【U士多】秒殺價 G7三合一即溶咖啡50包裝 $45/件（即日起至27/11）

「又到聖誕，又到聖誕！」眨下眼，一個月後就到聖誕節！今年聖誕想跟屋企人、朋友或另一半度過一個歡樂又充滿儀式感的節日？位於荃灣西的如心酒店Café Circles於12月1日起正式推出「樂饗聖誕自助餐」主題，餐廳到時會佈置了不同聖誕裝飾，變成一個滿滿節日氣氛的環境；另外再會帶來多款節日美食，如凍肉拼盤、聖誕甜品、聖誕火雞、香烤牛肋骨等，打造一場限定盛宴！現在只要去Klook預訂荃灣西如心酒店聖誕自助餐，更有限時早鳥買二送二優惠，折後人均最平$263即可無限任食，大家趁特價快去訂購喇！

Yahoo Food ・ 8 小時前