宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
TWICE Mina一套牛仔迷你洋裝美炸全網、大秀性感鎖骨，連1公里表參道燈海都變背景！
東京冬季最迷人的景象，除了飄雪，就是表參道那一整公里被燈海包圍的夢幻大道。今年的 OmotesandoIllumination再度點亮整個冬夜，而最矚目的亮點還有FENDI 品牌大使Mina。在 2025 FENDI Omotesando Illumination 點燈儀式 上，Mina以一身優雅又帶點俏皮的造型登場，美出新高度！
今年FENDI與表參道攜手合作，將品牌標誌性的FENDI Yellow化作LED光芒，從神宮前一路延伸至表參道十字路口，共同打造長達 1 公里的金色星河。
然而這次點燈瞬間，全場目光被Mina奪走。身穿FENDI 2026早春系列牛仔迷你洋裝，完美示範了“高級可愛”穿搭法則～平口設計、直接讓鎖骨線條成為主角，療癒又高級。露出美麗性感香肩、顯瘦效果好到令人想立刻搜同款。短裙長度剛剛好，露出筆直美腿，是冬季派對必勝範本。
而最讓人尖叫的是她的配件組合—手拎 FENDI 的水星藍 Peekaboo Mini，小巧亮眼，配上溫柔的牛仔藍形成低調又精緻的和諧感。再加上可愛的ITO愛犬吊飾，從高奢精品瞬間轉換成充滿個性的Mix & Match，讓整體造型多了一點玩味、一點少女心。
在金色燈海下，Mina不只是一位品牌大使，她像是在替冬季的FENDI女孩下註腳—優雅可以很輕鬆、華麗可以很日常，而精品不再只是正式場合的專屬品，而是每一個重要時刻都能陪伴你的風格亮點。
看更多 CTWANT 文章
保證零失手！女神庭沼珉冬季私服、根本仙女穿搭教科書，高級顯瘦、配色公式直接奉上
年末必收夢幻精品包清單！Valextra絨毛包可愛爆擊、CELINE這顆半月包社群狂洗版
仙到發光！宋雨琦FENDI斗篷造型可愛爆擊、美到犯規，全網跪求同款
其他人也在看
大維修樓宇拆棚網明天大限 業界指工程漲價憂日後檢驗容量 再有屋苑棚網報告涉造假
政府飭令全港進行大維修的樓宇，最遲明日須拆除棚架上的棚網，多幢大維修屋苑昨都動工拆除棚網。有業界相信，業內約3,000名合資格棚工足夠應付需求，又指近日棚工的日薪和需求增加，部分現有工程已受影響，亦有業界稱拆除棚網是釋除市民疑慮的唯一方法。此外，繼政府點名兩屋苑棚網報告涉嫌造假，紅磡一個住宅昨有居民報案稱懷疑棚網使用虛am730 ・ 11 小時前
自助餐買一送一優惠｜朗廷酒店自助餐人均低至$245 食即開生蠔/威靈頓和牛/波士頓龍蝦
想在繁忙的香港生活中找個地方享受美食，好好犒賞自己？位於尖沙咀北京道的朗廷酒店The Food Gallery絕對是個好選擇。最近餐廳為大家帶自助午餐及「和牛海鮮饗宴」晚市自助餐買一送一優惠，自助午餐人均低至$245，晚市自助餐人均低至$461，即可享受有豐富菜式的環球美食。自助午餐提供選時令長腳蟹、麵包蟹、熟蝦，及烤阿根廷沙朗牛等；自助晚餐主打一系列的和牛美食，如威靈頓和牛、火炙海膽和牛壽司、燒和牛肩胛肉眼芯、波士頓活龍蝦，黑松露蝦多士以及新鮮炒蟹等，絕對是回本之選，感興趣記得12月5日中午十二點上KKday搶購優惠！Yahoo Food ・ 5 小時前
下周減息成定局 高盛：2026年底前利率恐跌穿3%
最新交易數據顯示，交易員正以空前力道押注 Fed 將進一步減息，而 Fed 下一任主席人選的爭議更令市場神經緊繃。鉅亨網 ・ 6 小時前
凱特王妃同款DeMellier手袋爆紅！秋冬鎖定「麂皮袋」推薦，$3,XXX起入手英國品牌
英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）每次公開露面都會成為時尚焦點，最近她出席兒童心理健康慈善機構的探訪活動，一身千鳥格連身裙配來自英國品牌 DeMellier 的 mocha 色麂皮 Hudson 手袋，完美示範了優雅的秋冬季穿搭。一下子將這個價錢親民、款式又時賞的袋款推上熱搜，讓麂皮袋成為今個秋冬的頭號必入手單品。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
恒生創辦人何善衡孫女何美婷 7,200萬入手中半山帝景園
新地近期拆售中半山豪宅項目帝景園，持續吸引名人入市承接。土地註冊處資料顯示，最新錄得一宗7,200萬元的大額成交，買家為何美婷（HO MAGDALENE MAI TING），與恒生銀行（00011）創辦人何善衡孫女名字相同，料為同一人。28Hse.com ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜女法醫人類學家堅信考古式搜索鑑證 微細中可尋希望｜冼麗婷｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至今造成 159 人死亡，其中 19 具遺體身份未被確認，另外有 31 人失去聯絡。災難遇害者的搜索、鑑證工作艱巨而漫長，曾參與 2017 年英國格蘭菲爾塔（Grenfell Tower）通天大火鑑定工作的香港法醫人類學家李衍蒨（Winsome）接受訪問，談及尋找火災失聯人士的方向及希望。Yahoo新聞 ・ 38 分鐘前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨
張柏芝於2006年與謝霆鋒拍攝電視劇《詠春》撻著，並於其後公布婚訊。張柏芝婚後先後誕下大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），不過2011年離婚收場。張柏芝於2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但其生父身份一直成謎，Marcus嘅長相也被保密，更傳出Marcus係混血兒，爸爸係英籍型男工程師，直至2020年張柏芝於IG以短片公開Marcus嘅清晰正面長相，但始終未有透露Marcus爸爸嘅身份。上個月，張柏芝就喺主題樂園為Marcus舉行7歲生日Party。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 1 天前
玉木宏結婚7年再做老竇 老婆木南晴夏秘誕第2胎
【on.cc東網專訊】憑劇集《交響情人夢》的「千秋學長」一角走紅亞洲的45歲日本男星玉木宏，私生活一向低調。他於2018年與40歲女星老婆木南晴夏結婚後，已育有一名小朋友的他，今日(5日)宣布再做老竇，獲對方誕下第2胎。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
【Aeon】舒適家居提案（即日起至21/12）
AEON 現正進行「舒適家居提案」，帶來各款傢俬、家電以優惠價發售，無論係梳化、床褥、組合櫃、夾萬甚至係電視櫃都應有盡有！YAHOO著數 ・ 4 小時前
新聞女王² ｜ 蔡潔客串演年輕版夏文汐 一分鐘客串戲單靠眼神小動作演繹霸氣
昨晚焦點除了Man姐與Madam Yuen的連番「高智能唇槍舌劍」、以及Madam Yuen會否拉埋Man姐「回歸」SNK外，飾演Madam Yuen年青版的蔡潔成了極大驚喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 46 分鐘前
日本超重大的文化改變！ 他們竟然吃剩菜了？原因是⋯
日本文化中在外用餐時普遍不能將剩菜打包帶走，主要是怕會有食安疑慮，但日前日本的餐廳卻出現「打包熱」，原因是？Japhub日本集合 ・ 22 小時前
【惠康】買佳能/高樂氏產品滿$138 即送總值$82禮品（即日起至11/12）
今期惠康有豐富禮品優惠，買佳能/高樂氏產品滿$138，即送總值$82禮品；買1套李錦記舊裝特級蠔油優惠裝，即送總值$58禮品；買2罐壽桃極品蠔皇/紅燒鮑魚，即送總值$55禮品！YAHOO著數 ・ 6 小時前
郭珮文冇工開坦承須動用積蓄 博到盡以新造型北上拍劇
郭珮文（Juliana）2023年以一頭金髮造型參選香港小姐競選，加上擁有驕人上圍，令人留下深刻印象，獲封「最強body」。雖然五強止步，但亦獲簽約TVB，隨即加入《法證先鋒6 倖存者的救贖》劇組及參與扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》等拍攝工作，當時佢嘅得寵程度更勝同屆港姐冠軍莊子璇。不過，郭珮文今年工作停步，坦承近期都冇劇集拍攝，收入受到影響，已經開始要動用積蓄。而近日，郭珮文終於有新工作，參與內地劇《為何她們愛上我》拍攝，正式回歸演員身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 1 天前
宏福苑居民1.36萬租汀雅苑兩房戶 低市價水平
大埔宏福苑火災造成至少159人死亡，有居民陸續租住區內屋苑。美聯高級分區營業經理梁葦姮表示，區內居屋汀雅苑一個兩房戶獲宏福苑居民租用，該單位實用面積495方呎，業主原本以1.58萬元放租，得悉是宏福苑居民後，即減價至1.36萬出租，實用呎租27.5元，較市價略低。AASTOCKS ・ 6 小時前
不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象
全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
浸大民主牆大字報悼念宏福苑死者 遭水馬圍封 校方接管並通知學生會停運 限周六下午前撤出會室｜Yahoo
香港浸會大學俗稱「民主牆」的學生會告示板本周貼上哀悼宏福苑死者及伸張公義等大字報，卻遭水馬圍封。學生會昨晚（4日） 接獲校方通知，決定學生會無限期停運，將接管告示板等會方管理的設施，並要求幹事明日（6日）下午 5 時前撤出會室。Yahoo新聞 ・ 4 小時前