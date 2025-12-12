Uber冀網約車配額保持彈性 促政府考慮實際運作情況

【on.cc東網專訊】立法會早前通過有關規管網約車服務的修訂條例草案，網約車發牌數量上限等細節，將於明年上半年以附屬法例處理。網約車平台Uber行政總裁Dara Khosrowshahi今日(12日)訪港並接受傳媒訪問，重申期望網約車配額要有彈性，政府制訂初始配額時應考慮網約車實際運作，例如需求會波動及司機多為兼職等，強調維持司機供應充足，是確保服務質素的關鍵。

Khosrowshahi指出，Uber在港約3萬名司機大多為兼職，平均每周工作不足20小時，司機供應會根據時段與需求波動，建議網約車配額應具備彈性，而非硬性設定司機數目上限。他續指，Uber現時平均叫車等候時間約5分鐘，期望未來配額制能維持服務質素，並透露正與本港監管部門進行「建設性對話」。

對於政府考慮向網約車每程徵費以支援的士業，Khosrowshahi表示，在澳洲等地已有類似的經驗，只要設計合理，不反對香港採用。他又指，Uber在香港營運逾10年，在香港市場取得的重要經驗之一，是要與的士業界建立良好關係，學習到的士是Uber生態系統的重要部分，而Uber在港一直投放資源與的士業界合作，至今全港70%的士均有使用Uber平台。

近年各地正研發及推行無人駕駛技術，Khosrowshahi形容該技術前景廣闊，但仍處於發展初期。他認為，無人駕駛的優勢在於安全，避免司機分心或疲勞，有望提升道路安全並實現全天候營運。他預期15至20年內，香港街頭有望普及無人駕駛車輛，成為市民日常交通選項之一，Uber亦希望在全球無人駕駛生態中發揮領導作用。

