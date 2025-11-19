黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
【U士多】秒殺價 G7三合一即溶咖啡50包裝 $45/件（即日起至27/11）
U士多秒殺價有G7三合一即溶咖啡50包裝 $45/件、農心辛辣麵五包裝$19.9/袋、素瑪哥SUMACO綜合蔬果乾100克 $9/件、盛田美張 男山大吟釀$59/支、韓國廣川紫菜九包裝 $28/2包、千城堂開心果小食大包裝 $49.9/袋、伊藤園綠茶/濃味綠茶500毫升 $10/2支、媽咪麵五包裝 $12.9/件、牛奶搭檔牛乳蛋糕/黃油蛋糕 $24/2包、駱駝嘜花生油/粟米油/芥花籽油900毫升 $19.9/支、水仙花牌五香肉丁 $11.9罐！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期：即日起至2025/11/27
地點：U士多分店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
將軍澳美食2025｜10大將軍澳美食合集推介 爆紅鴨蔥拉麵/警署活化變茶座/隱世村屋西餐
將軍澳區包括寶琳、坑口等地區，近年將軍澳發展蓬勃，除了有多個大型商場，還藏了多間出色餐廳食店。這次Yahoo Food就推介10大將軍澳美食，當中更包括抵食壽司店、人氣拉麵、村屋西餐等等，立即bookmark定同家人朋友去食啦！Yahoo Food ・ 11 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限19/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌口腔護理系列買第2件半價！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 8 小時前
業主退休套現 天水圍70呎劏舖大劈84% 開價35萬 租金回報達15厘
天水圍有小業主擬退休套現，以低價放售旗下迷你舖，並交由忠誠拍賣行公開拍賣。該舖建築面積約70平方呎，開價35萬元，較2014年以223萬元買入價低出約84%，若按開價成交，折合呎價約5,000元。閱讀更多：良景邨銀主盤101萬易手 五年蝕讓39%｜8.3萬首期入市 三度借財仔共150萬後爆煲英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球上述舖位位於嘉湖新北江商場平台55號舖，面積僅約70平方呎。消息指，業主年事漸長，擬退休不再打理物業，故決定放售套現。單位現時連租約放售，現租客為畫室，每月租金4,300元，租約期至明年10月31日。以開價計，新買家帳面可享約15厘租金回報。 延伸閱讀: 新北江商場 天水圍 南丫島 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 小時前
聖誕自助餐優惠2025｜荃灣西如心酒店聖誕自助餐限時買二送二！人均最平$263任食刺身海鮮／多款節日甜品
「又到聖誕，又到聖誕！」眨下眼，一個月後就到聖誕節！今年聖誕想跟屋企人、朋友或另一半度過一個歡樂又充滿儀式感的節日？位於荃灣西的如心酒店Café Circles於12月1日起正式推出「樂饗聖誕自助餐」主題，餐廳到時會佈置了不同聖誕裝飾，變成一個滿滿節日氣氛的環境；另外再會帶來多款節日美食，如凍肉拼盤、聖誕甜品、聖誕火雞、香烤牛肋骨等，打造一場限定盛宴！現在只要去Klook預訂荃灣西如心酒店聖誕自助餐，更有限時早鳥買二送二優惠，折後人均最平$263即可無限任食，大家趁特價快去訂購喇！Yahoo Food ・ 8 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店
由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。28Hse.com ・ 1 天前
辛拉麵全球大使｜aespa將成為「辛拉麵」首位全球大使 將推出印有成員的限量版特別包裝
韓國農心宣布，aespa將成為「辛拉麵」的首位全球大使 ，這也是農心首次為辛拉麵品牌選定全球代言人。農心向全球消費者積極宣傳辛拉麵的全球口號「Spicy Happiness In Noodles」。Yahoo Food ・ 4 小時前
灣仔自助山「秋風起，食臘味」自助餐低至88折！人均$254起於360°旋轉餐廳嘆即切臘味糯米飯/懷舊臘腸卷/蒸臘味蘿蔔糕
想像一下，坐在緩緩旋轉的餐廳裡，腳下是繁華的景色，位於灣仔合和中心62樓的「自助山」能為你帶來的獨特用餐體驗。作為全港唯一的360°旋轉餐廳，讓大家飽覽城市天際線，更以「即席烹調」的概念打破傳統自助餐模式，最近推出聯乘香港百年老字號「金菊園臘味」，「秋風起，食臘味」自助餐9折優惠，而生日更有88折優惠，人均最平只需$254起，即可享用一系列限定臘味特色菜單，立即上Klook入手優惠！Yahoo Food ・ 9 小時前
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。Yahoo Food ・ 11 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
中日關係｜共同社：中國政府通報暫停進口日本水產品 中止恢復對華出口牛肉談判｜Yahoo
中日關係近期緊張，日本《共同社》報道，中國政府今日（19 日）去日方通報，表示暫停進口日本水產品。《共同社》下午再引述多名日本政府消息人士稱，根據中方的意向，圍繞恢復日本牛肉對華出口的談判已中止。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
「骨傳導棒棒糖」韓國便利店熱賣！GD都有玩，食住糖腦海會聽到aespa，像是「嘴巴專屬演唱會」
韓國CU便利店新品來襲！會播K-Pop的「Idol Music Candy」（骨傳導棒棒糖），超有趣！隨機聽IVE、SEVENTEEN、aespa熱曲。這款骨傳導棒棒糖一咬進嘴，聲波就透過顎骨直達內耳，無需耳機就能聽到音樂震撼迴盪！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
中方再暫停進口日本水產品 外交部：當前形勢下不會有市場(更新)
中日關係因日本首相高市早苗涉台言論再度緊張，中日兩國的政治、經濟以至民間交流都急速降溫。共同社今日報道，中國政府已向日本政府通報再度暫停進口日本水產品。另外，根據中方意向，圍繞恢復日本牛肉對華出口的政府間磋商亦已中止。 日方應中方要求 暫停恢復日本牛肉對華出口談判 在北京，外交部發言人毛寧回應，日方之前承諾am730 ・ 2 小時前
Black Friday優惠2025｜Rakuten Travel優惠低至5折！一文睇清6大優惠券+9大日本住宿+周邊燈光活動
聖誕節即將來臨，日本各地大大小小的聖誕燈飾經已陸續亮起，相信不少人都計劃或心心郁想去日本感受濃郁的節日氣氛！Rakuten Travel趁住Black Friday推出最高5折的快閃優惠券，部份經已開始可以領取及使用，甚至適用於全日本酒店！Yahoo購物專員為大家整合6大優惠券及其使用條款，並精選9大日本住宿及周邊燈光活動推介，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
日媒：華通報暫停進口日水產 取消恢復輸入牛肉談判
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引起中方強烈不滿，已採取多項措施反制。日本共同社周三（19日）報道，中國向日方通報暫停進口日本水產品。日方官員消息又指應中方要求，中日政府有關恢復對華出口牛肉的談判已取消。中國外交部同日回應指，當前形勢下，即使日本水on.cc 東網 ・ 6 小時前
【UNIQLO】優惠專區 精選外套低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，除咗左帶嚟超人氣設計師聯名款式，仲有更多薄款厚款外套！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前