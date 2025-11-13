TWICE Mina同款Fendi「飯糰包」翻紅！可愛毛茸茸手袋設計原是2023年的出品

2023 年推出的 Fendi 飯糰包，近期因為 TWICE Mina 的熱情演繹而再度走紅。作為時尚界備受矚目的明星，她頻繁在社群媒體展示這款迷你飯糰包，使其人氣居高不下。儘管為數年前的款式，但因其精緻的設計與高品質材質，仍屬經典之作。此包款結合了趣味造型與實用功能，深受許多時尚愛好者青睞。

由 Stefano Pilati 與 Fendi 聯手打造「Fendilicious 系列」，當中以日本經典飯糰造型為靈感的「飯糰包」，運用白色羊毛與蛇皮材質，重現飯糰的柔軟質感與質樸風味。

這款迷你飯糰包不僅可當包包吊飾，更配有可拆卸且可調節長帶，方便變身成迷你側背包。包身細節滿載日式元素，雅致又帶點童趣，早已成為街頭潮人和時尚達人的新寵。前 YSL 設計師 Stefano Pilati 的巧思與 Fendi 的精湛工藝完美結合，讓這款飯糰包不僅是功能與潮流的結合，更是一件藝術品。

雖然 Fendi 飯糰包價格不菲令不少粉絲心疼，但也難抵其療癒魅力與時尚感。這款飯糰包近期在 Threads 平台爆紅，掀起一波搶購熱潮，是今年不可錯過的必備迷你手袋款！

