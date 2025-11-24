Booking.com黑五優惠低至46折
TWICE演唱會免費看！主辦理想國驚喜開直播
[NOWnews今日新聞] 韓國女團TWICE出道十週年終於來到台灣開唱，昨（23）晚盛大在高雄世運主場館落幕，不僅是成員，就連粉絲也都留下了深刻的回憶。演唱會落幕前，活動主辦方理想國特別在IG打開直播，影片中成員們邀請粉絲一起再唱一次《Feel Special》，唱完後舞台大螢幕出現了台北場演唱會消息，原本只宣布在大巨蛋唱一天突然變成兩天，讓所有粉絲叫到沒聲音！
TWICE大巨蛋宣布加場 驚喜片段直播公開
昨晚TWICE演唱會安可環節結束後，成員們突然說著：「我們重新再唱一次《Feel Special》好嗎？」因此她們問著現場粉絲：「準備好了嗎？」語畢音樂聲一下，大家重新唱了《Feel Special》第一段主歌及副歌，唱完後成員感謝台灣粉絲，「謝謝你們等我們十年」、「我愛你們」、「我愛子瑜」、「我們是子瑜的姐姐」、「我們下次再見」、「我愛你，你愛我嗎？」瘋狂輸出中文使得現場尖叫聲不斷。
成員下台後，台上大螢幕中突然帶來驚喜訊息，「THIS IS FOR TAIPEI 03.21-03.22」，宣布了TWICE會在明年3月站上大巨蛋舞台，值得一提的是，大巨蛋消息最初宣布時只公布了一天「3月21日」，因此「3月22日」場次是無預警宣布加場的，讓粉絲看到訊息當下其實還愣了一下，沒有意識到那是新消息，而這段影片全部都被理想國主辦給直播出去，並且留檔在IG上，粉絲可以上去回味八百次。
TWICE第二天的演唱會依舊充滿亮點，成員們為台灣粉絲帶來一連串驚喜。子瑜綁著馬尾出場美到讓全場暴動；Momo與定延差點滑倒時被Sana迅速救回；子瑜挑戰鋼管舞時，爸爸反應過於冷靜還被娜璉吐槽；子瑜媽媽突然爆出「婚訊」讓成員們嚇到尖叫；子瑜念手寫信哽咽更被成員強吻安慰。除此之外，大巨蛋演唱會宣布加場的消息也讓觀眾嗨翻。最後，成員因捨不得子瑜的家鄉，破天荒再加碼演唱《TT》作為二安可，讓全場氣氛一路嗨到終場。
資料來源：理想國IG
📌TWICE高雄場Day2歌單
1.《THIS IS FOR》
2.《Strategy》
3.《MAKE ME GO》
4.《SET ME FREE》
5.《I CAN’T STOP ME》
6.《OPTIONS》
7.《MOONLIGHT SUNRISE》
8.《MARS》
9.《I GOT YOU》
10.《The Feels》
11.《Gone》
12.《CRY FOR ME》
13.《HELL IN HEAVEN》
14.《RIGHT HAND GIRL》
15.《DIVE IN》子瑜SOSO
16.《STONE COLD》MINA SOLO
17.《MEEEEEE》娜璉SOLO
18.《FIX A DRINK》定延SOLO
19.《CHESS》多賢SOLO
20.《ATM》志效SOLO
21.《DECAFFEINATED》SANA SOLO
22.《MOVE LIKE THAT》MOMO SOLO
23.《FANCY》
24.《What is Love?》
25.《YES or YES》
26.《Dance The Night Away》
27.《Feel Special》
28.《ONE SPARK》
＊＊＊安可＊＊＊
29.《ME+YOU》
30.《日不落》
31.《MAGICAL》
＊＊返場安可＊＊
32.《TT》
更多 NOWnews 今日新聞 報導
TWICE高雄開唱！子瑜舞蹈老師嘻小瓜也到場 台下熱跳《TT》嗨爆
TWICE志效高雄場太感動！深夜真情流露：子瑜返鄉像夢一樣珍貴
子瑜戴「夢想成真帽」跑回家鄉舞台 TWICE為她獨發23秒影片逼哭人
其他人也在看
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
兩大棄將入圍！李佳芯離巢爭視后 炎明熹提名歌曲獎
台慶頒獎禮今日（24日）公布入圍名單，當中以李佳芯和炎明熹有份入圍成為焦點。已離巢李佳芯憑《麻雀樂園》入圍最佳女主角，與佘詩曼爭視后；至於被無綫雪藏，現在亦已離巢的炎明熹，憑歌曲《最動人一次》入圍最佳電視歌曲。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
谷婭溦成《中年4》評審 黃博趙浚承勁多Job
【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
林嘉欣金馬獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 21 小時前
Uniqlo《優獸大都會2》聯名驚現ZUNIQLO招牌！UT系列大玩電影彩蛋新角色全登場
相隔九年，《優獸大都會2》終於將在11月尾回歸大銀幕，今次除了朱迪、阿力再度拍檔破案， Uniqlo 更荒與 Disney 合作推出聯乘系列！最驚喜的是，這個合作原來早在電影預告片中埋下伏筆——細心的觀眾發現片中竟然出現「ZUNIQLO」招牌，還有角色孭住 Uniqlo 經典半月袋的搞笑畫面。這個別出心裁的植入方式，讓時裝與動畫完美融合，確實非常有驚喜。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
結婚4年終於要辦婚禮了！邱澤許瑋甯的戀愛又太甜了
邱澤與許瑋甯因戲結緣，在低調登記結婚4年後，終於確定將於今年底補辦盛大婚禮，在他們日前公佈的兩張婚照中，也能感受到他們之間可愛的互動！許瑋甯2021年與邱澤合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，同年12月10日無預警在社交平台曬出婚戒宣布結婚，婚後兩人鮮有共同露面，相當低調，但一樣相當恩愛，更在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。她又提到當時邱澤求婚的情景，「我們兩個就是差不多『欸，好像可以了』，就去結了這樣子。」而登記結婚後，邱澤有補一個小型儀式，向許瑋甯下跪。 推薦閱讀:➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了！由《幻愛》相戀成就合襯情侶➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了、公開輕井澤婚禮照！「幻愛CP」拍拖6年情侶穿搭解構Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 6 小時前
ILLIT沅禧機場「小學生穿搭」太可愛！公司秒出手「重配眼鏡」、私服全交給造型師
事情起因於某次出國行程，沅禧沒有特別打扮，只是戴上眼鏡、口罩，揹著後背包，穿著完全不像偶像的舒適私服現身機場，意外衝上韓網熱門話題。網友忍不住笑喊：「好像小學生去郊遊」、「太可愛了」、「好感度直接飆升」、「這年紀的確偶爾會有這種穿搭」等。在韓國娛樂圈中，...styletc ・ 1 小時前
林頴彤捲男友鄭雋熹JPEX案變低調傳狂推job避風頭 轉型網店老闆
前TVB藝人林穎彤（Bella）近年主力唱歌、拍劇及做主持，多棲發展，不過自2023年捲入男友鄭雋熹JPEX案風波及被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」罪，生活大翻盤，傳聞林穎彤為避風頭而狂推job，IG對上一個帖文已是10月底。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蔡一傑康復狀態勇獲醫生讚進步神速 蘇志威回應劉小慧舊情史(有片)
草蜢、陳凱詠(JACE)今日現身沙田馬場，擔任開幕表演嘉賓，草蜢接連跳唱經典金曲《我們》、《華麗舞台》及新歌《老的辣》，早前切除腦腫瘤的草一傑狀態大勇，他表示已全面復工，去年因腦部手術需休養停工，現正為因此延期的演唱會補場，接著會往澳門和馬來西亞開show，並預告將於明年四月下旬回歸香港舉行40周年演唱會。am730 ・ 23 小時前
李施嬅認同分手再見亦是朋友 自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞
花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
MAMA 2025｜三大亮點率先曝光 《Kpop 獵魔女團》、SJ出道二十週年特別舞台等七大演出惹期待
2025 MAMA AWARDS 將於 11 月 28 日至 29 日一連兩日在香港啟德主場館舉行,以華麗閃耀陣容及精彩舞台表演吸引全球樂迷。今次是 MAMA AWARDS 事隔七年重臨香港,並將呈獻三大亮點,勢必改寫 K-POP 歷史。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
黎明演唱會2026丨12.1優先購票 3月紅館開8場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
黎明將於明年3月於紅館舉行《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》，一連開Show八場，票價分$1380及$680兩種，門票發售詳情有待公布。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
金馬獎2025| 李駿碩奪最佳導演 《世外》獲最佳動畫片
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年有不少香港電影人都有份入圍，而最終有李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，與《世外》獲得最佳動畫片。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Gin Lee李幸倪演唱會2026丨12.1優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
Gin Lee李幸倪相隔八年，明年再在紅館開Show，2月舉行一連兩場《READY FOR》演唱會！演唱會門票幾於12月1日起進行優先購票，以及於12月11公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
迪士尼與彼思創意爆燈新作！《狸想奇兵》電影預告
《狸想奇兵》故事大綱： 迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)、《反斗奇兵》系列 (Toy Story)班底，又一創意爆燈原創鉅製《狸想奇兵》。電影除了充滿彼思只此一家的幽默風格外，又像《阿凡達》加上《職業特工隊》再加上自然記錄片《天與地》，集驚喜刺激、爆笑窩心，令全球粉絲熱切期待！熱愛大自然和動物的環保少女美寶，利用科學家全新發明的「躍跳技術」，把意識轉移到一隻超萌機械河狸身上，潛入動物王國，發現不為人知的驚天大秘密，展開一場超越想像的刺激動作搞笑大冒險！ 迪士尼與彼思《狸想奇兵》2026年3月5日大銀幕上映。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 5 小時前
范冰冰奪最佳女主角：致辭感謝台灣金馬獎「始終如一支持華語電影人初心」
Getty Images范冰冰上個月與大馬導演張吉安（右）及台灣演員白潤音（左）參與東京國際影展。 第62屆台灣金馬獎在今夜（22日）揭曉。其中，中國演員范冰冰如願以償在金馬獎拿下影后，成為今晚焦點。 這位中國百花獎影后，曾獲2007金馬女配角獎，二度問鼎金馬影后，如今終於拿下華人影壇的大獎。根據台媒中央社報導，評審認為范冰冰在電影《地母》飾演農婦角色化身巫師「再次顛覆螢幕形象，展現以柔克剛特質，極具穿透力的演出獲得評審肯定。」 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
YUZU｜日本組合「柚子」取消下月港滬台巡演 稱因「不可避免的諸多因素」
【Now新聞台】日本男子組合「柚子」宣布取消香港、上海及台北的亞洲巡演活動。 柚子原定下月3日在香港、6日在上海及8日在台北舉行兩人相隔6年的亞洲巡迴演唱會，但主辦單位今日宣布因「不可避免的諸多因素」，不得不決定取消所有預定場次，希望樂迷見諒，稍後會公布退款方式。有樂迷在柚子的官方社交帳戶留言，懷疑取消演出與中日關係緊張有關。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
特朗普：應收縮ABC及NBC電視台規模
美國總統特朗普表示，任何美國電視網絡都不應該擴張，憂慮左翼新聞網絡可能會繼續壯大，認為ABC及NBC簡直就是一場災難，因這兩間電視台實際上是民主黨的喉舌。 特朗普稱，這兩間電視台應被視為向激進左翼所作出的非法宣傳活動，絕不允許假新聞媒體擴張，如果要說的話，相反理應將它們規模縮小。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前