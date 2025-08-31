【U士多】出血震撼價 維他奶豆奶/麥精低糖麥精豆奶/低糖豆奶1公升裝 $9.9/件（即日起至11/09）

U士多全線分店震撼出血大優惠持續進行中，今期推介有家樂氏原味玉米片/東尼香甜玉米片/可可米 $15.9/盒、維他奶豆奶/麥精低糖麥精豆奶/低糖豆奶1公升裝 $9.9/件、葡萄適能量飲品原味/橙味 $4.5/罐、日本Asahi麒麟極黑咖啡/牛奶咖啡微糖 $6.5/支、C.C. LEMON氣泡飲料500ML $4.9/支、利是RITZ小圓餅乾300克 $10.9/盒、MITSUUROKO靜岡綠茶500mL $4/支、好通加利粟米筒 $12/盒、日版童星點心麵或闊條麵雞肉味 $13.9/袋、三幸雪之宿米餅 / 三幸芝士杏仁餅 $10.9/件！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日期：即日起至2025/09/11

地點：U士多分店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit