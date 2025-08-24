TWICE定延因生病變胖，被網民評擊退團！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我

韓國人氣女團 TWICE 早前登上芝加哥 Lollapalooza 音樂節，除了舞台魅力大爆發，更讓全網震驚成員們的川字腹肌及肌肉線條。因病令身材走樣的 TWICE 定延，亦再一次引起網民討論，不少更毒舌地攻擊她「為何多年還瘦不下來？」、「退團吧」、「看來不打算減肥了」，但這位不一樣的韓流偶像，如何面對排山倒海的攻擊而不失信心？

因病令身材走樣的定延，再一次引起網民討論，不少更毒舌地攻擊她「為何多年還瘦不下來？」（Getty）

定延於 2020 年確診頸椎間盤突出，接受手術後服用含有類固醇的藥物，因而有發胖的副作用。服藥而造成的副作用，加上焦慮影響，無關身材管理的範疇，就是無法靠自律而瘦下來，卻被網民認定為「不專業」及「沒有盡 idol 的本分」。

值得一提的是，定延所屬的 JYP 娛樂從沒有停止定延的工作，除了她身體不適休息外，亦盡力協助定延的回歸及演出，充滿愛的處理方式讓人讚嘆，不只當偶像是搖錢樹及單一商品。

「和成員們在一起的時候，我感覺自己在展現出強大的能量和真實的我！」 －TWICE 成員定延

定延曾分享恐慌症期間依然每天 6 點到咖啡廳打工， 2022 年亦有實現對粉絲的承諾回歸。每次登上舞台依然盡力演出，絕不因身材而失去自信，而且歌聲實力更堅實有力。除了從正面的態度面對網民的身材攻擊，她亦認為培養精神健康而言，建立個人的樂趣喜好十分重要，專注於自己，不再費神於他人的評論。

「想到工作結束後可以享受自己的興趣喜好，就會覺得很有精神。」 －TWICE 成員定延

現時 Gen Z 已不再追捧身材焦慮，自然而然地建立良好生活習慣，飲食、運動、休息各樣得到平衡，偶像亦不再只有「病態高瘦美」的單一標準，展現最健康的自己更有魅力！

新世代審美觀追求「月經正常美」！告別自虐「病態美」，氣色紅潤、體態健康更美得真實自在

