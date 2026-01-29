Tyson Yoshi新歌微電影首映獲半百星級好友撐場 睇中Nancy Kwai好純好Pure

Tyson Yoshi新歌微電影首映獲半百星級好友撐場 睇中 Nancy Kwai 好純好Pure

獨立歌手Tyson Yoshi去年3月與YT周殷廷推出的歌曲《1994 》大受歡迎，曲風與MV專誠向90年代的廣東歌與港產片致敬，並預告將密鑼緊鼓製作《1994前傳》。等足大半年，新歌《追 CHASING THE WIND》微電影預告片日前率先在Tyson的澳門演唱會上曝光，新歌微電影鐵定於1月31日晚上8時推出，令全城網友引頸以盼！

為隆重其事，Tyson昨日（28日）率先舉行《追 CHASING THE WIND》微電影首映禮，除了有份演出的游學修、張文傑（German）、朱鑑然、歸綽嶢（Nancy Kwai） 與林子峰（Stone）現身外，半百星級好友包括：馮德倫、張繼聰、邱彥筒、胡子彤、吳肇軒、楊樂文、岑珈其、陳苡臻、程人富、Madboii、Teddy Fan等特意到場支持，星光熠熠！

鳴謝周殷廷游學修百忙中捱義氣跨刀客串

Tyson首先感謝一眾好友支持，包括為《1994》MV及《追 CHASING THE WIND》微電影演出的游學修與YT周殷廷，以及新加入的German、朱鑑然、Nancy Kwai與Stone，又笑言最多謝大家以頂級、神奇、超卓的演技來帶領作為「演技廢J」的自己！他說：「首先多謝YT大哥百忙中抽空拍攝《追 CHASING THE WIND》微電影，就算今輯戲份甚少也捱義氣演出，無以為報！而演反派大佬的German，超有氣勢，現場他走近我準備掌摑我時，真心怯，幸好German是專業的武術指導，力度與速度配合得天衣無縫，就算被摑足5次也完全不痛，甚至出奇地舒服，哈哈！」

Tyson又親解邀約Nancy任女主角的原因，原來是看中對方「好純好Pure」：「之前在活動上認識了Nancy，覺得她的性格相當貼合電影角色，以往跟女生合作總是很尷尬、硬晒軚，幸好跟Nancy尚算相熟，所以今次借位拍吻戲也輕鬆過關，只拍了兩、三Takes便完成了！」至於Stone則獲Tyson激讚是MV中的MVP：「Stone不止是一個好演員，更教我如何擺機位及演戲，在片場幫了我不少呢，經過今次合作，我終於明白『石經理』的稱號從何而來了！」

除了微電影碌爆友情卡外，是夜首映禮的捧場嘉賓之多，足證Tyson在圈中人緣甚好。此外，Tyson 早前推出的全新專屬會員平台 「HOUSE of VILLAIN」亦安排了過千位名會員參與新歌《追 CHASING THE WIND》微電影首映禮，率先欣賞Tyson的嘔心瀝血之作，Tyson說：「之前承諾過要給HOV會員尊享禮遇，當然不會走數，歡迎各位會員看完微電影後賜教意見，期待跟大家在MV拍攝、電單車、音樂與電影上展開『激情對話』，小弟一定先請而後教，哈哈！」

