錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
子瑜仙氣回歸！TWICE洛杉磯連唱5天 演唱會最終場前曬「空氣劉海」新造型曝光：根本夢回出道！
韓國人氣女團TWICE全球巡演氣勢如虹，近期正式空降美國洛杉磯（L.A.），自1月21日起至25日於洛杉磯Kia Forum連續舉行5場演出，寫下亮眼票房紀錄。在行程最緊湊的倒數時刻，台灣成員周子瑜透過IG限動驚喜分享近況，不只剪回招牌「空氣劉海」，更對粉絲甜喊告白，引發全網瘋傳。
LA巡演最終場倒數！子瑜限動暖心告白惹哭粉
在洛杉磯站最終場前夕，子瑜特別分享了後台自拍照與ONCE分享心情。她感性寫下：「Last day in L.A tomorrow」、「We’re so full of your energy」，並細心叮嚀前來支持的粉絲要記得補充水分，準備好在明天的現場一起盡情尖叫。文字間流露出的真誠，展現了她與粉絲之間雙向奔赴的愛。
仙氣天花板！空氣劉海回歸「夢回出道巔峰」
比起精彩舞台，子瑜的「髮型驚喜」瞬間成為社群熱門話題。照片中她剪回輕薄透亮的空氣劉海，搭配黑亮直長髮，精緻的五官更顯立體。這組新造型讓不少資深ONCE激動留言：「這完全是剛出道時的仙氣感！」、「一剪劉海就變回少女，狀態真的太好了！」話題迅速在X（原Twitter）與Instagram蔓延。
體態氣色完美！展現超強全球影響力
TWICE此次洛杉磯站行程極具考驗，連續5天的密集演出對體力是極大挑戰。然而從子瑜分享的近照來看，不管是緊實的體態還是紅潤的氣色都維持在「巔峰狀態」。即便只是演唱會前夕的一個小動作，都能在全球引發高度關注，再次印證了周子瑜作為國際巨星的無敵魅力與影響力。
