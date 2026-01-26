錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
【U士多】廣良興蔗汁年糕低至 $8/件、洽洽香瓜子 $19.9/2袋（即日起至05/02）
今期U士多有廣良興蔗汁年糕 $8-29.9/件、廣良興盒裝龍江煎堆2件裝 $12.9/件、廣良興包裝賀年油角 $22.9/袋、洽洽香瓜子 $19.9/2袋、韓國廣川紫菜九包裝 $14.9/件、立多美芝士魚肉腸八條裝 $16.9/袋、固力果迷你甜筒 $21/件、日本鈴木榮光堂綜合海鮮米果 $38/袋、四洲紫菜湯麵5包裝 $10/袋、不倒翁韓國即食飯四件裝 $24/件、樂天特級午餐肉 $12.9/罐、味滋康芝麻醬 $16.9/支、保利純牛奶1公升裝 $12.9/件、麒麟午後檸茶/午後紅茶/午後奶茶/生茶 $15/3支、劍威蘇格蘭威士忌1公升裝 $75/支！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期：即日起至2026/02/05
地點：U士多分店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【百佳】鈣思寶平均$4.3/包、道地極品纖解茶/烏龍茶平均$6.7/支（即日起至29/01）
百佳網店精選原箱優惠，維他奶鈣思寶高鈣大豆植物固醇/杏仁高鈣/高蛋白質豆奶6包裝x4 $102/箱、雀巢韓國嚴選冷萃黑/牛奶咖啡20支 $220/箱(買滿$499再送可口可樂智能觸屏不沾電煮鍋 + 15支雀巢咖啡CAFE系列美式咖啡270毫升 + 健康工房飲品250毫升6包裝 + 雪碧/ 芬達汽水500毫升)、道地原箱極品纖解茶/烏龍茶/蘋果綠茶 500毫升24支 $160/箱(買2箱送道地別注版SNOOPY雨傘 + 1支道地鴨屎香蜜桃茶500毫升)、唯潔雅原箱極致綿柔四層衛生紙27卷裝 $68/箱(買滿$368再送唯潔雅盒裝面紙 + 極致綿柔四層衛生紙10卷裝 + Carl Schmidt Sohn陶瓷塗層炒鑊)！YAHOO著數 ・ 1 天前
【惠康】快閃3日 精選家居清潔用品優惠
農曆新年就快到，又係時候幫屋企洗邋遢！惠康進行快閃3日精選家居清潔用品優惠，有滴露消毒藥水優惠孖裝、高樂氏漂白水、萬潔靈廚房噴霧加補充裝加花王漂水套裝、潔霸各款洗衣液優惠套裝、威潔33超濃縮洗衣粉、萬潔靈潔廁漂孖裝/除霉漂潔泡沫套裝同埋斧頭牌檸檬護膚洗潔精！YAHOO著數 ・ 1 天前
【壽司郎】5店限定 炸三文魚排配他他醬突然減價$10
壽司郎炸三文魚排配他他醬突然減價至 $10（原價 $17），將有厚度嘅三文魚排炸出香口外皮，豐厚魚肉搭配内裏融化嘅魚脂，再蘸上酸甜他他醬，入口超滿足！YAHOO著數 ・ 1 天前
【大快活】會員手機點餐即享全單8折（即日起至30/01）
今個星期一至五，只要你係大快活會員，用手機點餐即享8折優惠！YAHOO著數 ・ 6 小時前
男士專屬可愛風格升級！MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 馬年 Pony 系列
Marithé + François Girbaud 為迎接馬年，品牌推出 Pony 系列，並同步預熱發佈 Kids Bear 系列，完美結合經典牛仔風格與可愛元素，讓全家人都能享受街頭時尚樂趣，同時以新年利是封企劃慶祝農曆新年。 全新馬年主題：PONY 系列 MFG Pony 系列重新詮釋品牌傳奇馬圖騰，推出包括標誌 T 恤與帽款等單品，兼具實穿性與造型感。簡潔俐落的剪裁線條，搭配雋永而耐看的色彩配置，透過低調卻精緻的圖像細節加以點綴，使整體風格在節慶氛圍中依然保有 MFG 以傳承為本的品牌識別與法式簡約精神。 系列單品兼具日常穿搭與節慶造型的靈活性，一件標誌T恤配上寬褲牛仔，肩線硬朗、細節低調刺繡，完美捕捉法式簡約與香港街頭的形象，無論過年聚會還是周末約會，都能展現童心一面。這系列實穿，還象徵馬年前行力量，。 2 月中旬起全新登場：KIDS BEAR 系列 MFG 香港 2 月中旬預熱 Kids Bear 系列，同時為小朋友注入柔韌童趣，選用厚實衛衣與連帽款，熊頭圖案經典再現卻更顯可愛親和。 材質柔軟耐磨，暖灰與卡其色調搭配精緻刺繡，適合家庭出遊。設計保留 MFG...men’s Reads ・ 13 小時前
【太興集團】加$1多一件 梅菜扣肉/五香肉丁/蕃茄肉醬/香菇肉燥罐頭（即日起至01/02）
由即日起至2月1日，太興梅菜扣肉、五香肉丁、蕃茄肉醬、香菇肉燥罐頭全部加$1多一件，低至$23就買到兩罐，新年前大手入定貨，過年加餸方便Level up！YAHOO著數 ・ 5 小時前
【7-11】買指定飯盒 送紅茶花伝檸檬茶/蜜桃茶（即日起至30/01）
今個星期到7-eleven買7-SELECT 揚州炒飯或臘味糯米飯，即送紅茶花伝™Craftea™檸檬茶/蜜桃茶（500毫升），方便、滿足又抵食！YAHOO著數 ・ 1 天前
【百佳】每日大派超過$200優惠 $1買人氣產品
由1月26日開始一連兩星期，PNS網購每日上午10點準時派超過$200畀大家買年貨，憑券滿額即減高達 $100，$1就買到各款人氣產品！YAHOO著數 ・ 1 天前
一人火鍋品牌「好鍋日子」登陸將軍澳！新張推出半價$68歎旨辛赤鍋＋連續4週$1無限追加優惠
將軍澳街坊又有口福了！株式会社旗下人氣一人火鍋品牌「好鍋日子」Shabu Days，繼啟德及東涌店後，日前已正式登陸將軍澳東港城。新店延續日式和風美學，更帶來東港城店限定湯底及多項開幕驚喜優惠，絕對是獨食或聚餐的新熱點。Yahoo Food ・ 8 小時前
【7-11】買極上飯糰系列2件 送雀巢美式咖啡（即日起至27/01）
今個星期一至二，到7-eleven買7-SELECT 極上飯糰系列兩件，即送送雀巢咖啡® Café系列美式咖啡（270毫升），輕鬆幫你解決早餐煩惱！YAHOO著數 ・ 1 天前
【7-11】港式奶茶一日限定 $7
7仔食檔一日限定優惠，今日只需$7就可以飲到一杯香濃滑口嘅地道港式奶茶/茶走/鴛鴦啦！YAHOO著數 ・ 7 小時前
【KFC】鴛鴦雞扒辣汁蘑菇桶飯餐 $39（即日起至30/01）
KFC今期「肯！抵DEAL」有鴛鴦雞扒辣汁蘑菇桶飯餐，有齊KFC 皇牌巴辣雞腿扒同家鄉雞扒再加埋辣汁蘑菇飯，包埋飲品都只係 $39！YAHOO著數 ・ 1 天前
【香港航空】悉尼/墨爾本單程低至 $514、札幌來回低至 $2,034（27/01起）
香港航空逢週二推出來回及單程優惠機票，今期香港出發精選航線包括曼谷單程 $124起、成都單程 $208起、重慶單程 $213起、麗江單程 $438起、重慶來回 $323起、悉尼 / 墨爾本來回 $1,071起，仲有馬爾代夫、峇里及其他航線嘅優惠機票！YAHOO著數 ・ 6 小時前
深圳五洲體育中心酒店63折優惠｜每晚人均$224起！農曆新年、復活節、周末不加價
深圳五洲體育中心酒店於2025年底正式開幕，坐落於福田核心區域，步行可到黃木崗地鐵站，緊鄰華強北路商業區及深圳市體育中心，深圳市體育中心不時有人氣歌手舉辦演唱會及大型體育活動等。Yahoo Travel為你搜羅深圳五洲體育中心酒店最新優惠，這間新酒店就是北上參加完活動留宿首選。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
【惠康】堅豐盛食材優惠 港式風味鹽焗雞$45/隻（即日起至29/01）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有美國黑安格斯Q版牛扒、港式風味鹽焗雞、鮮半殼鮑魚、西蘭花、Joyvio 即飲椰青、荷蘭締莎蘋果、秘魯Autumn Crisp® 波子提子、御品皇各款水餃/煎餃、Ourhome 韓國豆腐同埋得寶掛牆式廚紙單包裝，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
豉油皇煎蝦食譜│原隻蝦連殼都入味 原來要加一個材料
農曆新年吃得豐盛，大大隻又啖啖肉的虎蝦，是不錯的選擇。急凍虎蝦用豉油王去煎便香口又惹味，在清洗時可以用鹽洗一次，肉質會更爽口。家中一般不會用太多油去泡油，將蝦身拍上粟粉再慢慢煎，除了蝦殼會更香脆，也會更易掛汁，跟豉油王調味汁快炒時，便更加入味，連殼也想吃掉，即睇如何做豉油皇煎蝦：Yahoo Food ・ 8 小時前
貝森特：卡尼在與特朗普通話中收回在達沃斯言論
美國財長貝森特表示，加拿大總理卡尼周一(26日)與美國總統特朗普通電話時，已收回他上周在達沃斯發表的一些不當言論。 卡尼在達沃斯發表講話稱，基於規則的國際秩序已結束，敦促中等強國必須共同採取行動，指責強國正在利用經濟脅迫來達到目的。在卡尼發表演說後，特朗普撤回加拿大加入「和平委員會」的邀請，並威脅若加拿大與中國達成貿易協議，美國將對加拿大商品徵收100%的關稅。 貝森特在訪問中重申，加拿大一直依賴美國，若美國對加拿大商品加徵更多關稅，對加拿大而言將是一場災難。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
盆菜2026｜20間新年團年盆菜合集推介！送$100優惠券/500會員積分/免運費價惠
新年盆菜可以說是團年必備美食，如同賀年食物一樣，盆菜款式多如繁星，這次集合早鳥價、免運費優惠、酒店、米芝蓮、傳統柴火製作等各種獨一無二的盆菜供大家參考。不過盆菜製作需時，大家謹記要提前數天向店家預訂。Yahoo Food ・ 8 小時前
台北平機票優惠｜來回連稅每人$222！旅遊出發日期至4月30日
台北一向都是港人快閃首選旅遊地，如想跟上潮流，朝聖Alex Honnold成功挑戰徒手攀登的台北101，就要好好把握Trip.com即將推出的台北機票優惠！一口價$222已經包含所有稅項及附加費，不限航空公司，變相航班起飛時間更有彈性，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
李亞鵬離婚14年罕見提王菲！直播爆「女兒比較像媽」 李嫣1句話讓他笑噴
2026年1月，李亞鵬在直播中聊到一段與女兒李嫣的舊事，提到「嫣兒比較像她媽媽，不太像我」，一段話引起不少網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前