TWICE子瑜維密同款內衣，不到24小時已被千人搶購？「最強活廣告」的帶貨力量，部分尺寸已斷碼

一年一度 Victoria’s Secret 時裝騷登場，本年度找來韓國人氣女團 TWICE 擔任表演嘉賓，四位成員包括隊長志效、娜璉、MOMO及子瑜，當中子瑜穿上 Victoria’s Secret 的內衣自信又性感，大家紛紛搜尋子瑜的同款內衣！

(Photo by Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images)

以往子瑜極少展現身材，一般也是以團體「忙內」的保守衣著示人，突然展現深 V 曲線好身材，網民留言指「好身材藏得太好了吧」！

（IG: @thinkaboutzu)

雖然子瑜看來有點害羞，但絕美的氣質讓她展現「健康性感」的新面貌，子瑜所穿的同款內衣就是 Victoria’s Secret 副線 Pink 的 Wear Everywhere Lightly Lined Full Coverage T-Shirt Bra，舒適的穿著感具有集中托高效果，穿後胸部更豐盈飽滿！

Victoria’s Secret 的天貓官方店已出現搶購潮，子瑜同款葡萄紫色已瞬速售罄，大家也在努力搶購中！

Victoria’s Secret 的官網仍有存貨，大家快點轉戰官網入手子瑜同款內衣，穿出健康又火辣的吸睛好身材吧～

Wear Everywhere Lightly Lined Full Coverage T-Shirt Bra

價錢：$310.3

Wear Everywhere Lightly Lined Full Coverage T-Shirt Bra

TWICE子瑜限定維密騷性感解放！夥拍志效、Momo、娜璉展現火辣好身材

