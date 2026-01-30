Twins 25周年在情人節開粉絲見面會！「雙生兒」偶像魅力爆發，偷師學習保養技巧練成美魔女體質

「假如感激我運氣，不如多得有著你～」Twins今年踏入25周年舉行粉絲見面會，還特意地選來2月13與14日，在情人節的日子與粉絲見面。阿Sa蔡卓妍和阿嬌鍾欣潼都分別在IG上公布消息，阿Sa更寫著，「25年！25年喇！你哋知我嗰25年點過咩？你哋知咩？ ！咪就係同你哋一齊過囉😗😗」而且還說1月29日是雙生兒賀年碟的發布日，各位新年有在聽《孖寶668》的朋友，腦海裡是不是馬上起歌呢～

對於一眾8、90後來說，Twins確是活在這些朋友的青春裡，看到25年這數字，不禁覺得時間過得很快。不過，作為香港元祖級偶像的阿Sa阿嬌，二人還是美不不行，好像女明星、女偶像都有特別不懂變老的體質，保養防腐力超強。

阿嬌之前有分享過自己現在體重回到4字頭的磅數，是因為用了「211飲食法」以及減少飲酒。看到她最新發布的生日照，既美又瘦，這方法看來很有效，讓阿嬌靚出新高度。

「211飲食法」是什麼？即每餐配搭兩拳蔬菜、一拳肉類及一拳米飯，強調多菜少肉，均衡攝取營養。阿嬌曾公開5天瘦身餐單，重點在於飯前飲用高營養湯水（如雞湯或海鮮湯），增加飽足感。每日至少進食3款蛋白類食物，禁食瓜類、筍及豆製品。感到肚餓時，以滷肉、滷蛋白、生青瓜或番茄填肚。

阿Sa一向都是纖瘦的身形，儘管去年底她發布生日照時說自己到達了人生體重高峰，「其實我35歲以後，我也花了兩年時間去適應自己慢慢老去這個事實，感覺到不同的是體能方面。」也許是健身努力有功，阿Sa的氣息狀態還是大勇，很期待在25周年的粉絲見面會裡看到兩位美美的「雙生兒」。

