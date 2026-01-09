UABBHK 2025 最後倒數 把握機會探索 AI 強化建築，展期至 1 月 24 日止

食物中毒如何向餐廳追究？一文整理黃金 72 小時應做事項
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月9日 - 2025 港深城市\建築雙城雙年展（香港）（UABBHK 2025）已進入最後兩週倒數階段，兩個展區分別位於北角的油街實現藝術空間（Oi!）及九龍灣的東九文化中心（EKCC）。本屆雙年展由香港建築師學會雙年展基金會主辦，並由香港建築師學會、香港規劃師學會及香港設計師協會協辦；文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處（CCIDA）為主要贊助機構。
建築作為公眾參與的表現舞台
UABBHK 2025 以「建科盛典：建築科技與表現平台」為主題，探討人工智能（AI）如何重塑建築的本質與角色。建築不再只是靜態物件，而是成為一個動態的、與觀眾互動的公共舞台。觀眾不僅是參觀者，更是共同創作未來城市敘事的參與者。透過超過 25 組來自本地及海外的展品，觀眾得以一同思考，當 AI 技術介入城市與空間，建築如何成為一種媒介，承載創意、倫理與公共責任。
不容錯過的展品亮點 — 把握最後機會探索多元作品
隨著雙年展逐步進入尾聲，策展團隊邀請觀眾把握最後機會，欣賞極具視覺衝擊力與思辨深度的精彩展品。
於油街實現（Oi!）展場，江貝詩與胡晞嵐的作品《AI時代的聖域：人與神的都市空間聯繫》運用 AI 工具生成個人化神龕空間，探討靈性儀式於高密度城市中的再詮釋。另一邊，《島圖騰》由香港島嶼研究所創作，利用水波、光影與聲境，建構一座多感官的紀念柱，詩意地回望香港島嶼的歷史與地理記憶。
在東九文化中心（EKCC）展場，《眾生鏡 — Genius Loci》由跨媒體創意團隊XCEPT設計，觀眾可提交個人情感與城市記憶，轉化為生成式的「記憶場域」，建構屬於香港的集體建築記憶。《石境共生：AI 驅動的社區家園》由陳書凝設計，提出一套結合機器學習與本地建材的共創平台，探索社區參與式的可持續住宅方案。另一展品《合築．智亭》由祈宜臻教授與香港理工大學建築學系學生攜手創作，回收金屬鷹架構建臨時涼亭，透過互動媒體分享地區故事與社區記憶。而《計算仿生美學：仿生製造中的文化自然結合》則由吳正研、孟精遠與卡洛斯·裡維拉聯合創作，透過AI與模組化設計，打造可降解原型結構，實驗性地將文化敘事與生態修復融合於同一建築語境中。
AI 建築現場解碼：「科技星期日」及導賞團
UABBHK 2025 最後一場「科技星期日」論壇將於2026 年 1 月 18 日於 Oi! 舉行，分為上、下午兩場。上午場《AI 都市中的文化身分與儀式空間》由黃頌凝、江貝詩及林穎詩主講，探討非正式神龕、來世經濟及 AI 生成的花墟未來。下午場《工藝、算法與機械人製作》則邀請高仕棠、Garvin Goepel、蘇暢等講者，聚焦 AI 助力下的工藝建築與材料生成。
配合論壇，展覽將於1 月 11 日與 1 月 18 日兩天，於 Oi! 與 EKCC 展場舉行免費導賞活動，參加者須預先在UABBHK 2025 官方網站上登記。
跨境對話延續：深圳展場同步開展
除香港展區外，UABBHK 2025 亦參展深港城市／建築雙城雙年展（深圳）(UABBSZ)，並已於 2025 年 12 月 31 日假深圳河套科創中心開幕。UABBSZ 以《城市劇場》為主題，將深圳這座城市視為舞台，建築、科技與市民日常在此交織演出。UABBHK 2025 在深圳展區的場內設有象徵深港連結的「隧道門戶」裝置，體現兩地策展語境與空間敘事的連貫性。
UABBHK 2025香港站的展覽詳情及入場資訊
展場地點：
北角油街 12 號油街實現藝術空間（Oi!）
九龍牛頭角道 60 號東九文化中心（EKCC）
展期：即日起至 2026 年 1 月 24 日
費用：免費入場
免費導賞活動登記網址：https://uabb2025.hkia.org.hk/tc/programme
展覽的更多資訊與節目詳情，請瀏覽 UABBHK 2025 官方網站：https://uabb2025.hkia.org.hk/en。展覽詳情及作品簡介，請參閱附錄。Hashtag: #UABBHK
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於香港建築師學會雙年展基金會
香港建築師學會雙年展基金於2014年註冊成立，是一個非牟利慈善組織。其宗旨如下：
弘揚創意和推廣對建築設計卓越的瞭解、共賞及興趣
鼓勵來自香港、大中華地區的其他地區和海外的創意藝術專業人士之間的跨地區和跨界別對話與合作
支持藝術、設計、建築規劃和文化教育的發展延展至學生和青年、社會各界以及政策制定者
為在藝術、設計和建築方面的學習、研究和實驗性創作締造一個具展覽規模的良好環境
充實和活化特別地方以引進各類文化創意活動
關於文創產業發展處
文創產業發展處（文創處）於2024年6月成立，前身為自2009年設立的「創意香港」。文創處是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下為文化和創意業界提供一站式服務與支援的專責辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。文創處的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別跨領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化，以及在社會營造創意氛圍，以加強香港成為亞洲創意之都和中外文化藝術交流中心的定位。
2025港深城市\建築雙城雙年展（香港）的免責聲明：
香港特別行政區政府文創產業發展處僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。
新聞稿由客戶提供
