【U士多】出血震撼價 板町豆漿 $4.9/支（即日起至02/10）

U士多全線分店震撼出血大優惠持續進行中，今期推介有瑞茲米糠油 1公升$35.9/支、板町豆漿 $4.9/支、板町椰汁 $5.9/支、廣良興雞蛋/黑糖沙琪瑪12件裝 $9.9/包、獅威啤酒巨罐裝四罐裝 $19/排、金龜嘜萬里脆花生(大)320 $19.9/包、Orihiro蒟蒻果凍啫哩麝香葡萄香橙/蘋果葡萄12件 $12/包、御之味葡萄/藍莓夾層餅乾獨立包裝300克 $13.9/包、沛力特電解運動飲品800毫升 $6.5/支、北海道特選3.6牛乳迷你裝200ML $8/盒、玉泉梳打水6罐裝320mL $16.5/排；另外，童星辣椒醬味/黑胡椒鹽味點心麵/CoCo壹番屋芝士咖喱味闊條麵加購價 $6.9/包、古田甘熟香蕉曲奇加購價 $16/包！

日期：即日起至2025/10/02

地點：U士多分店

