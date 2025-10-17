TWICE子瑜限定維密騷性感解放！夥拍志效、Momo、娜璉展現火辣好身材

年度內衣大騷Victoria’s Secret維密大騷完美落幕，今年有TWICE成為表演嘉賓，派出子瑜、志效、Momo、娜璉成為限定「維密天使」，挑戰高度性感大尺度，成為網上洗版焦點。

（ Getty Images ）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

TWICE四位成員，包括子瑜、志效、Momo、娜璉，穿起粉紅黑拼性感內衣，在維密舞台上演唱〈THIS IS FOR〉和〈STRATEGY〉。作為內衣大騷，當然會留意她們所穿的服飾，上衣完全展現四位的美好身段，也很難得會看到子瑜穿得比較大膽，令觀眾眼前一亮。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

至於擁有健康膚色的志效，本身也是擁有好身材的女孩，再配搭黑色透視服裝，充滿野性美。擁有健康性感「川字腹肌」的Momo，雖然把腹肌收起來，但內衣也是有把她的美好身段展現出來，還有很美艷動人；娜璉則穿起甜美粉紅公主風格內衣，很切合維密風格。

TWICE成員們在粉紅地毯上的服飾也各有特色，子瑜穿起米白高領晚裝，把腰線展現出來，高貴大方；Momo穿起直紋黑色西裝套裝，帥甜風格很切合她的個性；志效的蕾絲黑色透視裝，加上她的小麥肌與波浪捲髮，野性魅力爆發；娜璉的鏤空剪裁吊帶jumpsuit，充滿帥甜美。各位喜歡她們的維密服飾嗎？

（Getty Images）

