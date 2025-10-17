不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
TWICE登維密秀辣翻！內衣造型大展好身材，挑戰出道以來最大尺度舞台！
2025 維多利亞的祕密時尚大秀（Victoria’s Secret Fashion Show 2025）於台灣時間 10 月 16 日早上 7 點 15 分盛大登場，睽違五年的回歸再次引爆全球話題。今年最受亞洲粉絲矚目的亮點，莫過於韓國人氣女團 TWICE 受邀登上伸展台，成為史上首個登上維密舞台的 K-POP 女團，堪稱韓流時尚跨界的重要里程碑。
這場於紐約舉辦的華麗大秀以「Power of Femininity」為主題，象徵女性自信與多元之美。從開場就星光熠熠，舞台表演由 Madison Beer 揭開序幕，接著 KAROL G、TWICE和Missy Elliott。TWICE 作為中段登場的表演嘉賓，在國際超模與巨星之間成功掀起另一波高潮。
IVE Liz暴瘦掀熱議！公開祕訣「三餐正常吃」，靠這招瘦身成功！
不過與外界預期不同的是，這次 TWICE 並非全員出席，而是由志效、娜璉、Momo和子瑜四位成員代表登場。她們帶來兩首特別改編版舞台曲〈THIS IS FOR〉與〈STRATEGY〉，結合維密舞台一貫的華麗視覺與 TWICE 標誌性的動感節奏，展現出兼具甜美與力量的獨特魅力。
四位成員的造型也成為熱議焦點，穿上專為此次舞台設計的造型內衣與羽毛飾件，腳踩毛靴，呼應冬季主題。儘管 TWICE 出道以來早已多次挑戰不同風格，但這次是她們自 2015 年出道以來尺度最大的一次表演。過去以「甜美」、「可愛」形象聞名的她們，這次轉換為展現女性力量與自信的時尚偶像，讓粉絲大讚：「全部都太漂亮了」、「四個人各有魅力」。
