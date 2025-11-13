黑色星期五優惠大合集！
【U士多】秒殺價 Kagome野菜生活果汁1公升 $27/2支（即日起至20/11）
U士多秒殺價有碧富喜雅拉雅鹽糖 $45/盒 (12包)、INDOMIE 印尼營多撈麵5包裝 $18/2袋、Kagome可樂美野菜生活果汁1公升裝 $27/2支、桂格快熟/即食/原片大麥皮800克 $16/袋、品客Pringles薯片102克 $9.9/筒！
日期：即日起至2025/11/20
地點：U士多分店
