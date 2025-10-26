【U士多】秒殺價 日清北海道小麥粉出前一丁 $39.9/2袋（即日起至06/11）

U士多秒殺價有獅球嘜花生油優惠裝900毫升四支裝 $99.8/排、日清北海道小麥粉出前一丁即食麵五包裝 $39.9/2袋、家樂氏可可米玉米片170-190克 $29.9/2盒、韓國不倒翁金拉麵 $22.9/袋、麥維他消化餅12小包 $13.9/盒、Milk Secret 全脂或低脂牛奶1公升裝 $12/盒、時選牌豬肉脯 $32/袋、A-TATSE椰子薄脆 $12/袋、藍妹啤酒500毫升四罐裝 $39.9/排、雀巢咖啡六罐裝 $28/排、板町豆漿 $4.9/支、板町椰汁 $5.9/支！

日期：即日起至2025/11/06

地點：U士多分店

