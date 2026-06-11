UA全港最大 x 大力支持最大足球盛事
周秀娜繼續施展神臂力量 助你貸款零時差 即批即GOAL
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 四年一度的全球最大足球盛事即將進入狂熱高潮。全港最大的UA亞洲聯合財務（UA）宣佈以最大力度全力應援今屆足球盛事，聯同周秀娜「Super Chrissie」繼續施展神臂力量，由6月12日至7月20日期間隆重推出「UA日日送足金世界波」一連串宣傳。今屆大部分賽事均於凌晨時分進行，UA誓作球迷與大眾的最強後盾，以全天候無間斷的周轉服務，讓大眾無論幾夜都能現金到手、貸款零時差。為了與全港市民一同投入這場足球狂熱，UA破天荒推出極度震撼的「日日大派999.9足金世界波」超級大獎賞，並隆重呈獻全港第一架 「UA『娜姐神射』3D 流動號」全港遊走，實行與全城與「球」同樂，將熾熱氣氛推至頂峰。
每日中午12點準時開搶 決賽日加碼送出終極「重量Cup」金球
UA在這次為期39日的盛事期間，每日中午12點將送出價值約HKD5,700 的「999.9足金世界波」，共38個。在7月20日的萬眾矚目決賽日，UA更瘋狂升級獎賞，加碼送出999.9純金連工包料打造、價值約HKD53,500 的終極「重量Cup」足金世界波大獎。無論新舊客戶，每日首位成功貸款達HKD50,000或以上並符合相關條件的客戶，即可將這份極具收藏價值的足金世界波帶回家，仲有高達HKD18,000現金獎，絕對是今次盛事最震撼全港的財富盛宴。
全港首創3D互動流動車震撼登場 「3D娜姐」現身與市民現場大玩足球主題遊戲
UA是次重金打造、全港第一架「UA『娜姐神射』3D 流動號」。極具科技感的流動號將於6月20日至7月19日期間，連續30天馬不停蹄地遊走於香港、九龍及新界各地。流動號上將播放最新的超逼真搶眼3D視覺影片，深受大眾歡迎的代言人娜姐將會以栩栩如生的3D立體效果躍然屏上，彷彿打破空間限制般穿梭全港街頭，大施神臂力量為足球盛事狂熱打氣。流動號上的屏幕亦會每日為球迷送上最緊張的每日賽程提醒及射手榜進度，讓全港市民無論身處何地都能緊貼四年一度的精彩賽事。
「UA『娜姐神射』3D 流動號」每逢星期六及星期日更會化身移動禮物車，邀請市民參與足球主題遊戲。每位參與市民均可有機會獲得官方首次推出、極具收藏價值的「足球女將2限量版珍藏球員卡」盲抽乙張，全套共10款，勢必引發全港球迷的瘋狂收集熱潮；更亦可獲贈UA特製的限量版「進級賽程表」，讓大家輕鬆記錄奪冠之路，為心愛的球隊打氣。此外，流動車亦會在限定時間內派發精美的金球紙扇及豐富禮品，實行全方位為市民在炎炎夏日中消暑降溫。
UA亞洲聯合財務透過全方位的電視廣告、線上平台、各大報章及遍佈全港的3D互動流動號，UA將與全港市民一同呼吸、一同吶喊，以最實質的足金獎賞與最強大的資金支援，助全港市民一臂，鬆一口氣，盡情享受這場四年一度的足球大巡禮。
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<匯港通訊> 內地長春市工信局近日發布《長春市汽車產業發展「十五五」規劃(徵求意見稿)》，指出近年長春市一汽產銷出現下滑，未來或將面臨央企戰略重組的壓力，又指在內捲壓力下，車企優勝劣汰進程提速，預計2030年國內整車企業集團數量將減至15家左右。徵求意見全文指出，中國汽車市場進入存量競爭階段，去年行業利潤率已縮至4.1%，低於工業平均水平。「十五五」(2026至2030年)期間，將是中國汽車市場和產業競爭格局走向成熟的重要階段，優質企業兼併重組、尾部企業淘汰出清成為主要趨勢，預料到2030年，國內整車企業集團將由71家縮減至15家左右。徵求意見並顯示，全力支持整車企業轉型升級，打造世界級整車企業集團。緊抓國家支持優質企業兼併重組的政策機遇，支持長春市整車企業通過股權投資、技術合作等形式，入股或收購具有技術能力和競爭力的優質企業或品牌；借助長春市產業優勢，以代工或獨立生產等形式，推進相關爆款車型導入，盤活閒置整車產能。同時，支持整車企業強化與國內跨界企業在智能網聯領域戰略合作。其中，全力支持中國一汽整合全球創新資源，深化與零跑(09863)、華為、大疆等企業，在新能源汽車、智能網聯等領域
阿里巴巴和京東股價大跌 先前遭監管部門約談並要求整改虛假宣傳
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馬鞍山錦暉苑兩房居二價435萬易手 6年升值55%｜二手居屋成交
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馬刺「罪人」霍斯：以為會跑贏阿奴路比
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歐洲股市持平，歐洲央行加息預期升溫
Investing.com - 週四歐洲股市方向不明，投資者靜待歐洲央行（ECB）廣受預期的升息決定，與此同時，美國與伊朗之間持續升溫的緊張局勢也令市場風險偏好受到壓制。
《全日速報》恆指全日收報24,249點 跌158點; 恆生科技指數全日收報4,655點 跌69點 阿里巴巴跌逾5% 建滔積層板、建滔創新高 成交暢旺
恆指全日收24,249點，跌158點或0.7%。恆生科技指數報4,655點，跌69點或1.5%。國指跌101點或1.2%，報8,217點。大市成交額2,885.74億元。 活躍重磅股表現: 阿里巴巴(09988.HK) 收107.4元，下跌5.4%； 港交所(00388.HK) 收374元，下跌2.3%； 小米集團(01810.HK) 收25.84元，下跌1.8%； 騰訊(00700.HK) 收457.2元，下跌1.8%； 異動恆指及國指成份股: 小鵬集團－Ｗ(09868.HK) 收56.2元，下跌5.6%； 新奧能源(02688.HK) 收49.08元，下跌5.1%； 友邦(01299.HK) 收73.75元，上升5%； 極兔速遞－Ｗ(01519.HK) 收8.36元，下跌4.9%； 百濟神州(06160.HK) 收155.4元，下跌4.7%； 龍湖(00960.HK) 收8.55元，上升4.3%； 恆安(01044.HK) 收24.32元，下跌4.3%； 比亞迪電子(00285.HK) 收24.5元，下跌4.1%； 舜宇(02382.HK) 收70.95元，下跌3.9%； 地平線機
大新：恒指下半年上望27,400點 料美聯儲下半年加息一次
大新金融集團將本港今年經濟增長預測上調0.2個百分點至2.8%，首席經濟及策略師溫嘉煒表示，中東局勢的負面影響或於未來一兩季才開始浮現，增加香港外貿前景的不明朗性。然而私人消費開支改善及樓市回暖繼續支持經濟表現。 他指，本港樓市氣氛顯著改善，內地買家再度轉趨活躍，加上利率平穩、租金上升及一手住宅潛在供應回落，預計全年二手樓價有望上升約10%。 投資市場方面，他指，港股估值接近十年平均水平，人工智能概念繼續帶動市場氣氛。美伊局勢或帶來短期波動，以及中央政策刺激空間或有限和企業盈利仍在調整，可能限制港股上升空間，預計恒生指數下半年有望挑戰27,400點。原材料、人工智能及創新醫藥板塊較正面。 息口方面，他預期下半年美國聯儲局加息一次，考慮到貸款需求未太大改善，料香港最優惠利率未有上調壓力。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
網約車之議｜網約車立法諮詢炸鍋 意見書爆粗鬧的士 6成批評1萬牌額保護牌價
立法會就規管網約車的附屬法例展開審議，負責相關工作的委員會現正廣泛徵集公眾意見，至今已接獲約430份來自團體及...
新皇崗口岸料7月正式啟用 運輸署建議開四條新巴士線
新皇崗口岸主體大樓已經完工，各類通關設備正在調試，據官媒消息，新口岸保留24小時通宵通關，將於7月正式啟用，採用「一地兩檢」將通關時間從30分鐘縮短至5分鐘。 為應付新皇崗口岸開通後新增的跨境乘客需求，運輸署建議開辦以下四條新專營巴士路線：(一)皇崗口岸-葵翠邨公共運輸交匯處；(二)皇崗口岸–啟德(世運道)經中九龍幹線；(三)皇崗口岸–烏溪沙站公共運輸交匯處；(四)皇崗口岸–青山灣巴士總站。 根據港深兩地政府的規劃，新皇崗口岸的設計通關流量約為每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，設計流量將提升至每日約30萬人次。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
「幸運女神」Taylor Swift穿諧音tee撐紐約人反勝
【Now Sports】紐約人鬥聖安東尼奧馬刺總決賽第4節繼續星光熠熠，樂壇天后Taylor Swift更現身捧場，紐約人在第3節稍為追近時，她更扭腰起舞，非常投入，紐約人最終在這位「幸運女神」支持下，落後29分下反勝馬刺，只差一場勝仗便可以成功封王！紐約人相隔27年再入總決賽，美國總統特朗普上場入場觀眾後，今場最矚目的入場巨星，當然為14次格林美得獎者Taylor Swift，她身穿紐約人隊色的藍色tee，印有傳奇女歌手Steve Nicks名字，諧音與New York Knicks的Knicks相同。Taylor Swift的好友們Este Haim衣服印有「Knickole Kidman」致敬影星Nicole Kidman，Alana Haim穿上「Knickelback」致敬傳奇樂團Nickelback；Taylor Swift周二晚才出席《反斗奇兵5》洛杉磯首映，周三晚便現身紐約，行程再忙碌也要出席支持愛隊，而她也看得投入，每當落後的紐約人有反撲表現，也有扭腰起舞，紐約人成功反勝，更與好友們歡呼慶祝！
有一種投資在歷次衰退中「成功生還」：2026年還值得買嗎？
經濟衰退是經濟周期的一部分，但即使知道它終會出現，當真正來臨時仍然難以面對。雖然暫時未到敲響「衰退警鐘」的時候，但在投資上「寧願過度準備，也不要準備不足」永遠是較穩妥的做法。
北京整治補貼促銷亂象，阿里巴巴及京東股價雙雙重挫
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晏寶高膝傷 細威復出之旅或提早結束
【Now Sports】「細威」莎蓮娜威廉絲在皇后會盃雙打復出報捷，原定周四下午出戰雙打8強，只是她拍檔19歲加拿大球手晏寶高周三在女單因膝傷退賽，或許會令「細威」復出之旅無奈地提前落幕。「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）闊別球壇4年後復出，發球依然凌厲，成功直落兩盤擊退出手，8強對手為加拿大球手費南迪絲、德國名將施格蒙組合，只是晏寶高突然膝傷，使「細威」復出第2戰仍未確定。晏寶高在女單16強鬥捷克球手柏莉絲高娃時，第2盤戰至領先4:3時，橫移不慎滑倒受傷，她痛苦地按著左膝，向物理治療師表現感覺左膝並不穩定，最終因膝傷退賽，暫時仍未知道她傷勢有多嚴重，但或需要待至周四中午左右，賽會或會正式公佈會否退賽。
歐洲央行或在經濟放緩中加息，霍爾木茲海峽衝擊蓋過增長前景
Investing.com - 歐洲央行（ECB）準備結束長達一年的利率僵局，預計將於週四宣布加息，在歐元區經濟步履蹣跚之際作出鷹派轉向，而持續的中東衝突已徹底打亂其原有的通脹預測。
古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數年前被遺棄狗狗頓失依靠急尋家
【動物專訊】收地不只讓一些貓狗失去家園，一些之前被遺棄、因街坊關顧而生存下來的貓狗，也因為恩人要搬離而失去依靠。10歲的狗女數年前因古洞貨倉搬走而被遺棄，連名字也沒有人知道，只有在公廁附近徘徊，幸好有好心街坊提供食物讓她溫飽。然而好景不常，好心街坊今日也因收地被收回房屋，臨搬走前將狗狗帶到空屋內，直到6月22日搬遷期結束前都可以繼續餵食，並趁這最後時間向外求助，爭取有人暫託或領養這失去依靠的可憐狗狗。 有熱心市民對本報表示，今日收到求助，指古洞收地下，一隻早年被遺棄的狗狗急需尋家。據知該狗狗數年前在一貨倉生活，但後來慘被遺棄，在公廁附近遊走，後來有好心街坊發現並開始餵她。 然而，好心街坊的村屋在今日也被收回，惟准許他在6月22日前可以回來執拾東西，他亦將狗狗放了在屋內，並答應熱心市民，會在6月22日前繼續回來餵狗，爭取時間為狗狗尋找安置。 熱心市民現時接手狗狗的尋家安排，她表示，狗狗性格十分乖巧，對人親近，希望能夠幫狗狗找到暫託或領養家庭，不用流離失所。如有意暫託或領養這狗狗，可透過本報Facebook專頁所載聯絡方法，與熱心市民聯絡。 The post 古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數
美國大學生12.75秒破110米欄世績
【Now Sports】20歲奧本大學的查普在NCAA戶外田徑錦標賽的男子110米欄準決賽，造出12.75秒成績，刷新新世界紀錄，打破美國選手梅列特在2012年創出的12.80成績。查普（Ja'Kobe Tharp）去年首次代表美國出戰，在東京舉行的世界田徑錦標賽110米欄決賽獲得第6名，而他相隔半年多後，成績已有大躍進，在NCAA戶外田徑錦標賽準決賽中，打破世界紀錄，被視為美國在2028年洛杉磯奧運爭金希望之一。查普對於準決賽便打破世界紀錄後，顯得信心十足，認為周五決賽有機會再做出佳績，他說：「我真的不知道說甚麼好，我賽前已感覺自己有很好狀態，因為我們一直進行減量訓練，以保持最佳狀態，我相信仍然有提升空間！」
海關檢1.56億元冒牌貨物 包括3萬件冒牌世界盃球衣
【Now新聞台】世界盃明日凌晨揭幕前，海關檢獲近1.6億元冒牌物品，包括3萬件冒牌世界盃球衣，拘捕6人。行動中檢獲約23萬件懷疑冒牌及侵權貨物，包括波鞋、手表，以及3萬件球衣，總值約1億5600萬元。海關指，檢獲的球衣仿真度高，全部是應屆參賽球隊的球衣款式。海關版權及商標跨境調查組高級督察鍾旨惠：「假貨的印刷是比較粗糙，在光線之下分別更為明顯。冒牌球衣是將字印在一整塊平面上，摸上去會明顯感覺到兩者的分別。大部分都是球員版球衣的假貨，如果參考正貨的零售價格，大約港幣1100至1300元左右。我們相信不法分子企圖借世界盃的盛事進行促銷，並提高球員版球衣假貨比例，以增加利潤。」海關在上月26日起採取特別行動，打擊跨境轉運及網上售賣與今年世界盃相關的冒牌及侵權貨品活動，偵破34宗案件，其中29宗涉及跨境轉運，約八成貨品是轉運到美洲，行動中拘捕6人，包括一名跨境貨車司機。海關提醒如果市民想買波衫的話，最好去品牌專門店買，即使不是，都可以留意下貨物的質素，如果是冒牌貨總會有些瑕疵。海關又指，會在世界盃進行期間加強巡查執法，包括打擊非法機頂盒等非法串流裝置的侵權活動。 #要聞
聯陽EC報捷 傳打入輝達RTX Spark平台
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