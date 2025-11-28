宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
TWICE Sana同款Prada手袋熱搜！「保齡球長型袋」秋冬回歸，從Charles & Keith親民價到名牌8款推介
2025 年的潮流重心再度回到「復古袋款」。曾在 Y2K 年代出現過的保齡球袋，如今再度受到追捧，而且進化成更修長的長型版，外形像一條法包，輕巧有型。這種「變奏版保齡球長型袋」不只擁有大容量與易搭配的優勢，比例拉長後更添俐落感，穿上簡單造型也能瞬間變得精緻。
Twice 的 Sana 近期多次以長型袋配搭不同造型，無論是甜美造型或輕鬆日常都能駕馭，成功帶起一股回歸熱潮。簡約、不浮誇，但看起來就是順眼又耐看——這種 quietly chic 的魅力，正好回應今季的穿搭需求。想入手一個能每天用、又不會退流行的手袋，長型袋確實值得留意。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
從經典到變奏的時尚演變
常說時裝潮流來去如風，但總有些設計在經過時間洗禮後，再次成為爆紅單品，當中「保齡球袋」就是其中一員。傳統的保齡球袋擁有圓潤而寬闊的袋身，不但外形極具配襯度，實用性亦相當高。不過，時裝世界從不停止轉變，這次回歸的長型包，則是在經典基礎上的進化。
變奏後的長型保齡球袋，袋身變得更修長，像一條長形的法棍麵包（Baguette Bag），或是精緻的枕頭包（Pillow Bag），充滿了九十年代末至千禧年初（Y2K）的懷舊感。這種設計既保留了保齡球袋的實用空間，同時更顯俐落，無論側孭或手挽，都能輕鬆駕馭不同風格。
本季除了 Sana 身上的 Prada 袋款外，其實還有不少品牌亦推出修長保齡球袋，如奢侈品牌 Miu Miu 及 LOEWE 的過萬元經典款，到四位數字中價位，近期翻 hit 的美國品牌 Coach、美國新晉品牌Staud，至到小資女生最愛的小 CK 都有，證明這股熱潮勢不可擋。今次，我們將由 Sana 同款的 Prada 破萬元款式，到親民價的輕奢設計，都為大家一一精選推介。
1. Prada Swing Small leather shoulder bag
提及這股「長型袋」熱潮，就不能不提 Prada 的經典設計。 Twice 的 Sana 在私服穿搭中，多次選用了 Prada 的袋款，尤其是這款手袋。簡約的線條配合柔軟的皮革製造，全黑袋身配上啡色滾邊，再加上特別的肩帶設計，流露出一種低調的奢華感。這款手袋不只是潮流單品，更是能夠提升個人品味的重要配飾。
價錢：$20,825
2. Prada Bonnie Medium leather tote bag
除了 Sana 的同款，Prada 的長型袋系列中，另一款值得關注的是 Bonnie bag。設計比起 Swing Bag 更挺身，給人一種更專業、更精緻的感覺。
Bonnie Bag 雖然同樣是長型設計，但配上袋口的調節帶、帶點醫生袋的設計以及可折式的長肩帶，擁有更高的配搭彈性，不論斜孭及單肩都非常適合。對於追求實用性同時又不想犧牲設計感的人來說，這絕對是一個低調而又充滿質感的選擇。
價錢：$23,500
3. LOEWE Amazona 23 leather tote bag
如果說到經典的長型手袋，LOEWE 的 Amazona 系列絕對佔有一席之地。這次推介的 Amazona 23 ，就是 LOEWE 復刻上世紀經典袋款的典範。雖然不是傳統的保齡球袋，但其方正的長型結構，加上帶有品牌 signautre 的鎖頭細節，完美地融入了這股長型袋的復古風潮。
價錢：$25,275
4. Miu Miu Leather shoulder bag
對於追求更年輕、更活潑風格來說，Miu Miu 的長型袋款絕對是心水之選。這款 shoulder bag 雖然尺寸較小，但其枕頭般的長形設計，搭配 signature 凹凸的皮 logo ，充滿少女般的俏皮感。富有光澤感的皮革，將長型包帶入一個更年輕的領域, 完美地襯托出 Y2K 那種不羈而又甜美的風格。
價錢：$13,100
5. Coach leather tote bag
如果想以一個較為平易近人的價位，入手高品質的長型包，追求 CP 值高的話，Coach 的會是一個不錯選擇。這款 leather tote bag 簡潔俐落的長方形袋身，沒有過多設計上的裝飾，反而更能突顯皮身的質感，搭配上品牌有一定質素的皮革和五金細節，呈現出成熟而時尚的格調。
價錢：$3,461
6. Staud Green 'The Dude' Shoulder Bag
一向擅長打造兼具造型感與實用度袋款的美國新晉品牌 Staud ， The Dude 正是品牌人氣款之一。其修長的袋身與明確線條令人印象深刻，綠色版本更適合在秋冬穿搭中製造層次感。輕便、易配搭，是偏愛極簡但想要一點色彩的大家值得考慮的選擇。
8折特價；原價︰$ $2720 價錢：$2176
7. Charles & Keith Rachel 保齡球包 - 奶油色
對於預算有限，但又想緊貼 Sana 帶起的長型袋熱潮的小資女， Charles Keith 絕對是大家的心水選擇。這款 Rachel 保齡球包，以經典的保齡球袋造型為基礎，配上近年大熱的奶油色，容易配襯秋冬服飾。
價錢：$639
8. Charles & Keith Jody 麂皮肩背包 - 暖紅棕
同樣來自 Charles Keith，另一款 Jody 麂皮肩背包則充滿了秋冬的溫暖氣息。這款手袋採用了近年流行的麂皮材質，搭配優雅的暖紅棕色，非常適合搭配大地色系的服裝。長型的袋身設計散發出一種低調的復古感。
價錢：$1,099
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
Uniqlo《優獸大都會2》聯名驚現ZUNIQLO招牌！UT系列大玩電影彩蛋新角色全登場
張員瑛同款Miu Miu麂皮外套索價八萬！親民價做千金，ZARA、Alo Yoga「麂皮外套推薦」幫到你
其他人也在看
佘詩曼推介銅鑼灣爆紅居酒屋 備受追捧網上大熱左口魚煲仔飯始祖
佘詩曼近期憑著TVB電視劇《新聞女王2》的霸氣「Man姐」一角強勢回歸公仔箱，隨即掀起全港煲劇熱潮，話題不絕。佘詩曼最近雖然忙著宣傳工作，但也懂得忙裡偷閒相約回港的契女一同食飯，臨時臨急選餐廳訂位，誰知道選中了契女上次回港想吃的餐廳，還吃到近期網上大熱的左口魚煲仔飯，表示這餐飯等足一個月非常值得！想知道佘詩曼究竟食邊間餐廳，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 8 小時前
BTS隊長RM壓力爆棚致失眠，78小時僅睡一分鐘？5招天然改善失眠方法，擺脫安眠藥助一夜好眠
BTS隊長RM金南俊退伍後，在直播中坦言曾因巨大壓力失眠，連續78小時只睡一分鐘，ARMY聽了心碎一地！這位音樂天才扛著軍營任務，還要面對心理重擔，靠安眠藥苦撐一年多，至今仍對睡覺有陰影。今天向大家推介5招超實用天然改善失眠方法，讓你和RM一起甩開失眠魔咒。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Klook Black Friday優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1/全球酒店低至半價優惠/長隆酒店減$200
明日（28日）就是Black Friday！Klook提前預告11月28日起將會推出的旅遊優惠，直至12月1日，當中包括全球酒店低至半價優惠～由於優惠眾多，率先幫大家整合優惠推出日期及時間，一文就能看清！記得Bookmark文章、Share給朋友。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
雪花秀Sulwhasoo黑五Black Friday優惠激減25折起！皇牌再生精華半價／面膜每塊不用$35
人氣美妝及日用品店莎莎SaSa今年黑色星期五Black Friday優惠極吸引，不少人氣護膚及化妝品牌都有超強勁折扣，而當中最吸晴絕對是韓國貴婦級品牌雪花秀Sulwhasoo的優惠，品牌部份護膚品有限時低至25折，折後價分分鐘比免稅店更平，非常誇限！想知今次雪花秀Sulwhasoo黑五優惠有邊幾款抵買產品？即看內文！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱新款 Kindle Paperwhite 歷史低價，HK$970 舒適閱讀電子書防水無憂
想隨時隨地享受閱讀，在咖啡館來場愜意的Me Time，不用再帶着厚重的書籍。一本 Kindle Paperwhite 輕薄便攜的電子書閱讀神器，更能讓閱讀變得無界限。目前，Amazon 以 74 折優惠促銷，只需 US$106 （約 HK$837） 即可擁有，讓你能隨時進入閱讀世界！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Major V 回歸歷史低價、HK$780 入手型格頭戴耳機
Black Friday 期間 Marshall 推出大量優惠，大家最愛的型格頭戴耳機 Major V 現在又回歸到了歷史最低價。只要 US$100 即可入手，換算後約為 HK$780。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
灣仔自助山「秋風起，食臘味」自助餐低至88折！人均$254起於360°旋轉餐廳嘆即切臘味糯米飯/懷舊臘腸卷/蒸臘味蘿蔔糕
想像一下，坐在緩緩旋轉的餐廳裡，腳下是繁華的景色，位於灣仔合和中心62樓的「自助山」能為你帶來的獨特用餐體驗。作為全港唯一的360°旋轉餐廳，讓大家飽覽城市天際線，更以「即席烹調」的概念打破傳統自助餐模式，最近推出聯乘香港百年老字號「金菊園臘味」，「秋風起，食臘味」自助餐9折優惠，而生日更有88折優惠，人均最平只需$254起，即可享用一系列限定臘味特色菜單，立即上Klook入手優惠！Yahoo Food ・ 8 小時前
點心優惠｜翠園午市點心套餐限時54折！人均$131食水晶鮮蝦餃／蛋白杏仁茶 多間分店適用
又有點心優惠！Klook突發推出翠園午市點心套餐限時54折優惠，折後人均只需$131即可食到多款精緻點心，包括水晶鮮蝦餃、蟹籽亁蒸燒賣、蛋白杏仁茶等，而且優惠更適用於港九新界8間分店，總有一間就腳！翠園始於1971年，一直有不少忠實茶客捧場，好多人都大讚其食物質素高及味道好。相信今次翠園午市點心套餐優惠都會好搶手，點心控想食的話記得快去Klook訂購喇！Yahoo Food ・ 8 小時前
宏福苑五級火災｜死亡人數增至128人 200人情況未明 當局不排除發現更多燒焦遺體(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成至少128人死亡、79人受傷，仍有200人情況未明。當局指，不排除會發現更多燒焦遺體。 大火燃燒超過43小時，到周五早上10時18分完成滅火及搜救工作。事件至今造成至少128人死亡，當中16人遺體被燒焦。保安局局長鄧炳強：「有39名已確認身份，餘下遺體約一半在單位內發現，相信稍後時間可以辨認到身份，另外餘下40多具遺體可能要些時間才能確認身份。大約仍有200名人士情況是未明，我們不排除稍後當警方進入作詳細調查及搜證時，有機會另外再發現燒焦遺體。」警方設立傷者查詢熱線1878999，市民懷疑有親友失聯，可以致電了解。當局亦在大埔廣福社區會堂設立辨認處，協助失聯者家屬經相片初步辨認身份。署理警務處處長簡啟恩：「警方也會使用重大事件調查及災難此系統，將失蹤者以及災難中傷者的資料輸入到系統當中，透過自動校對功能識別傷亡者人士的身份，以加快協助公眾人士對失蹤者的查詢。」消防形容今次救火非常困難，火勢猛烈，蔓延異常迅速，高層棚架不斷墜落堵塞出入口，樓宇空間狹窄，火場氣溫高達500度，消防難以推進至較高樓層。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
特斯拉前高層爆料：特斯拉也向中國電動車學習！
隨著全球電動車競爭加劇，愈來愈多汽車製造商開始向中國電動車的製造能力學習，而特斯拉 (TSLA) 也不例外。鉅亨網 ・ 3 小時前
宏福苑五級火災｜宏福苑大維修57間承建商入標 宏業建築工程獲最高90分(湯偉圓報道)
【Now新聞台】本台翻查宏福苑業主立案法團在網上公開文件，發現涉案的工程顧問公司給予負責今次維修工程的宏業建築工程最高評分。 宏福苑的大維修工程涉款逾3億元，一場大火後損毀嚴重，大維修工程的造價曾經引起大量業主不滿。翻查業主立案法團網上的文件，工程顧問公司鴻毅建築師撰寫的報告中，當時共有57間承建商入標，甄選承建商的審核準則分成兩部分，包括公司背景及報價合理性；公司背景方面會考慮業內聲譽、負責人履歷等。2009年，宏業建築工程前股東曹德光在元朗樓宇翻新工程貪污案罪名成立，被判囚18個月，但宏業仍然獲得B級評分，是57間當中最高分。而報價合理性方面，工程涉款約3.3億元，但當時的必要性組合報價約1.5億元，宏業與另外11間承建商取得最高評級A級。工程顧問鴻毅建築師最終給予宏業的評分是最高分90分，形容宏業展現足夠能力以及專業水平，屬於優良級別。報告獲執行董事黃俠然、常務董事吳躍，以及項目主任孔世傑簽署。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！「新郎新娘親手設計」網讚嘆超美：完全是他們風格
南韓演藝圈「模範情侶」金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，攜手走過男方鼻咽癌治療的艱難時期，如今終於即將在12月20日步入婚姻。隨著婚期逼近，兩人的手繪風喜帖在27日曝光，不僅由準新人親自完成，更以溫馨又有巧思的設計掀起粉絲熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜鄧炳強批「有心人」網上散播假消息分化社會 籲社會團結一致
【Now新聞台】保安局局長鄧炳強批評，網上有人針對今次宏福苑火災散播假消息，呼籲社會各界團結一致，提防「有心人」搞亂香港。保安局局長鄧炳強：「我都留意到網上開始是有很多假消息，包括提到政府沒有為居民提供免費住宿，令到他們要住酒店，8000元一晚；亦有些人聲稱自己是消防員，基本保護裝備不足，沒有飯吃，要等候市民送過去才有飯吃。這些全部都是不正確的消息，這些『有心人』散播不正確的消息希望分化我們的社會。我希望社會現在要團結一致，一起處理好這件事的善後，不應該讓這些搞亂香港的人有任何的空間。」宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
52歲蔡少芬「凍齡秘訣」曝光！減重7.5kg像變個人 紅髮造型驚豔網友
52歲蔡少芬日前現身車展，頂著一頭亮眼紅髮與緊實體態，再度引發關注。她為新劇《風華背後》染了紅髮，除了配合角色，也遮蓋掉白髮，173cm的修長比例搭配俐落西裝，整體狀態被網友大讚「完全看不出實際年齡」。姊妹淘 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜梁君彥拒立法會緊急休會辯論 狄志遠去信特首促召開會議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情持續，最新傷亡數字增至94 死 76 傷。立法會換屆選舉原擬將在 12月7日舉行，會期已於 10 月 24 日中止，社福界立法會議員、新思維狄志遠今（28 日）致函立法會主席梁君彥，要求就大埔火災提出「緊急休會辯論」，促請政府徹查事故，並討論居民災後安置。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 26 分鐘前
宏福苑五級火︱AL被誤認到現場搬物資 視訊慰問受災神徒
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，多位藝人亦取消或延期各項活動，為今次大火致哀。MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）透過歌迷會，為受災神徒（粉絲暱稱）送上物資之餘，更親自與該粉絲通話，支持鼓勵。而社交網流出Anson Lo親自落場到大埔幫忙運送物資東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 1 天前