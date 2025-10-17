《早霸王》月底壽終正寢 森美：完成歷史任務
TWICE子瑜維密同款內衣，不到24小時已被千人搶購？「最強活廣告」的帶貨力量，部分尺寸已斷碼
一年一度 Victoria’s Secret 時裝騷登場，本年度找來韓國人氣女團 TWICE 擔任表演嘉賓，四位成員包括隊長志效、娜璉、MOMO及子瑜，當中子瑜穿上 Victoria’s Secret 的內衣自信又性感，大家紛紛搜尋子瑜的同款內衣！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
以往子瑜極少展現身材，一般也是以團體「忙內」的保守衣著示人，突然展現深 V 曲線好身材，網民留言指「好身材藏得太好了吧」！
雖然子瑜看來有點害羞，但絕美的氣質讓她展現「健康性感」的新面貌，子瑜所穿的同款內衣就是 Victoria’s Secret 副線 Pink 的 Wear Everywhere Lightly Lined Full Coverage T-Shirt Bra，舒適的穿著感具有集中托高效果，穿後胸部更豐盈飽滿！
經子瑜強勢帶貨後， Victoria’s Secret 的天貓官方店已出現搶購潮，24小時內已有千人搶購，子瑜同款葡萄紫色已瞬速售罄，大家也在努力搜購中！
小編發現 Victoria’s Secret 的官網仍有存貨，大家快點轉戰官網入手子瑜同款內衣，穿出健康火辣的吸睛好身材吧～
Wear Everywhere Lightly Lined Full Coverage T-Shirt Bra
價錢：$310.3
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
「4孩超模辣媽」42歲Miranda Kerr穿搭照太好看！皮外套＋豹紋Dior手袋搶盡鏡頭
Jisoo公主穿的同款鞋就想買！Alo聯名粉紅色Sunset球鞋10.21登場
其他人也在看
52歲全度妍「韓國最辣美魔女」，好體態迷倒孔劉直呼理想型！凍齡保養秘方：熱愛行山及Pilates訓練核心
由全度妍、金高銀主演的《認罪之罪》將於Netflix 2025年第4季上映。年屆53歲的全度妍因天然的外貌與火辣的身材，被封為「韓國最辣美魔女」，更成功迷倒男神孔劉，直呼對方是他的理想型！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
TWICE登維密秀辣翻！內衣造型大展好身材，挑戰出道以來最大尺度舞台！
這場於紐約舉辦的華麗大秀以「Power of Femininity」為主題，象徵女性自信與多元之美。從開場就星光熠熠，舞台表演由 Madison Beer 揭開序幕，接著 KAROL G、TWICE和Missy Elliott。TWICE 作為中段登場的表演嘉賓，在國際超模與巨星之間成功掀起另一波高潮。...styletc ・ 17 小時前
愛越深，心越慌？這些星座男在愛情裡最沒安全感
愛情像一張網，讓人既投入又無法抽身。能遇到一個真心喜歡自己的人，是難得的幸運；但當感情越深，心也越容易不安。12星座裡，有幾個星座男特別容易在愛裡缺乏安全感——越愛越怕失去。一起來看看你上榜了沒？姊妹淘 ・ 17 小時前
一戀愛就分不開！這3大星座「最愛跟你黏TT」，只是待在家裡都能讓他幸福
單身時獨立灑脫，一談戀愛就成了「人形黏膠」？有些星座就是這樣，一旦動心，就恨不得每天黏在伴侶身邊。以下三個星座的「戀愛黏人指數」特別高，甜蜜又難分難捨。姊妹淘 ・ 19 小時前
37歲梁洛施傳有愛情滋潤狀態Fit爆 運動裝曬零贅肉身材唔似三子之母
37歲梁洛施（Isabella）早年簽約英皇娛樂，曾發行5張專輯，慢慢轉型至演員，曾拍攝《蟲不知》、《伊莎貝拉》、《妄想》及《刺青》等多部電影，2007年憑《伊莎貝拉》提名香港電影金像獎「最佳女主角」，不過梁洛施於事業爆發期之時選擇解約，為李澤楷生子。2009年，梁洛施為李澤楷誕下兒子李長治，當時佢僅21歲；翌年再誕下一對孖仔李長亨、李長軒，二人關係卻於2011年結束。不過，梁洛施曾於接受《魯豫有約》訪問期間提及自己完全冇後悔，因為當時嘅自己的確好愛對方，當遇到一個好愛嘅男人，就會想要有小朋友。對於與李澤楷嘅分開，梁洛施難過不已，直至2018年先完全走出情傷，慢慢回歸工作。事到今日，梁洛施亦有指已再次搵到幸褔。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
TWICE子瑜限定維密騷性感解放！夥拍志效、Momo、娜璉展現火辣好身材
年度內衣大騷Victoria’s Secret維密大騷完美落幕，今年有TWICE成為表演嘉賓，派出子瑜、志效、Momo、娜璉成為限定「維密天使」，挑戰高度性感大尺度，成為網上洗版焦點。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
《墨魚遊戲2》開播半日迎百萬Views 網民大讚陸永米爺綜藝感滿滿
由游學修、許賢及 蘇致豪創辦嘅YouTube頻道「試當真」，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請100位網紅、歌手、演員及DJ等界別藝人一齊參加，陣容史無前例嘅龐大，噚晚播出第一集，隨即引起熱議，「試當真」亦有喺社交網站出PO報捷：「《墨2》半日後迎來100萬Views了！」真係非常厲害。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
李洙赫「江南太子」出巡到港，「低音炮」廣東話打招呼魅力爆發！身上的Tory Burch手袋要成為搶手貨
韓國超人氣男星李洙赫終於來到香港了！這位「江南太子」對上在香港參與品牌活動原來已經是10年前的事，雖然期間都有到香港，但未有正式地跟香港粉絲見面，這次來到香港位於中環ifc的Tory Burch新店開幕禮，更以招牌「低音炮」聲線用以廣東話跟大家打招呼，一眾「太子妃」都要給迷倒了！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
港澳辦微信公眾號署名文章：通過換屆選舉 實現議員有序更替 展現民主真諦
【Now新聞台】港澳辦微信公眾號發表署名文章，指今年底將舉行立法會選舉，會更充分展現民主新氣象。 文章指，本屆立法會在多方面取得突破性成果，包括通過近130條法案，較上屆多6成，全票通過維護國家安全條例，完成基本法23條的憲制責任；又指第八屆立法會選舉提名期臨近，有多位現任議員表示不再參選，亦有政黨社團宣布參選爭取議席，通過換屆選舉，實現議員有序更替，是民主的真諦之一；強調在新選舉制度下，任何參選人都站在同一起跑線上競爭，相信港府會確保選舉公平公正、有序進行。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
【123 by ELLA】感謝祭全場3件75折、精選貨品5折（即日起至優惠結束）
123 by ELLA現正舉行感謝祭，全場貨品買3件即享75折、精選貨品3件5折，3件更可混款5折及75折貨品！123 by ELLA 網店亦同時進行優惠，憑優惠碼「ELLA25OFF」可享全場3件75折。YAHOO著數 ・ 1 天前
WTO總幹事示警：美中若持續脫鉤 全球GDP恐減7%
《路透》周五 (17 日) 報導，世界貿易組織 (WTO) 總幹事伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 警告，美中兩大經濟體若持續升高貿易衝突或進一步脫鉤，恐在長期內使全球經濟產出減少多達 7%。她呼籲雙方「立即降溫」，並鉅亨網 ・ 7 小時前
2025 Victoria’s Secret Fashion Show 名場面大盤點
每年一度的 Victoria’s Secret Fashion Show 去年強勢回歸後，於 10 月 15 日重返紐約，聲勢更勝以往。這次更邀得運動員 Angel Reese 與網絡紅人 Quen Blackwell 加入其原本已非常強大的模特兒陣容，這場騷亦迎回多位殿堂級面孔。men's uno HK ・ 23 小時前
楊蘭蘭案｜待警核實其他指控 辯方申延期 律師庭外避答楊的家世：從來沒問這問題 ｜Yahoo
23 歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang），涉嫌 7 月在澳洲悉尼駕駛勞斯萊斯，正面撞向一輛平治，導致該名司機重傷。案件正在悉尼當地法院審理，楊蘭蘭一方的代表律師原定周五（17日）提出抗辯，但律師以控罪可能有變為由，申請將案件延期。案件押後至 11 月 14 日再訊。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
成家族「印鈔機」 FT：特朗普當總統9個月 家族靠加密投資賺逾10億美元
去年還深陷法律與財務危機的美國總統特朗普，如今迎來驚人財富逆轉，重返白宮才 9 個月的他不僅在政治上「王者歸來」，資產更因家族的加密貨幣帝國實現暴漲。鉅亨網 ・ 1 天前
最美星二代低撈大坑單棟樓 開放式作價528萬 上手輸2成
藝人龔慈恩女兒、有「最美星二代」之稱的唱作歌手林愷鈴，今年才25歲已經做業主，新近買入大坑單棟樓第一閣一伙開放式單位，成交價528萬元，呎價17,368元，創該廈約13年呎價新低。相關新聞：影帝梁家輝西區豪宅2.75萬租出 傲翔灣畔海景兩房回報2.6厘彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘代理透露，林愷鈴本月中斥528萬元買入第一閣低層A室，屬開放式戶，實用面積304方呎，呎價17,368元，為該廈2012年11月後呎價新低。至於原業主於2022年斥680萬元入市，持貨約3年，蝕152萬元或22.4%離場。第一閣位於銅鑼灣道78號，為單棟樓，於1995年11月開始落成，共提供48個開放式或1房單位，實用面積由304至347平方呎，高層可享開揚維港海景。根據28Hse網站資料，第一閣目前共4個放盤，實用面積由303至304方呎，叫價由548萬至698萬元。【更多第一閣放盤】 延伸閱讀: 第一閣 銅鑼灣 大坑 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 21 小時前
舒淇「背心＋闊褲」穿搭鬆弛感魅力大爆發！超易學卻高級度滿分的配搭，快來收藏變女神
看到舒淇，都會被她迷住，那自信的笑容，走起來就是有風的。至於舒淇同款的時尚單品與穿搭都成為了很多女生搜尋的關鍵字。這裡就拿了她在出席威尼斯影展的一套造型來拆解，相當簡單俐落又營造到「鬆弛感氣質」，而且單品也是衣櫃裡可以找到的，一起來學習舒淇穿搭吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本首架臥鋪巴士登場！東京往返高知 網民笑雙層床設計像《哈利波特》騎士巴士「咁似Harry Potter嗰架」
日本夜行巴士一直是旅客或當地人慳錢的熱門選擇，但椅背角度有限常讓人難以入睡。今年初，位於四國高知縣的巴士公司突破傳統，推出日本第一架「臥鋪式巴士」，創新採用「碌架床」設計，讓乘客可以完全平躺休息。這架由高知往返東京的特別巴士，在網上引起熱烈討論。有眼利的網民表示神似《哈利波特》電影中的騎士巴士：「咁似Harry Potter嗰架（巴士）」，亦有人笑言「好似啲貨物俾人綁實咁，然後運走咗」。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
《大行》瑞銀：若香港電訊(06823.HK)美國業務許可被撤銷對盈利影響有限
就美國聯邦通訊委員會(FCC)擬撤銷香港電訊-SS(06823.HK)附屬在美國提供電訊服務業務的許可，瑞銀認為，潛在禁令對公司盈利影響有限，因公司對美國市場的敞口很小；美國市場佔公司總收入不足1%，且該業務的利潤率相對較低。 該行相信，在監管不確定性升溫之際，預測2026年股息收益率約7.6%具吸引力，可支持股價。該行現予香港電訊「買入」評級，目標價13.4元。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
援引国安关切 美国准备将香港一大型电讯商踢出网络
【彭博】-- 美国联邦通讯委员会（FCC）准备以国家安全关切为由阻止香港其中一家最大的电话访问其国内网络。FCC周三在一份声明中说，电讯盈科有限公司旗下的HKT (International) Ltd.及其子公司必须“解释为什么FCC不应该启动针对它们的撤销程序”。目前，HKT获准与美国网络互联互通，可直接进行通话和数据交换。“FCC今天对HKT采取的行动是确保我们通讯网络安全和无虞的适当举措，” 该机构主席Brendan Carr在声明中说，“FCC将继续保护美国网络免受中国等外国对手的渗透。”电讯盈科主席兼最大股东是香港大亨李嘉诚的次子李泽楷。他父亲的公司正因拟将其包括巴拿马两个港口在内的资产出售给贝莱德为首的财团陷入争议。该公司后邀请了中国投资者加入财团。FCC暂未回应HKT在美国业务范围的置评请求。HKT发言人表示，公司正在审阅FCC的命令以全面了解情况。这位发言人称：“我们将向相关机构作出适当回应，并致力于尽最大努力履行我们对所有利益相关方的责任。”原文标题US Weighs Ban on Richard Li’s HKT as China Tensions Rise (1)Bloomberg ・ 1 天前
傳知名建築師樓業務萎縮 要求員工再減薪 累計幅度近兩成
本港樓市復甦步伐緩慢，為建造業帶來持續壓力。近日網上流傳本地大型建築師樓「劉榮廣伍振民建築師事務所」的內部通告，指因業務較去年進一步萎縮，要求全體員工自11月起，在去年已減薪10%的基礎上，再下調薪金9%，即兩年內累計減幅接近兩成，同時取消現行的每月3日無薪假安排。就信件內容，《am730》已向有關建築師樓查詢，正等待am730 ・ 1 天前