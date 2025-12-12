【U士多】聖誕優惠 獅球嘜花生油優惠裝四支裝 $99.8/件（即日起至25/12）

U士多即日起至12月25號，多款聖誕優惠等緊你！ 皇牌優惠：獅球嘜花生油優惠裝四支裝 $99.8/件、塔牌陳年花雕酒640毫升 $19.9/支！慳多多：IF100%椰青水350毫升 $6/支、御茶園冷山茶王烏龍茶/蜂蜜綠茶500毫升 $8/2支！新登場 ：OATLY咖啡師燕麥奶1公升裝 $22/支、青島啤酒330毫升六罐裝 $32/排、維他菊花茶/檸檬茶 250毫升 6包裝 $13.9/件！零食多多齊Fun享：明輝蝦片特惠裝5包裝 $14.9/袋、立多美芝士/辣味芝士魚肉腸 $18/件、Kinder建達榛子牛奶朱古力球 $16/件、士力架迷你朱古力家庭裝227克 $23/件、瑪氏迷你朱古力家庭裝227克 $23/件、麥提莎朱古力37克 $26/2包、M&M’s 朱古力花生朱古力45克 $12/2包！仲有至有營推介：Yummy Food 腰果/混合果仁/開心果系列 350-450克 $49/件、Yummy Food 無鹽碧根果 $55/件！

日期：即日起至2025/12/25

地點：U士多分店

