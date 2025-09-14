【U士多】出血震撼價 李錦記舊裝蠔油優惠孖裝連贈品 $63.9/袋（即日起至25/09）

U士多全線分店震撼出血大優惠持續進行中，今期推介有李錦記舊裝蠔油優惠孖裝連贈品 $63.9/袋、美味牌礦泉水浸吞拿魚或葵花籽油浸吞拿魚 $12.9/罐、賓格瑞香蕉味牛奶、士多啤梨味牛奶6包裝 $34.9/排、紅牛Redbull 蘋果麝香葡萄或清新柚子味碳酸能量飲品罐裝 $12/2罐、卡樂B熱浪或燒烤味波浪薯片192克 $50/2包、Vico Fresh 100%天然椰子水/斑斕味椰子水一公升裝 $12.9/件、壽桃牌日式烏冬麵4包裝 $8.5/袋、楊協成清涼爽 $8/3罐、獅威啤酒巨罐四罐裝 $18/排、Nescafe即沖咖啡三合一25條裝 $22.9/袋；另外，獅球嘜花生油優惠裝四支裝加購價 $99.8/排、維他日式蜜桃茶或維他冰極檸檬茶6包裝加購價 $10/排！

日期：即日起至2025/09/25

地點：U士多分店

