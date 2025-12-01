Tyson Yoshi遭當眾勾搭勁受落 鐵漢柔情摸流浪貓

【on.cc東網專訊】歌手Tyson Yoshi是圈中出名貓奴，家中飼養了5隻貓，雖然他家境富裕，但其中隻貓包括Jack Jack、Lyla及蛋蛋，全是領養的貓咪，未知是否吸引力法則，日前他分享了一段在街遇上被「小6」當眾勾搭的的短片。片中，腳踏波鞋，穿上短褲露出飛毛腿的Tyson正在街跑，但突然遇上一隻欄路貓，由於流浪貓四蹄踏雪，如着了「白襪仔」，外表相當可愛，所以他就停步擼貓，並將互動過程上載網上。

見周身肌肉的他，在毛孩面前流露出鐵漢柔情，其溫柔和貓咪打招呼的聲音，獲貓咪的熱情回應，不停用身軀狂蹭他的「毛腿」，冧到暈的他再問貓咪：「邊位呀… 唔識你喎… 你邊個嚟㗎…」，又指貓咪是「冇乜邊界感嘅貓」，期間狂摸貓過手癮，一人一貓的相遇十分癡纏，不少網民大表兩者有緣，留言慫恿他索性帶貓咪回家，給浪浪「小6」一個溫暖的家。

