6日更將唱到香港啓德主場館。日本站於大前日(17日)在東京巨蛋落幕，9位成員施展渾身解數，落力跳唱《THIS IS FOR》、《SET ME FREE》及日文新歌《ENEMY》等多首人氣歌曲。

諧星岡村隆史帶同拍檔矢部浩之及乃木坂46前成員松村沙友理「踩場」，更於Dance camera環節登場，挑戰歌曲《TT》的舞蹈，粉絲推測3人為即將播出節目錄影。演唱會尾聲，成員宣布TWICE10周年紀念片《ONE IN A MILL10N》將於10月上映，同時日本站會於明年春天加場。

