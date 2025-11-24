小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
TWICE高雄結束！娜璉說中文：我是子瑜姐姐
[NOWnews今日新聞] TWICE《THIS IS FOR》高雄演唱會昨（23）日晚間美滿結束，為子瑜出道十年第一次回家開唱留下了精彩的回憶，就連成員也捨不得演唱會要結束，娜璉瘋狂在舞台上輸出中文，「我是子瑜的姐姐」、「我愛子瑜」等，讓台下粉絲全聽哭。
TWICE高雄場結束！成員捨不得走
TWICE演唱會瘋狂唱跳三小時後，終究還是迎來落幕時刻，因為成員們出道十年來第一次陪周子瑜回家，因此他們也露出了不捨、不想離開的表情，紛紛舉起手對台下粉絲道別，努力傳達出自己的心意。
而團內大姐娜璉更是在舞台上瘋狂輸出中文，「我愛子瑜」、「我愛你們」、「我們下次再見」、「我是子瑜的賊賊（姐姐）」、「我很漂釀（我很漂亮）」等，就這樣在台上喊了非常多次，尤其是那句「我是子瑜的賊賊（姐姐）」，一說出口更是讓許多粉絲紛紛淚崩，可以看出子瑜在成員們心中真的是令人驕傲的存在。
TWICE第二天的演唱會中，成員們依舊為台灣的粉絲帶來了許多驚喜，子瑜綁馬尾登台美翻；Momo和定延險滑倒被Sana神救援；子瑜跳鋼管舞，爸爸太冷淡被娜璉點名、子瑜媽媽突然爆她婚訊嚇壞成員、子瑜念手寫信哽咽被強吻、大巨蛋演唱會宣布加場等，都讓全場尖叫聲沒停過；演出最後成員捨不得離開子瑜家鄉，破天荒唱了《TT》當作二安可，讓現場從頭嗨到尾！
📌TWICE高雄場Day2歌單
1.《THIS IS FOR》
2.《Strategy》
3.《MAKE ME GO》
4.《SET ME FREE》
5.《I CAN’T STOP ME》
6.《OPTIONS》
7.《MOONLIGHT SUNRISE》
8.《MARS》
9.《I GOT YOU》
10.《The Feels》
11.《Gone》
12.《CRY FOR ME》
13.《HELL IN HEAVEN》
14.《RIGHT HAND GIRL》
15.《DIVE IN》子瑜SOSO
16.《STONE COLD》MINA SOLO
17.《MEEEEEE》娜璉SOLO
18.《FIX A DRINK》定延SOLO
19.《CHESS》多賢SOLO
20.《ATM》志效SOLO
21.《DECAFFEINATED》SANA SOLO
22.《MOVE LIKE THAT》MOMO SOLO
23.《FANCY》
24.《What is Love?》
25.《YES or YES》
26.《Dance The Night Away》
27.《Feel Special》
28.《ONE SPARK》
＊＊＊安可＊＊＊
29.《ME+YOU》
30.《日不落》
31.《MAGICAL》
＊＊返場安可＊＊
32.《TT》
