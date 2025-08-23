【U士多】出血震撼價 風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒（即日起至04/09）

U士多全線分店震撼出血大優惠持續進行中，今期推介有雀巢早餐脆片School Pack或雀巢早餐脆片系列 $18/件、風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒、利是芝士夾心餅增量裝12件裝 $11.9/件、牛奶搭檔牛乳蛋糕或黃油蛋糕 $25/2件、蒟蒻果凍12粒裝 $12/包、固力果百力滋餅乾條8小包裝 $13.9/袋、美丹奶鹽原味梳打餅乾/黑胡椒梳打餅乾/芝士梳打餅乾 $12/袋、水仙花牌五香肉丁 $11.9/罐、梅林牌午餐肉 $9.9/罐、珠江橋牌豆豉鯪魚 $19.9/罐、梅林牌回鍋肉 $10.9/罐、超力銀絲米粉4片家庭裝 $9.9/包、華威八寶坊各款八寶粥 $4罐、勝獅梳打水玻璃樽裝 $3罐、藍冰啤酒巨罐四罐裝 $18.9/排。另外，於U士多任何消費即可加$9.9加購維他冷泡茶系列飲品6包裝一排或加$99.8加購獅球嘜花生油900毫升優惠4枝裝！

日期：即日起至2025/09/04

地點：U士多分店

