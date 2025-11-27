「UA巨型立體神臂」銅鑼灣 SOGO 旗艦包站矚目登場

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月27日 - UA 亞洲聯合財務 (UA)於香港銅鑼灣 SOGO隆重推出震撼視覺的全新旗艦包站廣告。





UA Finance 巨型立體神臂登陸銅鑼灣 SOGO，震撼視覺衝擊全城。



巨型UA 神臂：全港最大立體裝置巴士站 立體演繹「UA 全港最大 」



本次宣傳亮點是一個極具視覺衝擊力的立體「UA 神臂」，安裝於城巴巴士站上方的大型「UA神臂」猶如一隻伸出的「援手」，象徵UA 隨時隨地為市民提供最大的力量與支援，將UA的核心價值完美演繹，展現品牌長期沿用的口號【助你一臂 鬆一口氣】。



作為目前在城巴巴士站上最大型的立體廣告創作，不僅吸睛亦帶出強烈的品牌訊息，突顯UA「全港最大」的市場地位。由構思到落實，匯達傳媒很榮幸可以參與其中，結合創意與技術，與UA團隊緊密合作，實現這個前所未有的城市視覺體驗。



黃金地段．高效曝光



該旗艦巴士站位於銅鑼灣SOGO正門前，為香港人流最密集的地段之一，每日吸引大量行人、上班族及購物人流。是次宣傳活動全面利用此黃金地段，結合UA品牌的紅色作為主要包裝，打造旗艦包站立體創意廣告裝置，成為街道上的焦點，提升品牌曝光。



UA首席市場官甄振濤（Elvis Yan） 表示：「UA神臂是展現我們品牌精神的代表。UA作為全港最大財務公司，今次推出全新的廣告主題係「有大搵大 唯有UA全港最大」，借助全港最大立體裝置巴士站宣傳，將品牌理念巨大化地近距離呈現於市民面前，加上銅鑼灣SOGO城巴巴士站高流量地帶，必定能讓整體宣傳更矚目更具感染力。」



匯達傳媒董事總經理貝以睿先生 (Richard Pétignaud) 補充：「我們非常高興看到這次宣傳如此成功。從創意構想到推出，我們一直致力協助UA 實現他們的品牌願景。作為目前城巴最大型的立體旗艦包站廣告製作，不僅讓人眼前一亮，更是一個充滿故事的品牌媒介，全面展示 UA 的品牌承諾。匯達傳媒將繼續突破創意界限，為市場帶來嶄新廣告體驗。」



關於匯達傳媒有限公司

匯達傳媒成立於二零二一年十一月，是香港領先的戶外媒體廣告公司，專注於公共交通廣告。目前，匯達傳媒是城巴巴士車身獨家廣告代理，也是港鐵^廣告媒體，包括港鐵東鐵綫、屯馬綫、輕鐵及港鐵巴士的獨家廣告代理。匯達傳媒的團隊由資深的媒體從業員、創意人及業界專才組成，致力為廣告客戶提供創新且具效益的戶外廣告方案，促進品牌與目標受眾的聯繫，並達致其商業目標。隨著廣告業務成功拓展至城巴巴士站網路，匯達傳媒現已進一步鞏固其在公共交通廣告市場的領導地位。







