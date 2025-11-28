Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

TWICE Sana同款Prada手袋熱搜！「保齡球長型袋」秋冬回歸，從Charles & Keith親民價到名牌8款推介

2025 年的潮流重心再度回到「復古袋款」。曾在 Y2K 年代出現過的保齡球袋，如今再度受到追捧，而且進化成更修長的長型版，外形像一條法包，輕巧有型。這種「變奏版保齡球長型袋」不只擁有大容量與易搭配的優勢，比例拉長後更添俐落感，穿上簡單造型也能瞬間變得精緻。

Twice 的 Sana 近期多次以長型袋配搭不同造型，無論是甜美造型或輕鬆日常都能駕馭，成功帶起一股回歸熱潮。簡約、不浮誇，但看起來就是順眼又耐看——這種 quietly chic 的魅力，正好回應今季的穿搭需求。想入手一個能每天用、又不會退流行的手袋，長型袋確實值得留意。

從經典到變奏的時尚演變

常說時裝潮流來去如風，但總有些設計在經過時間洗禮後，再次成為爆紅單品，當中「保齡球袋」就是其中一員。傳統的保齡球袋擁有圓潤而寬闊的袋身，不但外形極具配襯度，實用性亦相當高。不過，時裝世界從不停止轉變，這次回歸的長型包，則是在經典基礎上的進化。

變奏後的長型保齡球袋，袋身變得更修長，像一條長形的法棍麵包（Baguette Bag），或是精緻的枕頭包（Pillow Bag），充滿了九十年代末至千禧年初（Y2K）的懷舊感。這種設計既保留了保齡球袋的實用空間，同時更顯俐落，無論側孭或手挽，都能輕鬆駕馭不同風格。

本季除了 Sana 身上的 Prada 袋款外，其實還有不少品牌亦推出修長保齡球袋，如奢侈品牌 Miu Miu 及 LOEWE 的過萬元經典款，到四位數字中價位，近期翻 hit 的美國品牌 Coach、美國新晉品牌Staud，至到小資女生最愛的小 CK 都有，證明這股熱潮勢不可擋。今次，我們將由 Sana 同款的 Prada 破萬元款式，到親民價的輕奢設計，都為大家一一精選推介。

1. Prada Swing Small leather shoulder bag

提及這股「長型袋」熱潮，就不能不提 Prada 的經典設計。 Twice 的 Sana 在私服穿搭中，多次選用了 Prada 的袋款，尤其是這款手袋。簡約的線條配合柔軟的皮革製造，全黑袋身配上啡色滾邊，再加上特別的肩帶設計，流露出一種低調的奢華感。這款手袋不只是潮流單品，更是能夠提升個人品味的重要配飾。

價錢：$20,825

SHOP NOW

Prada Swing Small leather shoulder bag

2. Prada Bonnie Medium leather tote bag

除了 Sana 的同款，Prada 的長型袋系列中，另一款值得關注的是 Bonnie bag。設計比起 Swing Bag 更挺身，給人一種更專業、更精緻的感覺。

Bonnie Bag 雖然同樣是長型設計，但配上袋口的調節帶、帶點醫生袋的設計以及可折式的長肩帶，擁有更高的配搭彈性，不論斜孭及單肩都非常適合。對於追求實用性同時又不想犧牲設計感的人來說，這絕對是一個低調而又充滿質感的選擇。

價錢：$23,500

SHOP NOW

Prada Bonnie Medium leather tote bag

3. LOEWE Amazona 23 leather tote bag

如果說到經典的長型手袋，LOEWE 的 Amazona 系列絕對佔有一席之地。這次推介的 Amazona 23 ，就是 LOEWE 復刻上世紀經典袋款的典範。雖然不是傳統的保齡球袋，但其方正的長型結構，加上帶有品牌 signautre 的鎖頭細節，完美地融入了這股長型袋的復古風潮。

價錢：$25,275

SHOP NOW

LOEWE Amazona 23 leather tote bag

4. Miu Miu Leather shoulder bag

對於追求更年輕、更活潑風格來說，Miu Miu 的長型袋款絕對是心水之選。這款 shoulder bag 雖然尺寸較小，但其枕頭般的長形設計，搭配 signature 凹凸的皮 logo ，充滿少女般的俏皮感。富有光澤感的皮革，將長型包帶入一個更年輕的領域, 完美地襯托出 Y2K 那種不羈而又甜美的風格。

價錢：$13,100

SHOP NOW

Miu Miu Leather shoulder bag

5. Coach leather tote bag

如果想以一個較為平易近人的價位，入手高品質的長型包，追求 CP 值高的話，Coach 的會是一個不錯選擇。這款 leather tote bag 簡潔俐落的長方形袋身，沒有過多設計上的裝飾，反而更能突顯皮身的質感，搭配上品牌有一定質素的皮革和五金細節，呈現出成熟而時尚的格調。

價錢：$3,461

SHOP NOW

Coach leather tote bag

6. Staud Green 'The Dude' Shoulder Bag

一向擅長打造兼具造型感與實用度袋款的美國新晉品牌 Staud ， The Dude 正是品牌人氣款之一。其修長的袋身與明確線條令人印象深刻，綠色版本更適合在秋冬穿搭中製造層次感。輕便、易配搭，是偏愛極簡但想要一點色彩的大家值得考慮的選擇。

8折特價；原價︰$ $2720 價錢：$2176

SHOP NOW

Staud Green 'The Dude' Shoulder Bag

7. Charles & Keith Rachel 保齡球包 - 奶油色

對於預算有限，但又想緊貼 Sana 帶起的長型袋熱潮的小資女， Charles Keith 絕對是大家的心水選擇。這款 Rachel 保齡球包，以經典的保齡球袋造型為基礎，配上近年大熱的奶油色，容易配襯秋冬服飾。

價錢：$639

SHOP NOW

Charles Keith Rachel 保齡球包 - 奶油色

8. Charles & Keith Jody 麂皮肩背包 - 暖紅棕

同樣來自 Charles Keith，另一款 Jody 麂皮肩背包則充滿了秋冬的溫暖氣息。這款手袋採用了近年流行的麂皮材質，搭配優雅的暖紅棕色，非常適合搭配大地色系的服裝。長型的袋身設計散發出一種低調的復古感。

價錢：$1,099

SHOP NOW

Charles Keith Jody 麂皮肩背包 - 暖紅棕

