Tyson Yoshi晒愛車「響喉」片大戰女網紅：Sorry囉！

【on.cc東網專訊】人氣歌手Tyson Yoshi不時因敢言出位，近日因「響喉」問題再度引起熱議！事緣在社交網坐擁67.5K追蹤者的KOL「Hera Chung」，日前拍片控訴有人改裝車輛造成噪音滋擾。她直言：「你要飛車 I don't give a fxxk but stop making noise. 乖啦，如果你想型嘅話儲錢買架超跑啦，你喺Toyota度加兩條管，冇人覺得你型㗎！」

廣告 廣告

Hera Chung的片段在網上引起對「響喉」的熱議，引來大量網民攻擊Hera Chung的外貌，又指斥她「買架超跑好過改裝Toyota」之說。向來愛車的Tyson Yoshi亦加入戰團，他在另一專門晒出愛車的帳號「ty.motordiary」上，剪輯合併Hera Chung和個人愛車「響喉」的片段，並發文：「Sorry囉！」又留言回覆此片並非旨在指斥該KOL。

有網民指Tyson Yoshi「跟得好貼」，亦有人不認同Tyson Yoshi的做法，直斥車輛「響喉」確實對他人造成滋擾；又指身為有影響力公眾人物的Tyson Yoshi此舉不當，有帶頭欺凌該KOL之嫌。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】