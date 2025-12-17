UABBHK 2025 正式開放予公眾參觀 兩大展場 — 油街實現及東九文化中心全面展示今屆主題

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月17日 - 2025 港深城市\建築雙城雙年展（香港）（UABBHK 2025）正式開放予公眾參觀，兩個展區分別位於北角的油街實現（Oi!）及九龍灣的東九文化中心（EKCC）。UABBHK 2025的展期至 2026 年 1 月 24 日止，誠邀公眾參與這場結合城市空間、人工智能（AI）與集體想像的展覽盛事，探討AI如何將建築從靜態物件蛻變為一場公共表現。展覽由香港建築師學會雙年展基金會主辦，並由香港建築師學會、香港規劃師學會及香港設計師協會協辦；主要贊助機構為文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處（CCIDA）。



本屆雙年展以「建科盛典：建築科技與表現平台」（TECHFORMANCE: Technology, Platform and Performance）為主題，展出合共25組來自香港及海外的展品，以回應全球對 AI 在建築界的作者權、倫理與創作性層面所帶來的深遠影響的關注。雙年展並不將 AI 視為威脅，而是作為觸發公民想像、實驗精神與參與式設計的平台。



香港建築師學會雙年展基金會主席潘浩倫建築師表示：「透過 UABBHK 2025，我們希望重申建築作為以人為本的創作領域，在 AI 時代堅持創意、倫理與公共責任的價值。」



雙展場，雙策展重點

在油街實現（Oi!）展場，展覽聚焦於與社群「即時共創」及「城市敘事」兩大方向，設有多項互動裝置，觀眾可透過聲音、動作、語言甚至記憶，與展品產生即時互動。場地設計呼應其倉庫歷史背景，採用弧形鋁合金結構建構出拱形空間，營造社區交流與故事共享的氛圍。



至於在東九文化中心（EKCC）展場，展覽則重點探討以人工智能驅動的城市未來實驗。場內設有一系列模組化實驗工作枱，鼓勵跨界合作與創新設計實驗。兩個展場均採用一致的空間語言，以彎曲鋁型材為主要建材，兼顧成本效益、美感及可重用性。



UABBHK 2025 首席策展人何子偉博士與曾偉俊建築師表示：「我們不單把展場視為展示空間，更是社會參與的舞台。透過針對場地脈絡的空間設計，邀請公眾共同參與構想未來城市藍圖。」



UABBHK 2025的展品亦會參展即將舉行的深港城市／建築雙城雙年展（深圳）（UABBSZ），UABBSZ將於2025年 12 月底在深圳河套科創中心開幕。場內設有象徵「深港協作」的門戶裝置，進一步強化雙年展的跨境對話與空間連貫性。



如欲了解更多詳情，請瀏覽 UABBHK 2025 官方網站：https://uabb2025.hkia.org.hk/en。展覽詳情及作品簡介，請參閱附錄。



請按此下載高清圖片



請按此下載請按此下載UABBHK 2025資料摘要





關於香港建築師學會雙年展基金會

香港建築師學會雙年展基金於2014年註冊成立，是一個非牟利慈善組織。其宗旨如下：



弘揚創意和推廣對建築設計卓越的瞭解、共賞及興趣

鼓勵來自香港、大中華地區的其他地區和海外的創意藝術專業人士之間的跨地區和跨界別對話與合作

支持藝術、設計、建築規劃和文化教育的發展延展至學生和青年、社會各界以及政策制定者

為在藝術、設計和建築方面的學習、研究和實驗性創作締造一個具展覽規模的良好環境

充實和活化特別地方以引進各類文化創意活動

關於文創產業發展處



文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。



2025港深城市\建築雙城雙年展（香港）的免責聲明：

香港特別行政區政府文創產業發展處僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。





