跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
跟著TXT玩韓國！《TO DO X TXT》《TALK X TODAY》綜藝拍攝地大公開，五大同款打卡點粉絲必朝聖！
【文／Beauty美人圈．編輯團】
TXT在綜藝節目裡總是展現出滿滿的活力與默契，每一次拍攝地點也都讓粉絲直呼「想去朝聖！」不論是汗蒸幕放鬆、挑戰密室逃脫，還是玩翻遊樂園、登上首爾塔賞夜景，這些出現在《TO DO X TXT》與《TALK X TODAY》的場景，早已成為 MOA 們必踩的打卡熱點。本篇就幫大家整理出 TXT 綜藝中出現過的五大人氣拍攝地，從開放 24 小時的汗蒸幕到浪漫的南山首爾塔，每一站都充滿成員的回憶和歡笑，快收藏這篇，一起踩點 TXT 的同款行程吧！
TXT綜藝拍攝地1：Spadium 24｜《TO DO X TXT》EP.124-125
在《TO DO X TXT》EP.124-125中，成員們來到韓國知名的24小時水療設施「Spadium 24」展開挑戰！節目中成員穿著可愛汗蒸服，進行各種有趣遊戲，笑料百出，讓粉絲們笑到不行！有機會到韓國的話，不妨也來朝聖一下，體驗偶像同款放鬆行程。
「Spadium 24」是一間24小時營業的韓國汗蒸幕，館內設有四種不同溫度與風格的桑拿房，包含低溫舒適的扁柏房（22.3°C）、溫暖宜人的芳香雲房（36.3°C）、能深層排汗的喜馬拉雅鹽房（55.6°C），以及高溫芬蘭式洛瑞桑拿（81.9°C）。館內還有超多設施可放鬆打發時間，像是藏書超豐富的漫畫／網漫書吧、配有躺椅的休息區、私人睡眠艙、按摩椅，甚至還有乒乓球、撞球等娛樂空間，放鬆、玩樂、充電都能一次滿足！
Spadium 24 資訊
營業時間：24小時
地址：경기도남양주시다산순환로20 현대프리미어캠퍼스몰C동B1층
TXT綜藝拍攝地2：HIDE AND SEEK｜《TO DO X TXT》EP.126
在《TO DO X TXT》EP.126 中，成員們挑戰超刺激的密室逃脫遊戲〈HIDE AND SEEK〉，開啟一場緊張又爆笑的追逐對決！成員們時而耍帥、時而慌張逃跑，讓人看得笑聲連連。如果你也想體驗同款快節奏的刺激挑戰，不妨安排時間親自造訪，一秒進入 TXT 的遊戲現場，來一場真實版的 HIDE AND SEEK 吧！
HIDE AND SEEK 是一款密室逃脫類型的遊戲，遊戲開始時每位玩家都擁有一塊生命芯片，系統會隨機選出一人擔任「捉家」，其餘則為「玩家」。玩家們需一邊躲避捉家的追捕，一邊完成任務。遊戲的勝利條件是：至少三名玩家需在保有生命芯片的情況下，同時觸碰終點裝置，方可視為玩家陣營勝利。若未能同時到達，即使仍有生命芯片，也無法過關，將視為捉家勝利。另一種情況是，若捉家在玩家完成任務前，成功收集到8塊生命芯片，也可獲得勝利。
HIDE AND SEEK 資訊
營業時間：10：30~21：00
地址：서울특별시 종로구 인사동길 44
TXT綜藝拍攝地3：愛寶樂園｜《TO DO X TXT》EP.127-128
在《TO DO X TXT》EP.127-128中，TXT來到人氣超高的韓國主題樂園「愛寶樂園」展開充滿歡笑與尖叫的挑戰行程！成員們一邊玩得超投入，一邊展現真實反應，整集不只笑點滿滿，更能感受到他們私下玩樂的一面。如果你也計劃前往韓國旅行，不妨把這裡排進行程，體驗偶像們玩翻樂園的魅力時刻！
愛寶樂園主要分為五大主題園區，包括環球市集、美洲探險、魔術天地、歐洲探險與野生動物園。其中，韓國首座、也是全球坡度最高的木製雲霄飛車「T EXPRESS」，是喜愛刺激體驗的年輕人絕對不容錯過的設施。至於野生動物園「Zootopia」，則是亞洲第一個通過美國動物園水族館協會（AZA）認證的園區，遊客能搭乘水陸兩用車展開野生動物觀察之旅，近距離了解牠們的真實生活樣貌。
愛寶樂園 資訊
營業時間：10：00~21：00，實際開放時間依官網為主
地址：경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199
TXT綜藝拍攝地4：韓國民俗村｜《TO DO X TXT》EP.144
在《TO DO X TXT》EP.144 中，成員們勇闖夜晚中的韓國民俗村，被嚇得驚聲尖叫，中間還一度放棄任務，身歷其境的鬼屋讓人看得膽戰心驚！想感受同樣刺激的冒險旅程不妨上NAVER提前預約，一起體驗恐怖氛圍。
自1974年成立以來，韓國民俗村致力於保存並呈現歷代相傳的韓國傳統生活與文化風俗。園區內不僅定期舉辦農樂、走繩、馬術武藝與傳統婚禮等民俗表演，還會依季節推出如「Welcome to 朝鮮」等主題慶典活動。其中也規劃了豐富的體驗內容，包括傳統生活方式、民俗遊戲及工藝體驗，並貼心提供團體遊客每日體驗課程、青少年修練活動認證等專屬活動。此外，園內設有15項刺激好玩的兒童遊樂設施與雪橇場等設施。村內還原朝鮮時代鬧市風貌的市集，更販售以天然調味料製作的各式韓國傳統料理，讓遊客在參觀之餘也能享用美食。
韓國民俗村 資訊
營業時間：10：00~18：30，實際開放時間依官網為主
地址：경기도 용인시 기흥구 민속촌로 90
TXT綜藝拍攝地5：N首爾塔｜《TXT-LOG》
在這集《TXT-LOG》中，然竣與杋圭兩位成員一起前往南山拍攝VLOG，午餐、景點、下午茶通通滿足，還可以學著兩位成員在影片中的姿勢來個同款照片，有機會到韓國的話，不妨也來朝聖一下，體驗悠閒一日遊。
首爾塔位於於南山，是首爾具代表性的地標之一，是觀賞城市全景的最佳位置，韓劇《來自星星的你》、《我叫金三順》也曾在此地取景。自1975年開放以來，吸引無數遊客前來登高望遠，白天可眺望首爾市區與漢江景致，夜晚則能欣賞燈光璀璨的城市夜景。塔上設有觀景台、旋轉餐廳、愛情鎖牆等熱門景點，尤其情侶們最愛在「愛情鎖區」掛上象徵永恆的鎖頭。
N首爾塔 資訊
營業時間（觀景臺）：平日10：00~22：30；週末10：00~23：00
地址：서울특별시 용산구 남산공원길 105
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
