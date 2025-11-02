【U士多】秒殺價 珠江橋牌豆豉鯪魚 $19.9/罐（即日起至13/11）

U士多秒殺價有獅球嘜花生油優惠裝900毫升四支裝 $99.8/排、李錦記舊裝蠔油優惠孖裝連贈品 $63.9/套、珠江橋牌豆豉鯪魚 $19.9/罐、水仙花牌五香肉丁 $11.9/罐、梅林牌回鍋肉 $10.9/罐、梅林牌午餐肉 $9.9/罐、安佳全脂純牛奶1公升裝 $11.9/支、伯朗咖啡330毫升各款 $5.9/支、津路烏龍茶500毫升 $5/支、IF 100%椰青水350毫升 $6/支、楊協成清涼爽300毫升 $8/3罐、藍妹啤酒四巨罐裝 $39.9/排、金莎朱古力脆球10粒裝 $19/袋、小牧味屋梳打餅各款 $9.9/包、明輝蝦片派對5包裝 $14.9/包！

日期：即日起至2025/11/13

地點：U士多分店

