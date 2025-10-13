張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
TXT演唱會2026丨即日起至10.16登記優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
韓國男團TOMORROW X TOGETHER《ACT : TOMORROW》世巡將於明年1月舉行香港站場次，演唱會門票將於11月1日優先發售，MOA(GLOBAL) 會員可由即日起至10月16日登記優先購票。
TXT演唱會2026丨TOMORROW X TOGETHER世巡香港站詳情
日期及時間: 2026年1月10日7:00pm、2026年1月11日6:00pm
地點: 亞洲國際博覽館-Arena 1號展館
TXT演唱會2026丨TOMORROW X TOGETHER世巡香港站票價
有待公布
TXT演唱會2026丨TOMORROW X TOGETHER世巡香港站優先購票詳情
MOA(GLOBAL) 會員Weverse優先購票登記
2025年10月10日下午2時至2025年10月16日下午2時
▶︎▶︎▶︎按此進入Weverse登記連結
MOA(GLOBAL) 會員Weverse優先購票
2025年11月1日上午9時至下午3時
▶︎▶︎▶︎按此直接進入Fantopia購票連結
▶︎▶︎▶︎按此直接進入大麥購票連結
TXT演唱會2026丨TOMORROW X TOGETHER世巡香港站公開售票詳情
TXT《ACT : TOMORROW》演唱會香港站將於11月1日下午6時公開售票，詳情有待公布。
TXT演唱會2026丨TOMORROW X TOGETHER世巡香港站座位表
有待公布。
