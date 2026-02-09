TWICE娜璉同款fwee韓妝，新年情人節快閃減價！指定唇頰兩用布丁膏套裝半價、指定唇露買一送一

唇膏超出名的韓國美妝品牌fwee，在新年及情人節檔期來個快閃減價，全新唇頰兩用布丁膏套裝半價半價、粉色心動鎖色唇露Pink Obsession買一送一，還有glossy玻璃唇妝必備的3D立體玻璃唇蜜都出了組合套裝，各位fwee迷又要來課金買心頭好了！

官方圖片

官方圖片

官方圖片

想要化韓妝超火紅的glossy唇妝的話，fwee的唇蜜真的是一塗就會愛上。其3D立體玻璃唇蜜，在這次新年及情人節優惠期裡面推出了套裝，以正裝70%唇蜜搭配限量色號迷你裝，滿足一眾超愛嘟嘟唇妝的朋友。

官方圖片

重點是fwee在新年及情人節期會有優惠，新出的唇頰兩用布丁膏套裝有半價。這次唇頰兩用布丁膏，有2款Olive Young紀念限定新色號上架，包括Bunny及Vanilla於2月13日，香港門市限量登場。Bunny新色，以品牌代言人TWICE成員娜璉的代表動物兔仔為靈感，呈現柔嫩嬰兒粉色調，特別適合冷調肌膚人士。另一款全新色號，源自品牌熱門產品3D Voluming Gloss 70%的Vanilla，帶有清新裸粉色調，特別適合暖膚色調，完美演繹自然日常妝容。

官方圖片

官方圖片

3D立體玻璃唇蜜組合套裝有7折，還有粉色心動鎖色唇露Pink Obsession買一送一、玫瑰心動鎖色唇露Rose Obsession 65折，連Spa Glowing妝前底霜都有75折，2月13日至22日限時快閃減，韓妝迷鎖定以下優惠詳情去入貨吧！

全線「fwee Agit 」香港專門店2月精彩活動及優惠

驚喜1：新年及情人節最強心動優惠^

日期：2月13日至22日

優惠放送：

全新唇頰兩用布丁膏套裝半價

3D立體玻璃唇蜜組合套裝7折

粉色心動鎖色唇露Pink Obsession買一送一

玫瑰心動鎖色唇露Rose Obsession 65折

Spa Glowing妝前底霜 75折

驚喜2：新年利是贈送*

日期：即日至2月22日

禮遇放送：

凡購買1件玫瑰心動鎖色唇露Rose Obsession 系列產品，即可享獲贈隨機利是乙封，包括：$18現金抵扣券、額外95折優惠券、迷你唇掃乙支或指定正裝產品乙件。

驚喜3：限定套裝優惠^

日期：2月22日至售完即止

優惠放送：

全新唇頰兩用布丁膏套裝7折

3D立體玻璃唇蜜組合套裝9折

^凡參與此禮遇及活動前，均須要追蹤fwee官方社交平台帳號，方有資格參與。

*贈品數量及活動名額有限，每人只限參加及換領一次，送完即止。

香港專門店

「fwee Agit 」地址：

香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡G樓G19

「fwee Agit 2」地址：

旺角新世紀廣場MTR層M06號舖

營業時間：11:00 - 22:00

