【U士多】秒殺價 POKKA有汽檸檬飲料/檸檬酸2700 $59/排（即日起至22/01）

何文田向來為傳統豪宅地段，既旺中帶靜、私隱度高，又坐擁名校網，一直是家長客熱門揀樓區。區內龍總大廈近日出現一個法院令物業，開拍價600萬元，較銀行估價低逾兩成，折合平均呎價約8,902元。更多消息：「大角咀怪獸大廈」連天台單位54萬推拍 低市價近半！有乜原因？跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅黃開基拍賣行發言人表示，是次拍賣物業為何文田自由道2號龍總大廈9樓A室，實用面積約674方呎，屬法院令物業，開拍價600萬元，較銀行估價751萬元低約151萬元或20%，即平均呎價約8,902元，將於1月21日（三）公開拍賣。同場尚有約12個物業供買家競投。龍總大廈於1984年8月入伙，樓齡逾40年，但外貌仍屬簇新，屋苑共提供約140個單位，面積由約517至1,195方呎，戶型多元。項目位處何文田與旺角交界，區內住戶除可享何文田傳統住宅區寧靜環境外，同時受惠旺角完善商業及交通配套。附近設有多間私家診所、何文田綜合醫療中心及寵物診所等，醫療及日常生活配套齊全，照顧住戶及寵物健康所需。龍總大廈屬小學34校網，涵蓋何文田、土瓜灣、馬頭角及啟德一帶，區內

28Hse.com ・ 6 小時前