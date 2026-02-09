黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
TWICE娜璉同款fwee韓妝，新年情人節快閃減價！指定唇頰兩用布丁膏套裝半價、指定唇露買一送一
唇膏超出名的韓國美妝品牌fwee，在新年及情人節檔期來個快閃減價，全新唇頰兩用布丁膏套裝半價半價、粉色心動鎖色唇露Pink Obsession買一送一，還有glossy玻璃唇妝必備的3D立體玻璃唇蜜都出了組合套裝，各位fwee迷又要來課金買心頭好了！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
想要化韓妝超火紅的glossy唇妝的話，fwee的唇蜜真的是一塗就會愛上。其3D立體玻璃唇蜜，在這次新年及情人節優惠期裡面推出了套裝，以正裝70%唇蜜搭配限量色號迷你裝，滿足一眾超愛嘟嘟唇妝的朋友。
重點是fwee在新年及情人節期會有優惠，新出的唇頰兩用布丁膏套裝有半價。這次唇頰兩用布丁膏，有2款Olive Young紀念限定新色號上架，包括Bunny及Vanilla於2月13日，香港門市限量登場。Bunny新色，以品牌代言人TWICE成員娜璉的代表動物兔仔為靈感，呈現柔嫩嬰兒粉色調，特別適合冷調肌膚人士。另一款全新色號，源自品牌熱門產品3D Voluming Gloss 70%的Vanilla，帶有清新裸粉色調，特別適合暖膚色調，完美演繹自然日常妝容。
3D立體玻璃唇蜜組合套裝有7折，還有粉色心動鎖色唇露Pink Obsession買一送一、玫瑰心動鎖色唇露Rose Obsession 65折，連Spa Glowing妝前底霜都有75折，2月13日至22日限時快閃減，韓妝迷鎖定以下優惠詳情去入貨吧！
全線「fwee Agit 」香港專門店2月精彩活動及優惠
驚喜1：新年及情人節最強心動優惠^
日期：2月13日至22日
優惠放送：
全新唇頰兩用布丁膏套裝半價
3D立體玻璃唇蜜組合套裝7折
粉色心動鎖色唇露Pink Obsession買一送一
玫瑰心動鎖色唇露Rose Obsession 65折
Spa Glowing妝前底霜 75折
驚喜2：新年利是贈送*
日期：即日至2月22日
禮遇放送：
凡購買1件玫瑰心動鎖色唇露Rose Obsession 系列產品，即可享獲贈隨機利是乙封，包括：$18現金抵扣券、額外95折優惠券、迷你唇掃乙支或指定正裝產品乙件。
驚喜3：限定套裝優惠^
日期：2月22日至售完即止
優惠放送：
全新唇頰兩用布丁膏套裝7折
3D立體玻璃唇蜜組合套裝9折
^凡參與此禮遇及活動前，均須要追蹤fwee官方社交平台帳號，方有資格參與。
*贈品數量及活動名額有限，每人只限參加及換領一次，送完即止。
香港專門店
「fwee Agit 」地址：
香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡G樓G19
「fwee Agit 2」地址：
旺角新世紀廣場MTR層M06號舖
營業時間：11:00 - 22:00
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
美妝護膚：
2026妝容黑馬！歐美爆紅Butter Skin是什麼？一原因搜尋量暴增 必學4步打造絕美「牛油肌」 39折起入手同款好物
2026韓國粉底推薦｜太妍狂掃4瓶「傳說級人生粉底」是哪款？一句話讓停產粉底奇蹟復活！附3折起韓妹最愛Olive Young粉底液清單
其他人也在看
Lisa、Jennie掀起「滑雪時尚」！從滑雪外套到滑雪眼鏡，沒有下雪也要把裝備穿起來
滑雪季節又來了，身邊不少朋友都計劃去日本、韓國或歐洲滑雪。時尚界就來參一腳，把「滑雪時尚」掀起來，Jennie、Lisa也在IG上發布滑雪穿搭，讓滑雪裝備看起來都超時尚。甚至有些裝飾，如滑雪眼鏡都被掀起熱潮，不是滑雪季都要把它們穿起來，一起來看看這股滑雪時尚風吧！
農曆新年2026｜UGG官網新年優惠低至4折！經典雪靴平近$450／毛毛拖鞋不用$700
最近不少品牌官網及網購平台都趁農曆新年2026來臨前，推出最後一次冬季大減價，而平時少有優惠的UGG官網亦加入今次折扣戰團，推出指定產品限時低至4折外，一些全新的25年秋冬新款亦有低至6折，而且更加碼推出全場限時免運費！Yahoo購物專員率先望過，不少人氣系列如Tazz II、Classic Ultra Mini、Disquette等都有平，更多碼、多色選擇，誠意爆燈！趁UGG官網優惠入手對毛毛鞋，新年就可以暖笠笠去拜年喇。
FARFETCH香港折扣/Promo Code/優惠碼！2026年2月最新官網優惠
FARFETCH，來自英國的名牌網購電商，熱愛名牌的朋友，這裡幫你定期更新最新FARFETCH優惠碼 / FARFETCH Promo Code，把這文章Bookmark起來吧！來到2026年2月，FARFETCH減價區低至25折，今期不少話題品牌都有折，如The Row手袋低至25折，還有Coach新款手袋上架，即睇Yahoo購物抵買推介！
舒華、Sana同款Polo Quarter-Zip成為2026首季流行天花板！這6件半拉鏈上衣推薦，將「爸爸衣服」穿出老錢貴氣
Polo Ralph Lauren Quarter-Zip 半拉鍊麻花針織衫成 2026 首季流行天花板！LYST Index 2025 第四季榜單新鮮出爐，比起各式的潮流著裝，更多的是經典單品回歸。
【GU】新春賀年祭！人氣春季新品低至$49（即日至19/02）
隨著農曆新年即將到來，GU香港特別推出「新春賀年祭」第二週限定優惠，是為自己添置新衣的最佳時機。本次活動亮點在於多款超人氣春季新品現正以驚喜價發售，部分單品低至$49，讓您能以極親民的價格完成換季穿搭。除了價格折扣，消費滿額更有額外驚喜，凡購物淨額滿 $350，即可獲得GU「好運」摺疊收納盤，數量有限，送完即止。
大掃除貼士│陳年咖啡漬 清潔孖寶至洗得
慈菇又即芽菇，新年時間很多時都會看到一道慈菇燜豬肉的菜式，不過慈菇除了用來跟豬肉同燜，單用慈菇來煮一樣美味，趁今天是赤口不宜外出拜年，不如就進廚房拿幾個慈菇來做這辣味炸慈菇片。慈菇澱粉重，炸之前先浸洗表面的澱粉再風乾會更好炸，而炸的時候先冷油下鍋，把慈菇片沾上油後再開火，未變硬身前先不要亂動，炸起後便會香脆非常，更有種獨特香氣，比薯片更好下酒，即睇如何清洗咖啡漬：
中環美食｜葡萄牙米芝蓮一星名廚限時3日駐店L’Atelier de Joël Robuchon！$1,280起品嚐大西洋 X 印度果阿文化交匯
2026年才剛開始，香港高級餐飲界已經有不少令人期待的活動，當中包括位於葡萄牙的米芝蓮一星餐廳 Fortaleza do Guincho行政總廚Gil Fernandes將於2月11日至13日閃現中環 L’Atelier de Joël Robuchon。這位被譽為葡萄牙「年度突破主廚」的星級主廚，將與行政總廚 Julien Tongourian 攜手，將大西洋的海洋氣息帶到香港，呈獻限時三天的午間餐飲體驗。
金宣虎私下是「老錢風」穿搭高手？3個穿搭公式穿出溫柔系「高質量男友」質感
講到近期人氣急升的男星，絕對少不了「酒窩王子」金宣虎！他主演的Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》在全球多個地區都登上收視榜首，劇中溫柔體貼的形象再度圈粉無數。如果你也被金宣虎在螢幕上那份溫暖形象吸引，那麼絕對不能錯過他簡約有型的私服品味！
The North Face x CDG 2026春夏系列登場！8件限定「宇宙黑」極簡設計，從外套到衛衣、T-Shirt都帥到不行
The North Face與COMME des GARÇONS兩大潮牌聯名的2026春夏聯名系列登場。看到這兩個品牌做聯名已經令一眾潮人心癢癢，看到系列以黑白極簡設計為主題，從外套到衛衣、T-Shirt，以至針織帽和Cap帽等，百搭又有型，相信很快就會被潮人搶瘋了！
氣象冷知識｜消失的年三十？
【Now新聞台】不知大家有否留意到2026年的農曆除夕是年廿九，而非大家熟識的年三十。自2025年起，更會連續五年(即2025至2029年)都沒有年三十。今集「氣象冷知識」將為大家講解。 #要聞
華御結優惠2026｜突發限時5日$12飯糰優惠！無限任買三文魚/壽喜燒牛肉/山葵紅雪蟹
華御結優惠2026｜各位打工仔同學生哥留意！華御結（hana-musubi） 宣布推出新春賀年驚喜，一連 5 日舉行「皇牌御結日」，多款人氣御結均一價 $12 發售！今次優惠涵蓋 7 款口味，包括長期熱賣的北海道產秋鮭三文魚、濃香蛋汁牛壽喜燒，以及期間限定的山葵風味紅雪蟹沙律。最重要是無限任買，早餐、午餐定下午茶食都得！即睇以下優惠日子及款式詳情，準時去掃貨！
新蒲崗七旬翁被誘上樓按摩 沖涼驚覺失1.9萬元金戒指
【on.cc東網專訊】今午(7日)12時27分，一名姓周(70歲)老翁，途經新蒲崗寧遠街10號時，有一名30至40歲女子上前搭訕，表示可以150港元提供按摩服務。周翁遂跟隨該名女子，登上上址一單位並進入浴室洗澡。
【中環解密】中銀海味福袋加碼 贈員工慶新春
還有一個多星期便踏入馬年，本地發鈔行之一中銀香港（2388.HK）在農曆新年前都會送贈賀年禮品包予員工，今年亦不例外。據了解，該行已於1月底向逾1.5萬名員工派發禮品包，內有8樣海味乾貨、醬料及堅果，好意頭之餘亦較去年禮包多了兩樣禮品。
日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？
炒開美股都知道，大企業公布手起刀落大裁員，再加上引入AI減省成本，股價通常應聲反彈。但日本就出現離奇趨勢，去年因為勞動力短缺導致破產的427間企業，竟然有124間破產是因為員工劈炮所致，究竟當中發生甚麼事？
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」