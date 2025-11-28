焦點

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
TWICE Sana同款Prada手袋熱搜！「保齡球長型袋」秋冬回歸，從Charles & Keith親民價到名牌8款推介

TWICE Sana同款Prada手袋熱搜！「保齡球長型袋」秋冬回歸，從Charles &amp; Keith親民價到名牌8款推介
TWICE Sana同款Prada手袋熱搜！「保齡球長型袋」秋冬回歸，從Charles & Keith親民價到名牌8款推介

2025 年的潮流重心再度回到「復古袋款」。曾在 Y2K 年代出現過的保齡球袋，如今再度受到追捧，而且進化成更修長的長型版，外形像一條法包，輕巧有型。這種「變奏版保齡球長型袋」不只擁有大容量與易搭配的優勢，比例拉長後更添俐落感，穿上簡單造型也能瞬間變得精緻。

Twice 的 Sana 近期多次以長型袋配搭不同造型，無論是甜美造型或輕鬆日常都能駕馭，成功帶起一股回歸熱潮。簡約、不浮誇，但看起來就是順眼又耐看——這種 quietly chic 的魅力，正好回應今季的穿搭需求。想入手一個能每天用、又不會退流行的手袋，長型袋確實值得留意。

從經典到變奏的時尚演變

常說時裝潮流來去如風，但總有些設計在經過時間洗禮後，再次成為爆紅單品，當中「保齡球袋」就是其中一員。傳統的保齡球袋擁有圓潤而寬闊的袋身，不但外形極具配襯度，實用性亦相當高。不過，時裝世界從不停止轉變，這次回歸的長型包，則是在經典基礎上的進化。

變奏後的長型保齡球袋，袋身變得更修長，像一條長形的法棍麵包（Baguette Bag），或是精緻的枕頭包（Pillow Bag），充滿了九十年代末至千禧年初（Y2K）的懷舊感。這種設計既保留了保齡球袋的實用空間，同時更顯俐落，無論側孭或手挽，都能輕鬆駕馭不同風格。

本季除了 Sana 身上的 Prada 袋款外，其實還有不少品牌亦推出修長保齡球袋，如奢侈品牌 Miu Miu 及 LOEWE 的過萬元經典款，到四位數字中價位，近期翻 hit 的美國品牌 Coach、美國新晉品牌Staud，至到小資女生最愛的小 CK 都有，證明這股熱潮勢不可擋。今次，我們將由 Sana 同款的 Prada 破萬元款式，到親民價的輕奢設計，都為大家一一精選推介。

LOEWE官網 、 GettyImages
LOEWE官網 、 GettyImages

1. Prada Swing Small leather shoulder bag

提及這股「長型袋」熱潮，就不能不提 Prada 的經典設計。 Twice 的 Sana 在私服穿搭中，多次選用了 Prada 的袋款，尤其是這款手袋。簡約的線條配合柔軟的皮革製造，全黑袋身配上啡色滾邊，再加上特別的肩帶設計，流露出一種低調的奢華感。這款手袋不只是潮流單品，更是能夠提升個人品味的重要配飾。

價錢：$20,825

SHOP NOW

Prada Swing Small leather shoulder bag
Prada Swing Small leather shoulder bag

2. Prada Bonnie Medium leather tote bag

除了 Sana 的同款，Prada 的長型袋系列中，另一款值得關注的是 Bonnie bag。設計比起 Swing Bag 更挺身，給人一種更專業、更精緻的感覺。

Bonnie Bag 雖然同樣是長型設計，但配上袋口的調節帶、帶點醫生袋的設計以及可折式的長肩帶，擁有更高的配搭彈性，不論斜孭及單肩都非常適合。對於追求實用性同時又不想犧牲設計感的人來說，這絕對是一個低調而又充滿質感的選擇。

價錢：$23,500

SHOP NOW

Prada Bonnie Medium leather tote bag
Prada Bonnie Medium leather tote bag

3. LOEWE Amazona 23 leather tote bag

如果說到經典的長型手袋，LOEWE 的 Amazona 系列絕對佔有一席之地。這次推介的 Amazona 23 ，就是 LOEWE 復刻上世紀經典袋款的典範。雖然不是傳統的保齡球袋，但其方正的長型結構，加上帶有品牌 signautre 的鎖頭細節，完美地融入了這股長型袋的復古風潮。

價錢：$25,275

SHOP NOW

LOEWE Amazona 23 leather tote bag
LOEWE Amazona 23 leather tote bag

4. Miu Miu Leather shoulder bag

對於追求更年輕、更活潑風格來說，Miu Miu 的長型袋款絕對是心水之選。這款 shoulder bag 雖然尺寸較小，但其枕頭般的長形設計，搭配 signature 凹凸的皮 logo ，充滿少女般的俏皮感。富有光澤感的皮革，將長型包帶入一個更年輕的領域, 完美地襯托出 Y2K 那種不羈而又甜美的風格。

價錢：$13,100

SHOP NOW

Miu Miu Leather shoulder bag
Miu Miu Leather shoulder bag

5. Coach leather tote bag

如果想以一個較為平易近人的價位，入手高品質的長型包，追求 CP 值高的話，Coach 的會是一個不錯選擇。這款 leather tote bag 簡潔俐落的長方形袋身，沒有過多設計上的裝飾，反而更能突顯皮身的質感，搭配上品牌有一定質素的皮革和五金細節，呈現出成熟而時尚的格調。

價錢：$3,461

SHOP NOW

Coach leather tote bag
Coach leather tote bag

6. Staud Green 'The Dude' Shoulder Bag

一向擅長打造兼具造型感與實用度袋款的美國新晉品牌 Staud ， The Dude 正是品牌人氣款之一。其修長的袋身與明確線條令人印象深刻，綠色版本更適合在秋冬穿搭中製造層次感。輕便、易配搭，是偏愛極簡但想要一點色彩的大家值得考慮的選擇。

8折特價；原價︰$ $2720 價錢：$2176

SHOP NOW

Staud Green 'The Dude' Shoulder Bag
Staud Green 'The Dude' Shoulder Bag

7. Charles & Keith Rachel 保齡球包 - 奶油色

對於預算有限，但又想緊貼 Sana 帶起的長型袋熱潮的小資女， Charles Keith 絕對是大家的心水選擇。這款 Rachel 保齡球包，以經典的保齡球袋造型為基礎，配上近年大熱的奶油色，容易配襯秋冬服飾。

價錢：$639

SHOP NOW

Charles Keith Rachel 保齡球包 - 奶油色
Charles Keith Rachel 保齡球包 - 奶油色

8. Charles & Keith Jody 麂皮肩背包 - 暖紅棕

同樣來自 Charles Keith，另一款 Jody 麂皮肩背包則充滿了秋冬的溫暖氣息。這款手袋採用了近年流行的麂皮材質，搭配優雅的暖紅棕色，非常適合搭配大地色系的服裝。長型的袋身設計散發出一種低調的復古感。

價錢：$1,099

SHOP NOW

Charles Keith Jody 麂皮肩背包 - 暖紅棕
Charles Keith Jody 麂皮肩背包 - 暖紅棕

