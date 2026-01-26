Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

一連兩場《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》昨晚在澳門圓滿結束，Tyson於尾場送上三大驚喜，第一擊是與「亞洲男神」Jackson Wang王嘉爾首唱新歌《DeadEnd》，以千禧年代旋律勾起觀眾的集體回憶，Tyson邀請Jackson登場時竟笑稱若不穿回外套，定必遭對方粗口問候；Jackson唱完新歌後即反擊說：「為何你要說不除衫是因為我呢？若然是這樣，我也脫掉吧！不止是你有胸肌呢！如果我除衫的話，你是否即席跳舞呢？Free Style嗎？大家好像還未看過Tyson跳舞呢？」Tyson即耍手擰頭狂叫「唔好」，場面爆笑！

「兩Son合體」變爆粗大會兼玩「禮貌跪」

Jackson固之然夠Real，但Tyson亦非省油的燈，他親解《DeadEnd》的創作過程，原本Jackson提議製作《1994年的第一場雪》之類的千禧年代K歌，並說：「我看了你接受芷珊姐姐的訪問，所以專誠寫了一句『獨自解決』給你，我是否很貼心？度身訂造歌詞呢！」Jackson聞言即以兩字粗口回應，果然夠Real！Jackson又講到自己從未正式出過廣東歌，希望之後跟「Tyson老師」合作出廣東歌，Tyson甫聽到「老師」一詞即爆Seed說：「x你呀！千萬不要！老咩師呀？一聽到老師這個詞語通常便會出事！」其後Jackson再接再厲，不斷稱呼Tyson做老師，以及感謝對方邀請自己做嘉賓，最終演變成「禮貌跪」，「兩Son合體」笑爆全場！

廣告 廣告

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

「大佬軒」主動撥頭髮兼執衫勁有愛

尾場驚喜第二擊則是「大佬軒」張敬軒「彈出台」，Tyson即跪地迎接「皇上」聖駕，二人隨即合唱《By My Side》。Tyson先感謝「大佬軒」專程來澳門陪自己玩，又讓他試玩「黑白大戰」，分兩邊測試Fans的尖叫聲，High爆全場！期間有Fans送上「大佬軒」最愛的公仔，他當然愛不釋手，其後軒仔主動幫Tyson撥去頭髮上的彩紙碎，又幫他拿走掉在地上的外套，兄弟情深令全場嘩聲四起！

來到演唱會尾聲，Tyson例牌收到大批熱情Fans「飛Bra上台」，當他送上最後一首歌《In My Dream》時，Jackson與大佬軒再度「Encore出場」，Tyson見狀即「分Bra同味」，兩位亦開心揈Bra，最後更與全場觀眾齊齊締造第二晚的「澳門地震」！兩位「老Best」張敬軒與王嘉爾破天荒合體力撐 Tyson，為首個澳門騷增添一幕又一幕黃金畫面，集氣三位音樂才子下次再聚，同時期待Tyson之後重返「音樂家鄉」台灣開騷！

見軒公揈Bra證成功「污染樂壇」 堅守底線拒除褲

完騷後，Tyson感謝「空中飛人」Jackson專誠來澳門撐自己，並坦承刻意將歌詞填得較露骨，貼合對方的Sexy風格，又強調自己並非不敢跳舞，而是不懂跳舞，獻醜不如藏拙。Tyson又笑言看到「大佬軒」揈Bra足證自己成功「污染樂壇」，但強調不會以「除褲」來加強污染程度，堅守底線。講到今次「破處」彈結他，Tyson笑言學出興趣來，更即席跟結他師傅Teddy Fan拜師，希望下次可以彈《1994》結他Solo，勇氣可喜！除了結他大計，Tyson的人生計同樣正在進行中，事關以往開騷時收到觀眾掟BB衫上台，所以已跟太太Christy進行了生育檢查，目前正努力造人，希望「盡力」衝擊馬B。

望出另類兒歌照顧小朋友Fans

此外，對於有13歲以下的小 Fans無法入場睇騷，Tyson已盡力安排大家到後台合照，更揚言為了一班小朋友Fans想推出另類兒歌，而自己跟太太Christy亦有造人大計，希望「盡力」衝擊馬B。Tyson亦首度開腔回應「響喉L」事件，他強調原先出片只為自嘲，豈料網友反應不如自己預期，令雙方及身邊人均備受攻擊，於是主動聯絡 Hera拍片化解網上的戻氣，自己亦會經一事長一智，開玩笑前三思而行，以免被放大。Tyson又澄清與Hera拍片並非為了宣傳新歌，反而是希望表達「和而不同」的理念，就算想法不一致，也不一定要互相抨擊。

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智

Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾張敬軒破天荒合體 首度回應「響喉風波」：經一事長一智