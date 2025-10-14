TWICE登上Victoria's Secret維密舞台，繼Lisa成為第二組韓團單位成為維密演出嘉賓

【動物專訊】本報早前報道葵芳邨一名坐輪椅的老婦丟石頭襲擊白鴿，熱心市民拍下影片及報警，警方回覆本報查詢時表示，已於10月11日在葵涌區拘捕一名86歲姓張本地女子，涉嫌「殘酷對待動物」，被捕人獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。 事發在10月9日下午2時許，當時熱心市民在葵芳邨目擊一名坐輪椅的老婦至少3次向白鴿丟石頭，她拍攝了其中一次，並即場質問老婦為何這樣做，對方說是因為白鴿便溺，該熱心市民其報警。 警方對本報表示，於10月9日下午約3時接獲一名女途人報案，指一名女子在葵芳邨葵仁樓一涼亭以石頭擲向白鴿。葵青警區動物罪案警察專隊接手案件，經調查後，於10月11日在葵涌區拘捕一名86歲姓張本地女子，涉嫌「殘酷對待動物」。被捕人已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。 根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人如殘酷地打、惡待動物，或殘酷地讓動物驚嚇，即屬違法，最高可罰款20萬元和監禁3年。 相關報道： 葵芳邨輪椅老婦以石頭丟鴿鴿 目擊者引述對方解釋：因為他們便溺 The post 葵芳邨輪椅老婦以石頭襲擊白鴿案 警拘86歲張姓女子 appeared first on 香港動物報 Hong

香港動物報 ・ 13 小時前