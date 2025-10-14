焦點

專訪赴台做「鏟子超人」咖啡師：港人內在係善良

Yahoo Style HK

TWICE登上Victoria's Secret維密舞台，繼Lisa成為第二組韓團單位成為維密演出嘉賓

Yahoo Style
Yahoo Style
TWICE登上Victoria's Secret維密舞台，繼Lisa成為第二組韓團單位成為維密演出嘉賓
TWICE登上Victoria's Secret維密舞台，繼Lisa成為第二組韓團單位成為維密演出嘉賓

韓國女團TWICE將首度登上Victoria's Secret大秀舞台，成為繼BLACKPINK Lisa後第二組受邀K-POP女團！

這是TWICE出道10週年里程碑，她們於香港時間10月16日7am舉行的2025 Victoria's Secret Fashion Show擔任表演嘉賓，與KAROL G、Madison Beer、Missy Elliott同台，大家一定要密切留意！

TWICE（Getty Images）
TWICE（Getty Images
TWICE（Getty Images）
TWICE（Getty Images）

Victoria’s Secret維密時裝騷，今年繼續可以在Prime Video、YouTube、TikTok、Instagram上看到現場直播。去年的演出嘉賓有BLACKPINK Lisa，今年就有TWICE這隊K-pop女團登上維密舞台。

BLACKPINK Lisa（Getty Images）
BLACKPINK Lisa（Getty Images）

出席人物方面，其中包括「維密常客」Gigi Hadid，Angel Reese、大碼名模Ashley Graham、匈牙利名模Barbara Palvin，也確認亮相維密舞台，令人相當期待！

Gigi Hadid（Getty Images）
Gigi Hadid（Getty Images）
Angel Reese（Getty Images）
Angel Reese（Getty Images）
Ashley Graham（Getty Images）
Ashley Graham（Getty Images）
Barbara Palvin（Getty Images）
Barbara Palvin（Getty Images）

