潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
TWICE定延因生病變胖，被網民評擊退團！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我
韓國人氣女團 TWICE 早前登上芝加哥 Lollapalooza 音樂節，除了舞台魅力大爆發，更讓全網震驚成員們的川字腹肌及肌肉線條。因病令身材走樣的 TWICE 定延，亦再一次引起網民討論，不少更毒舌地攻擊她「為何多年還瘦不下來？」、「退團吧」、「看來不打算減肥了」，但這位不一樣的韓流偶像，如何面對排山倒海的攻擊而不失信心？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
定延於 2020 年確診頸椎間盤突出，接受手術後服用含有類固醇的藥物，因而有發胖的副作用。服藥而造成的副作用，加上焦慮影響，無關身材管理的範疇，就是無法靠自律而瘦下來，卻被網民認定為「不專業」及「沒有盡 idol 的本分」。
值得一提的是，定延所屬的 JYP 娛樂從沒有停止定延的工作，除了她身體不適休息外，亦盡力協助定延的回歸及演出，充滿愛的處理方式讓人讚嘆，不只當偶像是搖錢樹及單一商品。
「和成員們在一起的時候，我感覺自己在展現出強大的能量和真實的我！」 －TWICE 成員定延
定延曾分享恐慌症期間依然每天 6 點到咖啡廳打工， 2022 年亦有實現對粉絲的承諾回歸。每次登上舞台依然盡力演出，絕不因身材而失去自信，而且歌聲實力更堅實有力。除了從正面的態度面對網民的身材攻擊，她亦認為培養精神健康而言，建立個人的樂趣喜好十分重要，專注於自己，不再費神於他人的評論。
「想到工作結束後可以享受自己的興趣喜好，就會覺得很有精神。」 －TWICE 成員定延
現時 Gen Z 已不再追捧身材焦慮，自然而然地建立良好生活習慣，飲食、運動、休息各樣得到平衡，偶像亦不再只有「病態高瘦美」的單一標準，展現最健康的自己更有魅力！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
個人成長：
G-Dragon權志龍生日迎來37歲，由內心潰爛至重拾自我的自愛人生金句：我只要做純粹的自己就好
《母胎單身戀愛大作戰》李陶「自愛」愛情課：灑脫離場不糾纏、絕不與有女友的人藕斷絲連
其他人也在看
網上熱話｜路上遇塞車 師傅落車做一動作 網民感震驚
香港地人多車多，塞車是每日皆會上演的情節。塞車時等得不耐煩，有人就想出絕招，讓車輛快速通行。近日有網民在社交平台上載一條影片，當時正值龍翔道塞車，有車輛懷疑等得不耐煩，車上其中一名男士遂下車，跑到路邊的消防車專用通道，奮力一手抬起圍欄，讓車輛快速駛過。該名乘客亦很有「手尾」，隨即把圍欄放回原處。am730 ・ 17 小時前
車Cam直擊｜農曆七月怪事多 雲景道驚現長髮白衣女？網民：好恐怖
踏入農曆七月，怪事特別多？近日網上流傳一條車cam片段，一輛私家車在雲景道行駛期間，一名身穿白衣兼披頭散髮的「女子」，站在路中間，並如踏着如喪屍般的步伐走近私家車，其後從私家車身邊離去，場面十分嚇人。由於踏入農曆七月，這個場面又令人多幾分幻想。am730 ・ 18 小時前
烏克蘭獨立紀念日 發動無人機攻勢襲俄羅斯
（法新社基輔24日電） 烏克蘭今天慶祝獨立紀念日之際，也對俄羅斯發動一波無人機攻勢，導致俄國西部一座核電廠起火。根據俄國西部的庫斯克核電廠（Kursk Nuclear Power Plant），其中一架無人機在廠區上空被擊落，撞擊導致無人機爆炸，並引發核電廠設施起火。法新社 ・ 11 小時前
俄外長稱普京願晤澤連斯基 前提是能預期達相應成果
俄羅斯外長拉夫羅夫表示，總統普京願意與烏克蘭總統澤連斯基會面，但有前提。 俄羅斯外交部公布拉夫羅夫接受傳媒採訪的實錄，透露之前俄美領導人在阿拉斯加會晤的細節，以及他對俄烏衝突解決進程的看法。拉夫羅夫指阿拉斯加會晤討論涉及安全的關鍵議題，美國總統特朗普提出一些俄方認可的條款，俄方在部分議題上同意展現靈活性，但隨後當特朗普與澤連斯基在華盛頓會晤時，澤連斯基不認同華盛頓提出的部分原則，這些原則涉及烏克蘭不加入北約及領土問題的協商。 拉夫羅夫說，普京多次表明願意與澤連斯基會面，前提是雙方會晤能預期達成相應成果，涉及法律文件簽署時，各方須明確簽署方的合法地位。他認為根據烏克蘭憲法，澤連斯基目前不具備有關合法性。 另外，全俄國家電視廣播公司一名電視節目主持，在社交媒體發布採訪拉夫羅夫的片段。拉夫羅夫表示西方國家尋找藉口阻止談判，而澤連斯基很固執。拉夫羅夫強調，西方國家與烏克蘭企圖破壞總體上由俄美兩國總統制定的烏克蘭問題談判進程，該進程已經取得很好成果，俄方希望這個企圖不能得逞。香港電台-國際 ・ 6 小時前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
權恩妃比基尼被嘲暴露 無奈回：我媽媽生的
[NOWnews今日新聞]韓國女星權恩妃日前在「Waterbomb音樂節」（又稱：水炸彈）中的性感表演一戰成名，活動中她穿著白色比基尼以及紅色格紋短版上衣，在舞台上展現了曼妙舞姿成為全網熱搜，然而她卻...今日新聞 娛樂 ・ 13 小時前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 1 天前
農曆七月「這3個生肖」要避忌！鬼節鬼月鬼門開，盂蘭節7項潮流「撞鬼招魂」打扮要避開｜雲文子師傅
農曆七月（俗稱鬼月）是中國農曆一年的第七個月份，2025年農曆七月的開始和結束時間分別為8月23日至9月21日，鬼門開時間是8月22日晚上11點，鬼門關則是9月20日晚上11點。來到鬼節，玄學天后雲文子提提你，「這3個生肖」要特別注意易「撞邪撞鬼」，還有這7項潮流「撞鬼招魂」打扮要避忌！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
44歲蔡依林9:30早睡習慣保養出逆齡發光肌！網友高呼：淡妝還是美得像剛出道？
台灣天后蔡依林保養秘訣，竟在於每晚 9:30 入睡，作為工作極忙台灣天后蔡依林保養秘訣，竟在於每晚 9:30 入睡，作為工作極忙的天后而言實在是太自律了！昨晚凌晨還在滑手機的你，皮膚愈來愈粗糙、眼袋又更深更沉了嗎？快來學習蔡依林的變美法則，不需花大錢也能養成「不老」好膚質及「閃閃發亮」的狀態！的天后而言實在是太自律了！昨晚凌晨還在滑手機的你，皮膚愈來愈粗糙、眼袋又更深更沉了嗎？快來學習蔡依林的變美法則，不需花大錢也能養成「不老」好膚質及「閃閃發亮」的狀態！Yahoo Style HK ・ 36 分鐘前
打風｜天文台下午 12 時 10 分取消所有熱帶氣旋警告信號｜Yahoo
天文台表示，隨著劍魚進一步遠離本港，天文台會在下午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
YouTube 嚴厲打擊跨區 Premium 訂閱，「土耳其人」、「阿根廷」不再？
YouTube 近日修改收費服務的服務條款，當中指明用戶如嘗試虛假陳述你註冊的國家/地區，即屬違反條款，也就是說將會嚴厲打擊作跨區訂閱的用戶。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Amazon優惠｜AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$169 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,210，比本地行貨便宜幾百。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
豬頸肉食譜｜蝦醬豆腐蒸豬頸肉
豬頸肉擁有特別軟滑爽彈的口感，加入鹹香味濃的蝦醬與豆腐同煮，令本身沒味道的豆腐變得鹹香惹味，下飯一流。 歡迎遊覽 "小高廚房" の 蜜蜜煮 添煮意 ♥♥ FACEBOOK專頁 ♥ http://www.facebook.com/siugokitchenCook1Cook煮一煮 ・ 1 小時前
Bella Hadid、Selena Gomez、朴敏英都在穿的美國鞋履牌子Vivaia是甚麼來頭？認識集環保、時尚、舒適於一身的Vivaia
最近在歐美的時尚圈有一個鞋履品牌受到熱捧，就連時尚名人Bella Hadid和Selena Gomez都有穿着，到底這個來自美國的Vivaia品牌是甚麼來頭？一起來看看吧！Instagram @vivaia_officialVivaia是甚麼牌子？Vivaia是一個來自美國的配飾品牌，以環保和可持續的產品特色見稱，因他們創新地使用回收塑料瓶製成的纖維，生產出時尚且功能性極高的鞋履和手袋。追求時尚之外，同時兼顧舒適及功能性，適合日常活動穿着。Vivaia官網致力支持可持續發展Viviaia使用的材料主要是回收PET膠樽和其他可再生資源，經過精心處理並改製成鞋面的紗線；由於這些鞋面是按形狀編織的。通常每雙鞋的製造需要使用6個膠樽瓶。而且品牌強調在生產過程中減少廢物及能源消耗，力求實現零廢物生產，致力減少時尚行業對環境的影響。Vivaia官網而鞋底方面，他們採用了以甘蔗為原料的EVA，是一種可持續採購和生產的環保材料，無毒且可回收，非常適合製作鞋底，環保又舒適。Instagram @vivaia_official不同時尚名人都穿着ViviaiaVivaia在這些年嶄露頭角，不少時尚名人都被拍ELLE.com.hk ・ 1 天前
屯門男子踩滑板車天橋落斜自炒撞壆 頭傷昏迷送院
【on.cc東網專訊】今午(24日)1時17分，一名姓鄭(49歲)男子踩滑板車在屯門鳴琴路行人天橋斜路落斜時，懷疑失事撞向單車徑石壆，事主頭部受傷昏迷，由途人協助報案。救援人員接報到場，將事主送往屯門醫院治理，他其後回復清醒。警員經初步調查後，將案件列作「有人意on.cc 東網 ・ 18 小時前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 1 小時前
網上熱話｜女乘客離奇高舉化妝掃 用巴士冷氣口吹乾
乘搭公共交通工具時會遇到很多奇人奇事，有網民分享近日在巴士目擊有名女乘客突然高舉兩支化妝掃，引起其他乘客注意。am730 ・ 1 天前
泡泡瑪特 mini 版 Labubu 下周四發售 每個79元人民幣
剛染藍的泡泡瑪特(9992.HK)宣布,mini 版 Labubu 新品將於下周四(28日)晚上10時線上發售,線下發售時間為翌日即8月29日。單個盲盒售價為79元人民幣(下同)。infocast ・ 2 天前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前