Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

一連兩場《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》昨晚在澳門圓滿結束，Tyson於尾場送上三大驚喜，第一擊是與「亞洲男神」Jackson Wang王嘉爾首唱新歌《DeadEnd》，以千禧年代旋律勾起觀眾的集體回憶，Tyson邀請Jackson登場時竟笑稱若不穿回外套，定必遭對方粗口問候；Jackson唱完新歌後即反擊說：「為何你要說不除衫是因為我呢？若然是這樣，我也脫掉吧！不止是你有胸肌呢！如果我除衫的話，你是否即席跳舞呢？Free Style嗎？大家好像還未看過Tyson跳舞呢？」Tyson即耍手擰頭狂叫「唔好」，場面爆笑！
「兩Son合體」變爆粗大會兼玩「禮貌跪」
Jackson固之然夠Real，但Tyson亦非省油的燈，他親解《DeadEnd》的創作過程，原本Jackson提議製作《1994年的第一場雪》之類的千禧年代K歌，並說：「我看了你接受芷珊姐姐的訪問，所以專誠寫了一句『獨自解決』給你，我是否很貼心？度身訂造歌詞呢！」Jackson聞言即以兩字粗口回應，果然夠Real！Jackson又講到自己從未正式出過廣東歌，希望之後跟「Tyson老師」合作出廣東歌，Tyson甫聽到「老師」一詞即爆Seed說：「x你呀！千萬不要！老咩師呀？一聽到老師這個詞語通常便會出事！」其後Jackson再接再厲，不斷稱呼Tyson做老師，以及感謝對方邀請自己做嘉賓，最終演變成「禮貌跪」，「兩Son合體」笑爆全場！
「大佬軒」主動撥頭髮兼執衫勁有愛
尾場驚喜第二擊則是「大佬軒」張敬軒「彈出台」，Tyson即跪地迎接「皇上」聖駕，二人隨即合唱《By My Side》。Tyson先感謝「大佬軒」專程來澳門陪自己玩，又讓他試玩「黑白大戰」，分兩邊測試Fans的尖叫聲，High爆全場！期間有Fans送上「大佬軒」最愛的公仔，他當然愛不釋手，其後軒仔主動幫Tyson撥去頭髮上的彩紙碎，又幫他拿走掉在地上的外套，兄弟情深令全場嘩聲四起！
來到演唱會尾聲，Tyson例牌收到大批熱情Fans「飛Bra上台」，當他送上最後一首歌《In My Dream》時，Jackson與大佬軒再度「Encore出場」，Tyson見狀即「分Bra同味」，兩位亦開心揈Bra，最後更與全場觀眾齊齊締造第二晚的「澳門地震」！兩位「老Best」張敬軒與王嘉爾破天荒合體力撐 Tyson，為首個澳門騷增添一幕又一幕黃金畫面，集氣三位音樂才子下次再聚，同時期待Tyson之後重返「音樂家鄉」台灣開騷！
見軒公揈Bra證成功「污染樂壇」 堅守底線拒除褲
完騷後，Tyson感謝「空中飛人」Jackson專誠來澳門撐自己，並坦承刻意將歌詞填得較露骨，貼合對方的Sexy風格，又強調自己並非不敢跳舞，而是不懂跳舞，獻醜不如藏拙。Tyson又笑言看到「大佬軒」揈Bra足證自己成功「污染樂壇」，但強調不會以「除褲」來加強污染程度，堅守底線。講到今次「破處」彈結他，Tyson笑言學出興趣來，更即席跟結他師傅Teddy Fan拜師，希望下次可以彈《1994》結他Solo，勇氣可喜！除了結他大計，Tyson的人生計同樣正在進行中，事關以往開騷時收到觀眾掟BB衫上台，所以已跟太太Christy進行了生育檢查，目前正努力造人，希望「盡力」衝擊馬B。
望出另類兒歌照顧小朋友Fans
此外，對於有13歲以下的小 Fans無法入場睇騷，Tyson已盡力安排大家到後台合照，更揚言為了一班小朋友Fans想推出另類兒歌，而自己跟太太Christy亦有造人大計，希望「盡力」衝擊馬B。Tyson亦首度開腔回應「響喉L」事件，他強調原先出片只為自嘲，豈料網友反應不如自己預期，令雙方及身邊人均備受攻擊，於是主動聯絡 Hera拍片化解網上的戻氣，自己亦會經一事長一智，開玩笑前三思而行，以免被放大。Tyson又澄清與Hera拍片並非為了宣傳新歌，反而是希望表達「和而不同」的理念，就算想法不一致，也不一定要互相抨擊。
