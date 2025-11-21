Tyson Yoshi：「收藏心頭好，是曾經努力的憑據。」

興趣嗜好基本上已足夠說明一個人。就以收藏為例，從物件本身到保存與展示方式，以至背後原因，很大程度反映一個人的價值觀、審美準則與生活態度。舞台上，Tyson Yoshi是個我行我素、音樂作品風格獨特的歌手；收藏領域裡，數年前愛上汽車與腕錶的他，秉持一套有別於大眾主流的見解與準則，同時反映他結合「動」與「靜」的生活哲學。

收藏的意義

Emporio Armani棕色皮革西裝外套；Vacheron Constantin Overseas超薄萬年曆粉紅金腕錶

「工作賺取金錢，如單單放在銀行，只是『數字』而已；但用來入手心頭好換取快樂，就是曾經努力的憑據，或為所做的事情賦予意義。」在Tyson眼中，收藏嗜好正正為工作帶來推動力，甚至成為其中一個人生目標。「尤其面對商業性質的音樂，總會反問自己為了甚麼而創作；但自從開始收藏汽車與腕錶，觀點變得不一樣：明白好好工作後，便可將賺到的投資在興趣上。」

廣告 廣告

另一方面，車與錶亦為他提供喘息機會，暫時從工作中抽離。「每天工作都接觸許多人，其實累得像被抽掉部份靈魂。專注駕駛時，既無需與別人交流，又能忘記煩惱的事，比與朋友飲酒買醉更有效減壓。」Tyson還補充，即使只在停車場純粹觀賞愛車，或偶然在家為腕錶上鏈把玩一番，便不經不覺渡過半天，十分享受這些屬於自己的時光。「『出車』與朋友吃早餐也只限一星期一次，其餘時間留來陪太太或做gym 。」

收藏心頭好，是曾經努力的憑據

過往不少Tyson的新聞都與汽車有關，亦讓外界得知他有收藏汽車的習慣。可是不似其他男生，他在小時候原來對汽車毫不感興趣，到長大後親身接觸才發現箇中樂趣。「就連Hot Wheels玩具車也不愛！直至近一兩年買了首部電動汽車，接觸相關資訊多了，便對這範疇的興趣越發濃厚。」後來得知「電車」即使輕微改動，也有機會失去原廠保養，更驅使他開始追求能夠按個人喜好改動的車款。「舊車是選擇之一，雖然自己入門時間不長，但相當陶醉其中。」「越奇怪、越吸引別人留意的車便越喜歡。」在香港這個名車隨處可見的城市，Tyson在收藏上並非純粹專注於品牌價值，反而更重視車款的特殊性。「以AC Cobra為例，花費相對不多，卻比其他個人名車收藏更能吸引途人注目。」

Louis Vuitton深灰色格紋開襟針織外套、黑色西褲、黑色登山皮靴； Vacheron Constantin Historiques American 1921白金腕錶

另一方面，1994年出生的他亦特別對「彈燈車」（開合車頭燈）情有獨鍾。「自六、七歲開始懂事後，記憶中只偶然在街上遇見『彈燈車』，感覺數量越來越少。人就是這樣，當事物快將消失或沒有了，才會珍惜。」這種對稀缺事物的渴望，正好反映他在舞台或嗜好均追求獨特的個性。

Tyson的汽車收藏大部份從英國親自購買回來，包括早前抵港的藍色法拉利328 GTS。他認為從英國買車，好處在於只要上網搜尋車牌，便可得知汽車各項紀錄。「加上有熟悉汽車的朋友在當地幫忙檢查，購買的壓力和風險相對地少，否則如同開盲盒般有好有壞。」他亦提醒由於當地車主會灑鹽防止雪水結冰，因此要特別留意底盤的生鏽問題。「收藏舊車，最好預留額外資金作維修用途，但對於喜歡改裝維修的車主相信不是大問題，我甚至會刻意將過程拖慢，細味樂趣。」這些收藏心得，都是他逐步累積而來。

不論汽車抑或腕錶，收藏的重點是讓自己快樂。

獨自觀賞

Louis Vuitton深灰色格紋開襟針織外套；Vacheron Constantin Historiques American 1921白金腕錶

相比汽車的外顯性，腕錶對Tyson而言是更「私人」的嗜好。「車，除了自己知道駕駛的樂趣，又能與別人一同欣賞。錶，則完全屬於個人欣賞、反映個性的玩意。」他認為，當人生完成某件大事或達成某個目標，購買腕錶是個不俗的紀念方式，就像他人生中第一隻收藏腕錶，正是畢業時由媽媽贈送。「所以非常有紀念價值，每次欣賞它總喚起與媽媽歐洲旅行時的快樂回憶。」同樣地，他對腕錶的興趣始於近年，從最初只陪同友人選購，繼而抱著嘗試心態開拓另一個收藏領域。「每朝起床，會為當天佩戴的錶款而配襯合適造型，漸漸感受其樂趣。」

Emporio Armani棕色皮革西裝外套、深棕色方格西褲；Vacheron Constantin Overseas超薄萬年曆粉紅金腕錶

在選錶標準上，Tyson離不開追求玩味性和與眾不同的設計，今次他在腕上演繹的Vacheron Constantin Historiques American 1921正合心意。「對白色錶款無法抗拒，只要是純白或白色比例佔多，不論任何物料或價值平貴亦可。就像剛才佩戴那隻金色Overseas，換上白色錶帶後馬上有心動的感覺！」更令人意想不到，外表陽剛的他竟亦有留意女裝錶款。「不是每個男生都能駕馭，剛好自己的手腕偏幼可作嘗試，而且佩戴後像身型大隻的我駕駛著Mini車款，反差很有趣之餘，也能吸引別人注意。」

玩物不喪志

Brioni藍色直間恤衫（From Mr Porter）；Louis Vuitton黑色西褲； Vacheron Constantin Historiques American 1921白金腕錶

經常換車換錶的Tyson看似花費甚鉅，但其實早已為興趣與生活之間作好準備。「自己有儲蓄習慣，希望為生活預留安全線，萬一真的沒有工作，至少未來五年也可以維持當下的生活。」從投資角度，他認為只要眼光夠準，腕錶比汽車還要保值。「能夠升值的只限於歷史悠久或經已停產的車款，還要視乎每年的維修費用和通脹，加上我的汽車收藏大部份不會只放在倉庫，還會駕駛外出，保值上比腕錶困難。」

Tyson與太太Christy在今年完成婚禮，更計劃未來生小朋友；現在有了家庭，他表示希望收藏嗜好不會因此有所改變，而且重心或會轉移到腕錶上。「始終汽車較難打理保養，部份收藏車款只需曾經擁有便已經了心願。腕錶則相對地容易保存，而且可以在錶背刻字或加入其他個人的紀念元素，再傳承給下一代。」

TEXT / RAY PUN

PHOTOGRAPHY / LEUNGMO

STYLING / CHARLES WONG

MAKE-UP / CARMEN CHUNG

HAIR STYLING / JIM TSE@MYOS HAIR