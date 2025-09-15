TWICE演唱會香港場2025｜TWICE 12月登陸啟德！Trip.com 9.17優先預售 套票一定要買開蓬巴士、城巴72小時車票？

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

TWICE 10週年演唱會香港場12月登陸啟德！Trip.com 9.17優先預售 即睇搶飛詳情、票價、座位表

迎來出道十週年的韓國人氣女子組合TWICE，正在進行的世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，香港場次將於12月6日登陸香港啟德主場館！各位ONCE想搶門票就要注意，Trip.com於9月17日晚上6時半優先預售門票，消息推出後，多名粉絲在網上討論套票式售賣不划算，明明只需要一張演唱會飛，但現時要「強制式」多買巴士車票或機場貴賓室等使用券，變相貴了～Yahoo購物專員幫大家比較一下哪個套票最抵賣、最實用啦！即看內文～

TWICE《THIS IS FOR》演唱會12月登陸啟德（圖片來源：Live Nation HK Facebook）

出道10週年首個香港演唱會

韓國人氣女團TWICE今年出道10年，世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》7月於首爾開跑，首輪演出包括13個城市，包括9月底的澳門，而12月6日則在香港啟德主場館開唱，亦是TWICE出道以來在香港的首個專場演唱會，相信香港的粉絲ONCE已經期待以久，準備好與9位成員一同感受10年間的音樂歴程。

TWICE世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》7月已於首爾開跑，香港場於12月6日舉行（圖片來源：TWICE Facebook）

9.17 6:30pm優先預售！門票由$799起

機會難得，粉絲們當然要準備搶票！早前TWICE方面公佈，門票分多輪發售，包括Trip.com會員9月17日晚上6時30分優先預售、Live Nation會員9月18日中午12時經Cityline優先購票，以及9月19日中午12時Cityline公開售票。門票分坐位及企位，票價由$799至$2,499，持有最高票價$2,499的粉絲們可以參加彩排Sound Check活動及獲得紀念品等。

Yahoo購物專員睇過，今次TWICE演唱會門票都會附帶「【觀光城巴】開篷巴士+ 遠航者(72小時)」車票，雖然未有公布價錢，但以過往經驗來說，門票定價加上車票費用、手續費，都需要多付幾百元，對fans來說實在加重負擔。另外，經Trip.com APP購票根據過往經驗，未能自行揀位，感覺是「開盲盒」，的確令人卻步。不過，Yahoo購物專員明白大家糾結原因，現時人氣韓團演唱會一票難求，粉絲們都想有多個成功搶票機會。與其最後買不到票，要硬着頭皮入手「黃牛飛」，倒不如提前計劃如何善用車票，在十一國慶及中秋期假好好遊香港。

TWICE演唱會門票＋【觀光城巴】開篷巴士+ 遠航者(72小時)車票

價錢：未公開

立即經Trip.com購票

這次將是TWICE出道10年首個香港專場演唱會（圖片來源：TWICE Facebook）

城巴72小時車票

持有「【觀光城巴】開篷巴士+ 遠航者（72小時）」車票者，可以在72小時內任意乘搭城巴超過350條路線，無限次參加「觀光城巴」開篷巴士本地遊：H1/ H2 / H3 / H4 / H1S及夜景遊H2K線飽覽香港迷人景色，就連所有城巴機場快線A線、城巴北大嶼山路線及迪士尼路線R8（只限城巴班次）都可以搭，選擇夠多，特別適合假期時使用。

「觀光城巴」6條路線

「H1 — 懷舊之旅」：中環（天星碼頭）前往 尖沙咀 （半島酒店），途經荷李活道、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣及星光大道 「H2 — 文化之旅」：尖沙咀 （半島酒店） 前往 中環（天星碼頭） ，途經旺角、西九文化區、廣東道、尖東及銅鑼灣 「H1S — 藝遊香港」：中環（天星碼頭）來往 西九文化區，途經荷李活道、中環、金鐘、灣仔（香港會議展覽中心）、尖沙咀、西九文化區及銅鑼灣 「H2K — 夜賞香港」：中環（天星碼頭）來往 西九文化區，途經灣仔北、佐敦、西九文化區、尖沙咀、銅鑼灣及中環 「H3 – 海岸之旅」：中環（香港摩天輪） 前往 赤柱市集，途經灣仔北、海洋公園、深水灣、淺水灣及赤柱廣場 「H4 – 海岸之旅」：赤柱市集 前往 中環（香港摩天輪），途經淺水灣、深水灣、海洋公園、香港仔、香港大學、山道天橋及堅尼地城

有「【觀光城巴】開篷巴士+ 遠航者（72小時）」車票者，可以在72小時內任意乘搭城巴超過350條路線，無限次參加「觀光城巴」開篷巴士本地遊。（圖片：Trip.com）

TWICE《THIS IS FOR》香港演唱會2025票價

企位：$2,499 (VIP) / $1,799

坐位：$1,799 / $1,499 / $1,099 / $899 / $799

TWICE香港演唱會2025購票詳情

Trip.com 優先預售

購票時間：2025年9月17日 6:30pm起

按此經Trip.com購票

Live Nation會員經Cityline優先購票

購票時間：2025年9月18日 12pm至11:59pm

Cityline公開發售

購票時間：2025年9月19日12pm起

按此經Cityline購票

TWICE演唱會香港站座位表

門票分企位及座位，共有7個票價（圖片來源：Live Nation HK Facebook）

TWICE香港演唱會2025

日期：2025年12月6日

時間：6pm

地點：啟德主場館

香港啟德主場館

地址：九龍城承啟道38號（地圖按此）

交通：港鐵屯馬綫啟德話或宋皇臺站步行約10分鐘

